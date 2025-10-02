ONSENปิดจอง IPO 80 ล้านหุ้นเกลี้ยง เตรียมเทรด 7 ต.ค. นี้

ออนเซ็น รีทรีต แอนด์ สปา กรุ๊ป เผย นักลงทุนแห่จองซื้อหุ้น IPO 80 ล้านหุ้นอย่างท่วมท้น กระแสตอบรับดีเยี่ยม เตรียมเทรด SET 7 ต.ค. นี้ พร้อมเดินหน้าลงทุนขยายธุรกิจตามแผนหลังระดมทุน ก้าวสู่ Social Wellness Space รองรับเมกะเทรนด์สุขภาพ
นายสมภพ กีระสุนทรพงษ์ กรรมการผู้อำนวยการ บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จํากัด (มหาชน) หรือ FSS ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน และผู้จัดการการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ บริษัท ออนเซ็น รีทรีต แอนด์ สปา กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ ONSENS เปิดเผยว่า การเสนอขายซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) ของ ONSENS ระหว่างวันที่ 29 - 30 ก.ย. และ 1 ต.ค. 2568 ได้รับความสนใจจากนักลงทุนเป็นอย่างมาก มี IPO ที่เสนอขาย 80 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ (พาร์) หุ้นละ 1 บาท คิดเป็น 26.67 % ของจำนวนหุ้นสามัญทั้งหมด ราคาเสนอขายหุ้นละ 2.05 บาท
กระแสตอบรับที่ดีจากนักลงทุนดังกล่าวเป็นผลจาก ONSENS เป็นหุ้นเมกะเทรนด์ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลรักษาสุขภาพ ซึ่งผู้บริโภคยุคปัจจุบันให้ความสำคัญมากขึ้นอย่างต่อเนื่องจากอุตสาหกรรมสปาในประเทศไทยที่มีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่องเฉลี่ย 9.41% ต่อปี จากปี 2567 ที่มีมูลค่าราว 6.19 หมื่นล้านบาท และบริษัทเป็นผู้นำในธุรกิจออนเซนสไตล์ญี่ปุ่นและสปาครบวงจร ที่ผู้บริโภคทั้งชาวไทยและต่างชาติให้การยอมรับในมาตรฐานการให้บริการ
อีกทั้งเป็นหุ้นที่มีพื้นฐานทางการเงินแข็งแกร่ง เป็นธุรกิจที่มีกระแสเงินสดจากการดำเนินงานที่สูง ประกอบกับศักยภาพการทำกำไรสูง จากการบริหารจัดการต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพอีกทั้งธุรกิจของบริษัทยังมีโอกาสเติบโตที่ชัดเจน จากแผนขยายธุรกิจ-ฐานลูกค้าภายหลังการระดมทุน โดย ONSENS จะเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) เป็นวันแรก 7 ต.ค. 2568 ในกลุ่มอุตสาหกรรมบริการ หมวดธุรกิจการท่องเที่ยวและสันทนาการในชื่อย่อหลักทรัพย์ว่า "ONSENS"
นอกจากนี้ เพื่อแสดงถึงความตั้งใจในการดำเนินธุรกิจ และสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ถือหุ้น ตลอดจนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย กลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่และผู้ถือหุ้นเดิมเกือบทุกรายได้สมัครใจทำข้อตกลงไม่จำหน่ายหุ้นในส่วนที่เหลือจากการติด Silent Period ตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นเวลา 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่เริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ ดังนั้นเมื่อนับรวมกับหุ้นที่ถูกติด Silent Period ตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แล้ว จะมีหุ้นที่ถูกห้ามขายรวมเป็นจำนวนประมาณร้อยละ 99 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดก่อน IPO
นายสมิทธิ์ เมฆอรุณกมล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ออนเซ็น รีทรีต แอนด์ สปา กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ ONSENS เปิดเผยว่า บริษัทขอขอบคุณนักลงทุนทุกท่านที่ให้ความเชื่อมั่นและตอบรับการจองซื้อหุ้น IPO การระดมทุนครั้งนี้ไม่เพียงช่วยเสริมความแข็งแกร่งทางการเงินอย่างมีนัยสำคัญ แต่ยังเป็นการสร้างความพร้อมให้ ONSENS สามารถก้าวสู่การเติบโตในระดับที่สูงขึ้น ตอกย้ำสถานะของบริษัทในฐานะผู้นำในอุตสาหกรรมสปาและเวลเนสของประเทศ
ทั้งนี้ บริษัทมีแผนนำเงินที่ได้จากการระดมทุนในครั้งนี้จำนวน 164 ล้านบาท ไปใช้ ลงทุนในโครงการ Yunomori สาขาทองหล่อ ในจำนวน 120 ล้านบาท เพื่อปั้นเป็น Social Wellness Space ซึ่งจะเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่สำหรับให้บริการที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพและไลฟสไตล์อย่างครบวงจร
ส่วนที่เหลือใช้เพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมกับสถาบันการเงิน และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ จะช่วยเสริมความแข็งแกร่งของฐานะการเงินของบริษัทฯ ซึ่งมั่นใจว่าภายหลังจากการระดมทุน บริษัทจะสามารถสร้างการเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง จากการมีโปรเจกต์ใหม่ๆ ที่เตรียมจะเข้ามาเสริมธุรกิจ ซึ่งรวมถึงการขยายสาขาแบรนด์อื่น เช่น KLAI และ PAK Massage รวมอีก 7 สาขาภายในปี 2570
ปัจจุบันภาพรวมธุรกิจของ ONSENS กำลังเข้าสู่ช่วง High Season ของธุรกิจ ซึ่งมีสัญญาณบวกอย่างชัดเจนตั้งแต่ไตรมาส 3/2568 มีผู้ใช้บริการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และคาดว่ามีทิศทางที่ดีไปจนถึงปลายปี ขณะที่การบริหารจัดการต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ จะสามารถสร้างโอกาสในการทำกำไรในเกณฑ์ดีได้อย่างต่อเนื่อง