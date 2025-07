“ม.ล. พลอยนภัส ลีนุตพงษ์” จูงน้องแทน ปลดล็อกทุกการเดินทาง

The Little Store ร้านจัดจำหน่ายสินค้าสำหรับแม่และเด็กแบบครบวงจรในประเทศไทย ผู้จำหน่ายแบรนด์ “บักกาบู” (Bugaboo) รถเข็นเด็กระดับโลกจากเนเธอร์แลนด์ จัดงาน “Unfold Together” ครั้งแรกในประเทศไทย ณ The Storeys Square ชั้น 1 One Bangkok เพื่อเปิดตัว Bugaboo Butterfly 2 รถเข็นเด็กอัลตร้าคอมแพครุ่นใหม่ ที่ได้รับการอัปเกรดจากรุ่นก่อนหน้านี้ ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ครอบครัวยุคใหม่ที่ต้องการอิสระในการเดินทางอย่างไร้ขีดจำกัด

Mr. Aernout Dijkstra-Hellinga, Head of Product Design กล่าวถึงแรงบันดาลใจในการพัฒนา Bugaboo Butterfly 2 เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ทุกฟังก์ชัน และยกระดับความสวยงามยิ่งขึ้น โดยมี พงศ์ปิติ ศรีพลแผ้ว กก.ผจก.บจก.บีซี ลิงค์ กล่าวเปิดงาน ไฮไลต์สำคัญอยู่ที่ นวัตกรรมล่าสุดของ Bugaboo Butterfly 2 รถเข็นเด็กอัลตร้าคอมแพค ที่มี Ms. Wendy Sun, Service and Operation Director Asia Pacific และ Mr. Brian He, Marketing Specialist for China and SEA บินตรงมาร่วมงานและแนะนำคุณสมบัติเด่นของผลิตภัณฑ์

พร้อมเหล่าคุณพ่อคุณแม่เซเลบ และครอบครัวอินฟลูฯ ของเมืองไทยร่วมงานคับคั่ง ทั้งยังจูงลูกน้อยร่วมเดินแฟชั่นโชว์ อาทิ ม.ล. พลอยนภัส และอภิชาติ ลีนุตพงษ์, เคน นครินทร์-กัณญมนต์ วนกิจไพบูลย์, บูม ธริศร และเจนจิรา ธรณวิกรัย, น้อยนัดดา อัศวนฤนาท, ศจิกา ทองสุข, ปัทมรัตน์ ลิปตพัลลภ, กิตติมา วงษ์สวัสดิ์ และแขกคนอื่นๆ อีกมากมาย

ไฮไลต์อยู่ที่แฟชั่นโชว์สุดพิเศษ นำทีมโดยคุณแม่เซเลบริตีและอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังของเมืองไทย พร้อมลูกน้อย มาร่วมเดินแฟชั่นโชว์อวดโฉม Bugaboo Butterfly 2 ในสถานการณ์จำลองที่หลากหลาย สะท้อนถึงฟังก์ชันการใช้งานจริงในทุกมิติของไลฟ์สไตล์ยุคใหม่

สัมผัส Bugaboo Butterfly 2 ได้แล้ววันนี้ที่ The Little Store สาขา Ekkamai ซ.4, สาขา Siam Paragon ชั้น 3, สาขา Siam Takashimaya ชั้น 4, และสาขาใหม่ One Bangkok ชั้น 5 โซน Parade