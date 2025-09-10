“โกลเบล็ก” ลุ้นทองคำแท่งแตะ $3,650

บล. โกลเบล็ก ชี้ราคาทองมีแนวโน้มปรับตัวขึ้น รับแรงหนุนเฟดจ่อหั่นดอกเบี้ย-ตัวเลขจ้างงานสหรัฐฯ อ่อนแอ ขณะความตึงเครียดภูมิรัฐศาสตร์หนุนแรงซื้อสินทรัพย์ปลอดภัย จึงให้รอจังหวะซื้อที่กรอบทองคำ 3,545 – 3,650$/Oz
นายณัฐวุฒิ วงศ์เยาวรักษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัย บล.โกลเบล็ก ประเมินว่าราคาทองคำมีโอกาสปรับตัวขึ้น หลังตัวเลขการจ้างงานของสหรัฐฯ แย่กว่าคาดการณ์ นอกจากนี้กรรมการเฟดส่งสัญญาณเริ่มปรับลดอัตราดอกเบี้ย ทำให้นักลงทุนมีความเชื่อมั่นมากขึ้นว่า เฟดจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยในการประชุมเดือนกันยายนนี้ โดยเครื่องมือ FedWatch บ่งชี้ว่า นักลงทุนให้น้ำหนักว่าเฟดจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยในปีนี้เพิ่มขึ้นเป็น 3 ครั้ง จากเดิม 2 ครั้ง โดยนักลงทุนให้น้ำหนัก 90% ที่เฟดจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยในการประชุมเดือนนี้ หลังสหรัฐฯ เผยตัวเลขการจ้างงานที่ซบเซา ซึ่งถือว่าเป็นปัจจัยหนุนต่อราคาทองคำปรับตัวเพิ่มขึ้น
นอกจากนี้ ความไม่แน่นอนของสงครามการค้า และความไม่แน่นอนของปัจจัยด้านภูมิรัฐศาสตร์ ทำให้นักลงทุนยังคงเข้าถือครองทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัย ล่าสุดทางยูเครน ประกาศว่าจะตอบโต้รัสเซียด้วยการสั่งโจมตีลึกเข้าไปในดินแดนรัสเซียมากขึ้น หลังจากที่รัสเซียใช้โดรนโจมตีโรงไฟฟ้าทาง ตอนเหนือและตอนใต้ของยูเครน ส่งผลให้ประชาชนราว 60,000 ครัวเรือนไม่มีไฟฟ้าใช้
ด้านสถานการณ์ในตะวันออกกลางยังคงรุนแรงอย่างต่อเนื่อง หลังจากที่อิสราเอลได้ส่งรถถังรุกเข้าไปในฉนวนกาซา พร้อมจุดระเบิดยานพาหนะเก่าในย่านชานเมือง และการโจมตีทางอากาศคร่าชีวิต ชาวปาเลสไตน์อย่างน้อย 19 ราย ขณะที่กลุ่มฮูตีได้โจมตีเรือบรรทุกน้ำมันในทะเลแดงที่มีความเชื่อมโยงกับอิสราเอล ทำให้นักลงทุนเข้าถือครองทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัย
อย่างไรก็ตามอาจมีแรงขายทำกำไรระหว่างสัปดาห์ หลังราคาทองคำปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมา และตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐที่อ่อนแอ อาทิ ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตของสหรัฐฯ ปรับตัวขึ้นสู่ระดับ 48.7 ในเดือน ส.ค. แต่ต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ที่ระดับ 49.0 และตัวเลขการเปิดรับสมัครงาน ลดลง 170,000 ตำแหน่ง สู่ระดับ 7.18 ล้านตำแหน่งในเดือน ก.ค. ต่ำกว่าตัวเลขคาดการณ์ การจ้างงานของภาคเอกชนสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นเพียง 54,000 ตำแหน่งในเดือน ส.ค. ต่ำกว่าตัวเลขคาดการณ์ จำนวนผู้ยื่นขอสวัสดิการว่างงานครั้งแรก เพิ่มขึ้น 8,000 ราย สู่ระดับ 237,000 รายในสัปดาห์ที่แล้ว สูงกว่าตัวเลขคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ที่ระดับ 231,000 ราย ตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรเพิ่มขึ้นเพียง 22,000 ตำแหน่งในเดือน ส.ค. ต่ำกว่าตัวเลขคาดการณ์ และอัตราว่างงานเพิ่มขึ้นสู่ระดับ 4.3% ในเดือน ส.ค. จากระดับ 4.2% ในเดือน ก.ค. โดยตัวเลขการจ้างงานที่แย่กว่าคาด ทำให้นักลงทุนคาดว่าเฟดจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนนี้ จึงมองกรอบทองคำสัปดาห์นี้ 3,545 – 3,650$/Oz แนะนำรอซื้อเมื่อราคาทองคำย่อตัว