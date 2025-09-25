“โกลเบล็ก” ชี้ราคาทองคำยังขึ้นต่อ รับแรงหนุนเฟดจ่อหั่นดอกเบี้ย

บล. โกลเบล็ก ประเมินราคาทองคำอยู่ในช่วงขาขึ้น ได้แรงหนุนจากความคาดหวังเฟดปรับลดดอกเบี้ยอีกรอบในปีนี้ ขณะที่ดอยซ์แบงก์คาดราคาทองปีหน้าพุ่งแตะ 4,000 $/Oz ท่ามกลางแรงซื้อจากกลุ่ม BRIC โดยเฉพาะจีนที่นำเข้าทองจากสวิตเซอร์แลนด์เพิ่มขึ้นกว่า 254% สะท้อนความเชื่อมั่นในสินทรัพย์ปลอดภัย จึงแนะกลยุทธ์ฃซื้อที่แนวรับ 3,770 $/Oz
นายณัฐวุฒิ วงศ์เยาวรักษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัย บล.โกลเบล็ก ประเมินว่าราคาทองคำ ยังอยู่ในแนวโน้มขาขึ้นโดยยังได้แรงหนุนจากความคาดหวังว่า เฟด จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงอีก 2 ครั้งในปีนี้ หลังจากที่มีมติปรับลดอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นลง 0.25% สู่ระดับ 4.00–4.25% และคาดการณ์ว่าอัตราดอกเบี้ยนโยบาย (Dot Plot) จะปรับลดอีก 2 ครั้งภายในสิ้นปีนี้ รวม 0.50% พร้อมคาดว่าจะมีการปรับลดอีก 0.50% ในปี 2569 และอีก 0.25% ในปี 2570
นอกจากนี้ เฟดยังปรับเพิ่มคาดการณ์การขยายตัวทางเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ในปี 2568–2570 เป็น 1.6%, 1.8% และ 1.9% ตามลำดับ ซึ่งสูงกว่าการคาดการณ์เดิมในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา แต่อย่างไรก็ตามเริ่มเห็นการขายทำกำไรหลังราคาทองคำปรับตัวขึ้นราว 5.5% ในเดือนกันยายน แตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 3,790$/Oz ดังนั้นฝ่ายวิจัยแนะนำให้ซื้อที่แนวรับ 3,700 $/Oz และมีแนวต้านที่ 3,850$/Oz
ขณะที่ทาง ดอยซ์แบงก์ได้ปรับเพิ่มคาดการณ์ราคาทองคำในปีหน้า โดยคาดว่าจะแตะระดับ 4,000 $/Oz ขณะที่ SPDR Gold Trust ได้เข้าซื้อทองคำเพิ่มอีก 18 ตันในสัปดาห์ที่ผ่านมา สะท้อนความเชื่อมั่นในสินทรัพย์ปลอดภัย
นอกจากนี้ธนาคารกลางของกลุ่ม BRIC มีการเข้าซื้อทองคำต่อเนื่องโดยเฉพาะจีนที่นำเข้าทองคำเพิ่มจากสวิสฯ เพิ่มขึ้น 254%เมื่อเทียบกับเดือนที่ผ่านมา เพื่อกระจายความเสี่ยงจากการพึ่งพาสกุลเงินดอลลาร์ โดยการส่งออกทองคำจากสวิตเซอร์แลนด์ไปยังจีนในเดือนสิงหาคมเพิ่มขึ้นถึง 254% เมื่อเทียบกับเดือนกรกฎาคม พร้อมทั้งยังมีมาตรการควบคุมด้านเทคโนโลยี โดยสั่งให้บริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่ เช่น ByteDance และ Alibaba ระงับการซื้อชิปปัญญาประดิษฐ์ (AI) จาก Nvidia รวมถึงยกเลิกคำสั่งซื้อเดิม
“ธนาคารกลางแคนาดาได้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยลง 0.25% สู่ระดับ 2.50% ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดในรอบ 3 ปี ขณะที่ธนาคารกลางอังกฤษ (BoE) คงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ 4.00% ตามที่ตลาดคาดการณ์”