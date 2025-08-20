หุ้นพักตัวขาดปัจจัยใหม่ เกาะติดประชุมเฟด,เจรจารัสเซีย-ยูเครน,การเมืองในประเทศ

นายชาญชัย พันทาธนากิจ ผู้อำนวยการสายงานวิจัย บล.เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) กล่าวว่า แนวโน้มตลาดหุ้นไทยเช้านี้ คาดดัชนีพักตัว โดยยังขาดปัจจัยใหม่ขับเคลื่อนดัชนี นักลงทุนรอติดตามพัฒนาการปัจจัยต่าง ๆ โดยปัจจัยต่างประเทศตลาดปรับมุมมองการปรับลดดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) โดยคาดว่าจะมีความชัดเจนหลังการประชุมประจำปีที่ Jackson Hole 21-23 ส.ค. นี้
ประเด็นถัดมานักลงทุนรอติดตามความคืบหน้าเจรจายุติสงครามรัสเซีย-ยูเครน ระยะถัดไปตลาดให้น้ำหนักกับการที่สหรัฐฯ เตรียมนัดการประชุมผู้นำ 3 ฝ่าย ระหว่างสหรัฐฯ รัสเซีย และยูเครน ทั้งนี้หากยุติสงครามได้ ตลาดกังวลอุปทานน้ำมันรัสเซียที่จะออกมา ส่งผลให้ระยะสั้นราคาน้ำมันปรับตัวลง อาจเป็นปัจจัยกดดันกลุ่มพลังงานได้
สำหรับปัจจัยในประเทศระยะสั้น ประเด็นการเมืองในประเทศอยู่ในจุดสนใจ เนื่องจากจะมีการพิจารณาตัดสินคดีของนางสาวแพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรี และคดีของนายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี อาจทำให้ตลาดเพิ่มความระมัดระวังการลงทุนมากขึ้น โดยรวมนักลงทุนรอติดตามพัฒนาการต่าง ๆ โดยก่อนหน้านี้ตลาดปรับขึ้นไปพอสมควร ระยะนี้อยู่ในโหมดพักฐานไปก่อน
โดยให้กรอบแนวรับ 1,225 จุดและแนวต้าน 1,245 จุด