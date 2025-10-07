หุ้นปิดพุ่ง 19.60 จุดยืนเหนือ 1,300 รับแรงหนุนกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ พรุ่งนี้ลุ้นไปต่อ-จับตาผล กนง.

SET ปิดวันนี้ที่ 1,305.24 จุด เพิ่มขึ้น 19.60 จุด (+1.52%) มูลค่าซื้อขาย 34,987.28 ล้านบาท
การซื้อขายหุ้นวันนี้ ดัชนีรีบาวด์ต่อเนื่อง โดยทำจุดต่ำสุด 1,291.90 จุด และทำจุดสูงสุด 1,310.68 จุด
ส่วนหลักทรัพย์เปลี่ยนแปลงวันนี้เพิ่มขึ้น 315 หลักทรัพย์ ลดลง 139 หลักทรัพย์ และไม่เปลี่ยนแปลง 201 หลักทรัพย์
นายภูวดล ภูสอดเงิน ผู้จัดการฝ่ายกลยุทธ์การลงทุน สายงานวิจัย บล.บัวหลวง กล่าวว่า ตลาดหุ้นไทยวันนี้รีบาวด์ขึ้นมาทะลุผ่าน 1,300 จุด โดยหุ้นกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์นำตลาดราว 11 จุด ซึ่งเม็ดเงินต่างชาติไหลเข้ากลุ่มอุตสาหกรรมนี้ในตลาดภูมิภาคมาระยะหนึ่งแล้ว
ขณะเดียวกัน หุ้นในกลุ่มอย่าง KCE และ HANA ปรับตัวขึ้นแรงวันนี้ จากความคาดหวังมาตรการกระตุ้นตลาดทุนจะเร่งปรับเกณฑ์แบบเร่งด่วนเพื่อจูงใจบริษัทต่างชาติที่ได้ BOI เข้าจดทะเบียนในตลาดหุ้นไทย นำร่องจากกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์ และกลุ่ม EV ซึ่งประเด็นดังกล่าวหนุนกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ปรับขึ้นทั้งกลุ่ม ขณะที่หุ้นกลุ่มอื่น ๆ รีบาวด์ตามภาพรวมตลาด
นายภูวดล กล่าวเพิ่มเติมว่า หลังดัชนี SET ทะลุ 1,300 จุดขึ้นมาได้ ทำให้นักลงทุนยอมรับความเสี่ยงได้มากขึ้น แม้จะยังไม่มีปัจจัยบวกใหม่ สะท้อนจากแรงขายหุ้นไม่มาก และราคาหุ้นไม่ได้ปรับตัวลงแรง เมื่อเทียบกับก่อนหน้านี้ที่นักลงทุนไม่กล้าเสี่ยงเนื่องจากกังวลปัจจัยลบ ขณะที่เม็ดเงินจากนักลงทุนต่างชาติเริ่มไหลเข้าภูมิภาค โดยเฉพาะในเอเชียเหนือ เนื่องจากนักลงทุน Selective ในกลุ่มเทคโนโลยีและกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์
แนวโน้มวันพรุ่งนี้คาดตลาดอาจย้ำฐาน หากยืนเหนือ 1,300 จุดได้ก็ยังมีโอกาสรีบาวด์ต่อ แนะติดตามการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) วันพรุ่งนี้ ตลาดคาดจะมีมติคงอัตราดอกเบี้ย แต่ต้องติดตามการส่งสัญญาณแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยในระยะถัดไป โดยให้กรอบแนวรับ 1,290-1,280 จุด และแนวต้าน 1,310 จุด
ส่วนหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุด 5 หลักทรัพย์
DELTA มูลค่าการซื้อขาย 4,830.49 ล้านบาท ปิดที่ 189.50 บาท เพิ่มขึ้น 10.50 บาท
TRUE มูลค่าการซื้อขาย 1,674.43 ล้านบาท ปิดที่ 11.00 บาท ลดลง 0.30 บาท
ADVANC มูลค่าการซื้อขาย 1,382.95 ล้านบาท ปิดที่ 292.00 บาท เพิ่มขึ้น 1.00 บาท
CPALL มูลค่าการซื้อขาย 1,306.62 ล้านบาท ปิดที่ 48.25 บาท เพิ่มขึ้น 0.50 บาท
HANA มูลค่าการซื้อขาย 1,134.08 ล้านบาท ปิดที่ 24.80 บาท เพิ่มขึ้น 1.60 บาท