GBSจับตาทองคำผันผวนรับสัญญาณเฟดลดดอกเบี้ย-รัสเซียยืดเยื้อ

บล. โกลเบล็ก มองทองสัปดาห์นี้ผันผวน หลัง เฟด ส่งสัญญาณปรับลดดอกเบี้ย ขณะที่สถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างรัสเซีย–ยูเครนยังไม่มีแนวโน้มคลี่คลาย ส่งผลให้ทองคำยังคงได้รับแรงหนุนในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัย ให้กรอบทองคำ 3,280 – 3,400$/Oz
ด้านนายณัฐวุฒิ วงศ์เยาวรักษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัย บล.โกลเบล็ก ประเมินว่าราคาทองคำมีโอกาสเคลื่อนไหวผันผวน โดยได้แรงหนุนจากนายเจอโรม พาวเวลล์ ประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ส่งสัญญาณปรับลดอัตราดอกเบี้ยในการกล่าวสุนทรพจน์ที่เมืองแจ็กสัน โฮล รัฐไวโอมิง อย่างไรก็ตามสมาชิกเฟดคนอื่นแสดงความไม่มั่นใจที่จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยในการประชุมเดือน ก.ย. ขณะที่การเจรจาเพื่อหยุดสงครามระหว่างรัสเซีย-ยูเครน ยังไม่ได้ข้อสรุป แต่รัสเซียได้เปิดฉากโจมตีใส่ยูเครนอย่างต่อเนื่อง ทำให้ความหวังที่จะคลี่คลายสงครามเป็นไปได้ยากขึ้น
อีกทั้งสหรัฐฯ ได้ปรับขึ้นภาษีเหล็กและอะลูมิเนียม เป็นปัจจัยหนุนทองคำในฐานะสินทรัพย์ ปลอดภัย สัปดาห์นี้แนะนำให้จับตาการประกาศตัวเลข GDP ของสหรัฐฯ และตัวเลขเงินเฟ้อ PCE ของสหรัฐฯ เพื่อหาสัญญาณบ่งชี้ทิศทางอัตราดอกเบี้ยสหรัฐฯ มองกรอบทองคำสัปดาห์นี้ 3,280 – 3,400$/Oz หากไม่ผ่านแนวต้านให้ชะลอการลงทุน
อย่างไรก็ตาม ยังคงต้องจับตาปัจจัยเชิงลบที่ส่งผลต่อจิตวิทยาการลงทุนราคาทองคำในช่วงนี้ อาทิ ทางแคนาดาได้ประกาศยกเลิกการเก็บภาษีตอบโต้ต่อสินค้าสหรัฐฯ หลายรายการเมื่อวันศุกร์ (22 ส.ค.) ซึ่งถือเป็นก้าวสำคัญในการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศ และทางธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟค) จะมีการรายงานการประชุมประจำวันที่ 29-30 ก.ค. ซึ่งกรรมการได้แสดงความกังวลเกี่ยวกับภาวะตลาดแรงงานและเงินเฟ้อ แม้กรรมการส่วนใหญ่จะมีความเห็นตรงกันว่ายังเร็วเกินไปที่เฟดจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยก็ตาม ขณะที่ประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) สาขาแคนซัส ซิตี แสดงความไม่มั่นใจเกี่ยวกับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในเดือน ก.ย. โดยระบุว่าผู้กำหนดนโยบายยังคงมีงานต้องทำอีกมากเกี่ยวกับ เงินเฟ้อ โดยดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) รวมภาคการผลิตและภาคบริการเบื้องต้นของสหรัฐฯ ปรับตัวขึ้นสู่ระดับ 55.4 ในเดือน ส.ค. ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในรอบ 8 เดือน จากระดับ 55.1 ในเดือน ก.ค