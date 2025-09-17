โกลเบล็ก เก็งราคาทองวิ่งต่อจับตาเฟดลดดอกเบี้ย-ความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์

นายณัฐวุฒิ วงศ์เยาวรักษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัย บล.โกลเบล็ก ประเมินว่าราคาทองคำมีโอกาสปรับตัวขึ้นต่อ โดยมีแรงหนุนจากสหรัฐฯ เผยตัวเลขเงินเฟ้อ PPI ปรับตัวขึ้น 2.6% ในเดือนสิงหาคม เมื่อเทียบรายปี ต่ำกว่าตัวเลขคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ที่ระดับ 3.3% และตัวเลขเงินเฟ้อ CPI ปรับตัวขึ้น 2.9% ในเดือนสิงหาคม เมื่อเทียบรายปี สอดคล้องกับตัวเลขคาดการณ์ของนักวิเคราะห์
ขณะที่ตัวเลขผู้ยื่นขอสวัสดิการว่างงานครั้งแรก พุ่งขึ้น 27,000 ราย สู่ระดับ 263,000 รายในสัปดาห์ที่แล้ว ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในรอบเกือบ 4 ปี และสูงกว่าตัวเลขคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ ทำให้นักลงทุนมีความเชื่อมั่นมากยิ่งขึ้นว่าเฟดจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยในการประชุมสัปดาห์นี้ โดยเครื่องมือ FedWatch Tool บ่งชี้ว่านักลงทุนให้น้ำหนัก 92.7% ที่เฟดจะปรับลดอัตราดอกเบี้ย 0.25% ในสัปดาห์นี้
ประกอบกับ กระทรวงแรงงานสหรัฐฯ เปิดเผยรายงานประจำปีของตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรฉบับปรับปรุงใหม่สำหรับช่วงเวลา 1 ปีนับตั้งแต่เดือน มี.ค. 2567-ก.พ. 2568 พบว่าตลาดแรงงานสหรัฐฯ มีการจ้างงานต่ำกว่ามากเมื่อเทียบกับตัวเลขที่มีการรายงานก่อนหน้านี้ โดยรายงานฉบับปรับปรุงใหม่ดังกล่าวระบุว่า ตัวเลขการจ้างงานลดลง 911,000 ตำแหน่งจากการรายงานในเบื้องต้นของสำนักงานสถิติแรงงาน
ด้านสถานการณ์ในตะวันออกกลางยังคงรุนแรงอย่างต่อเนื่อง โดยสหรัฐฯ และ EU เตรียมออกมาตรการคว่ำบาตรรัสเซีย เพื่อกดดันให้หยุดทำสงครามกับยูเครน และสถานการณ์ตึงเครียดในภูมิภาคตะวันออกกลางที่ยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยรัสเซียเปิดฉากโจมตีทางอากาศระลอกใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่เปิดฉากสงคราม ถล่มยูเครนอย่างหนักหน่วง ส่งผลให้มีเปลวเพลิงลุกไหม้เผาอาคารที่ทำการรัฐบาลใจกลางกรุงเคียฟ ส่งผลให้นักลงทุนยังคงเข้าถือครองทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัย เป็นปัจจัยหนุนราคาทองคำเพิ่มเติม
อย่างไรก็ตาม ความกังวลเกี่ยวกับการพยายามแทรกแซงเฟด ของ ปธน.ทรัมป์ ผ่อนคลายลง หลังศาลแขวงสหรัฐฯ มีคำสั่งระงับคำสั่งของ ปธน.ทรัมป์ ที่ยื่นถอดถอน ลิซา คุก ทำให้มีแรงขายทำกำไรทองคำระยะสั้น เป็นปัจจัยกดดันราคาทองคำ มองกรอบทองคำสัปดาห์นี้ 3,600 - 3,700 เหรียญสหรัฐ/ออนซ์ แนะนำรอซื้อเมื่อราคาทองคำย่อตัว