ดอยซ์แบงก์-สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดปล่อยกู้บ.STI โครงการดาวเทียมไทยคม 10 มูลค่า 184 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ

บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) ผู้นำด้านการให้บริการดาวเทียมและเทคโนโลยีอวกาศในภูมิภาคเอเชีย ประกาศการลงนามสัญญาสินเชื่อสำหรับโครงการดาวเทียมไทยคม 10 (THAICOM 10) ในวงเงินมูลค่ารวม 184 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดยมี บริษัท สเปซเทค อินโนเวชั่น จำกัด (STI) ซึ่งเป็นบริษัทในเครือไทยคม ลงนามร่วมกับ ธนาคารดอยซ์แบงก์ (Deutsche Bank) และ ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (Standard Chartered Bank) โดยเป็นสินเชื่อที่ได้รับการค้ำประกันจากหน่วยงานส่งเสริมการส่งออกของรัฐบาลฝรั่งเศส (Export Credit Agency : ECA)
ทั้งนี้ ภายใต้สัญญาดังกล่าว ธนาคารดอยซ์แบงก์ และธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด ได้อนุมัติสินเชื่อให้แก่ STI ซึ่งเป็นบริษัทในเครือไทยคม ในวงเงินมูลค่ารวม 184 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ภายใต้กรอบระยะเวลา 14 ปี เพื่อใช้เป็นเงินทุนสำหรับโครงการดาวเทียมไทยคม 10 ที่ไทยคมได้ทำสัญญาร่วมกับบริษัท Airbus Defence and Space of France หรือ AIRBUS ผู้นำด้านการป้องกันประเทศและความมั่นคงของยุโรป และเป็นหนึ่งในบริษัทชั้นนำระดับโลกในด้านธุรกิจอวกาศ ให้เป็นผู้ผลิตและออกแบบดาวเทียมดวงนี้ ด้วยเทคโนโลยี Software Defined High Throughput Satellite (SD-HTS) ขนาดความจุ 120 Gbps (Gigabits per Second) พร้อมทั้งได้รับการค้ำประกันวงเงินสินเชื่อจาก Bpifrance Assurance Export หน่วยงานส่งเสริมการส่งออกของรัฐบาลฝรั่งเศส ซึ่งความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ในครั้งนี้ จึงนับเป็นการสนับสนุนที่สำคัญในโครงการดาวเทียมดวงใหม่ของไทยคม โดยเฉพาะดาวเทียมไทยคม 10 ทั้งนี้ ดาวเทียมดวงนี้มีแผนจะยิงขึ้นสู่วงโคจรในปี พ.ศ. 2570 ณ ตำแหน่ง 119.5 องศาตะวันออก ด้วยจรวดนำส่งของบริษัท SpaceX จากรัฐฟลอริดา ประเทศสหรัฐอเมริกา
นายปฐมภพ สุวรรณศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า สำหรับความร่วมมือเชิงกลยุทธ์กับธนาคารดอยซ์แบงก์และธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด สะท้อนให้เห็นถึงความเชี่ยวชาญและความแข็งแกร่งของไทยคมในอุตสาหกรรมดาวเทียมและเทคโนโลยีอวกาศมาอย่างยาวนาน การลงทุนในโครงการดาวเทียมไทยคม 10 ถือเป็นก้าวสำคัญในการยกระดับศักยภาพการเติบโตของบริษัทในระยะยาว พร้อมเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจและรองรับความท้าทายใหม่ๆ ในตลาดภูมิภาคนี้ โดยดาวเทียมดวงนี้จะให้บริการแบบครบวงจร อาทิ การให้บริการอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์ในพื้นที่ห่างไกล การสื่อสารทางทะเล การศึกษาและการแพทย์ทางไกล รวมถึงการสนับสนุนด้านความมั่นคง เราขอขอบคุณสถาบันการเงินทั้งสองแห่งที่ให้ความไว้วางใจและสนับสนุนจนประสบความสำเร็จ
นางสาวยุพาพิน วังวิวัฒน์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน บริษัท กัลฟ์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) (GULF) กล่าวว่า ในฐานะผู้ถือหุ้นใหญ่ของไทยคม มีความภาคภูมิใจที่ได้มีส่วนสนับสนุนโครงการดาวเทียมไทยคม 10 ซึ่งถือเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลของประเทศไทย การอนุมัติกรอบวงเงินสินเชื่อในครั้งนี้ ตอกย้ำพันธกิจเชิงกลยุทธ์ของกลุ่มกัลฟ์ในการผลักดันธุรกิจดาวเทียมและเทคโนโลยีอวกาศให้เป็นส่วนหนึ่งในแผนธุรกิจดิจิทัลของเรา และเป็นกลไกสำคัญในการขยายความสำเร็จจากธุรกิจพลังงานไปสู่ธุรกิจดิจิทัล พร้อมเปิดโอกาสให้เราสามารถขยายการลงทุนธุรกิจดิจิทัลให้เติบโตมากยิ่งขึ้นในหลายอุตสาหกรรม
นางสาวภิมลภา สิมะโรจน์ Chief Country Officer (CCO) of Deutsche Bank Thailand กล่าวว่า ธนาคารมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีส่วนร่วมในการสนับสนุนสินเชื่อโครงการดาวเทียมไทยคม 10 ซึ่งถือเป็นการทำธุรกรรมด้านสินเชื่อผ่าน ECA ครั้งแรกในรอบหลายปีของธนาคารดอยซ์แบงก์ ประเทศไทย ด้วยแผนกลยุทธ์ที่ชัดเจนและศักยภาพของดาวเทียมดวงใหม่นี้ ไทยคมได้แสดงให้เห็นถึงความพร้อมในการเป็นผู้นำในธุรกิจดาวเทียมระดับภูมิภาค เราเชื่อมั่นว่าเงินทุนที่ได้รับจะถูกนำไปใช้ในการขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตอย่างมีประสิทธิภาพ
นางสาวอัญชลี บุญทรงษีกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และหัวหน้าสายงานการธนาคารและบริหารกลุ่มลูกค้า ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด ประเทศไทย กล่าวว่า เรามีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้อนุมัติวงเงินสินเชื่อโครงการดาวเทียมไทยคม 10 เนื่องจากธนาคารมีความเชื่อมั่นในศักยภาพของไทยคม ซึ่งดำเนินธุรกิจดาวเทียมมาอย่างยาวนาน และธนาคารเชื่อมั่นว่าโครงการนี้ จะมีบทบาทสำคัญในการเสริมสร้างโครงสร้างพื้นฐานของประเทศไทยและในภูมิภาคให้เกิดความยั่งยืนต่อไป