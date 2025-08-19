โกลเบล็ก คาดกรอบทองคำสัปดาห์นี้ $3,275-3,375 ลุ้นเฟดลดดอกเบี้ย ก.ย.-ต.ค.นี้

นายณัฐวุฒิ วงศ์เยาวรักษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัย บล.โกลเบล็ก ประเมินว่า ราคาทองคำในตลาดโลกยังคงเคลื่อนไหวในกรอบ 3,2753,375 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ โดยได้รับแรงกดดันจากค่าเงินดอลลาร์ที่แข็งค่าขึ้น หลังดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ของสหรัฐฯ ปรับตัวสูงกว่าที่คาดการณ์ จากการรายงานตัวเลขในเดือนกรกฎาคมพุ่งขึ้น 3.3% เมื่อเทียบรายปี สูงสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ และสูงกว่าคาดการณ์ที่ 2.5%
ส่งผลให้นักลงทุนประเมินว่า ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) อาจปรับลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนกันยายนและตุลาคม แต่ยังคงอัตราดอกเบี้ยไว้ในการประชุมเดือนธันวาคม 2568 โดยให้น้ำหนัก 44.7% ว่าเฟดจะคงอัตราดอกเบี้ยที่ 3.75-4.00% เพิ่มขึ้นจาก 37.2%
อย่างไรก็ตาม รายงานล่าสุดจาก Citi ได้ปรับเพิ่มคาดการณ์ราคาทองคำในช่วง 3 เดือนข้างหน้า จากเดิมที่ 3,300 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ เป็น 3,500 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ ซึ่งถือเป็นปัจจัยบวกที่ช่วยหนุนความเชื่อมั่นของนักลงทุนในตลาดทองคำ ดังนั้นแนะนำเก็งกำไรในกรอบ 3,275-3,375 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์