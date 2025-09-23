ตลาดคริปโตสะเทือน! บิทคอยน์ร่วง -2% กดดันตลาดสู่ $3.9 ล้านล้าน-ล้างพอร์ตเลเวอเรจ $1.7 พันล้าน

ตลาดคริปโตเผชิญแรงเทขายหนัก บิทคอยน์ร่วงไหลลงแตะ $112,000 ฉุดมูลค่าตลาดหดเหลือ $3.9 ล้านล้าน ขณะที่การล้างพอร์ตเลเวอเรจ $1.7 พันล้าน จุดกระแสตื่นตระหนก นักลงทุนหันมาถกกันว่าเป็นสัญญาณ “รีเซ็ตตลาด” หรือจุดเริ่มต้นการปรับฐานครั้งใหญ่
ตลาดคริปโตเคอร์เรนซีร่วงแรงในวันอังคาร โดยมูลค่ารวมตลาดหดตัวลง 2% แตะราว $3.9 ล้านล้าน หลังบิตคอยน์ร่วงลงใกล้ $112,000 ลบกำไรที่สะสมมาตลอดสัปดาห์ แรงกดดันเพิ่มขึ้นเมื่อเกิดการล้างพอร์ตเลเวอเรจ (liquidation) มหาศาลกว่า $1.7 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นฝั่ง Long ส่งผลให้แรงขายถาโถมต่อเนื่อง
แรงเทขายถล่ม-เลเวอเรจแตกพอร์ต
ข้อมูลจาก Coinglass ชี้ว่า $1.7 พันล้านดอลลาร์ที่ถูกล้างในรอบ 24 ชั่วโมง ถือเป็นการล้างพอร์ต Long ครั้งใหญ่ที่สุดของปี ขณะที่ราคาบิตคอยน์ปรับลง 1.8% มาที่ $112,561 อีเธอเรียมร่วง 3.3% แตะ $41,197, BNB ดิ่ง 4% เหลือ $991.3 และโซลานา (Solana) ทรุดหนักถึง 6.2% ปิดที่ $219.03
แม้สัญญาณมหภาค (macro) จะหนุนตลาดคริปโตในระยะสั้น โดยเฉพาะการลดดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) 0.25% เหลือกรอบ 4.00% - 4.25% และการประกาศลดอีกสองครั้งในปีนี้ แต่แรงบวกกลับถูกกลบหลังข่าวการคืนเงินล็อตใหม่ของ FTX มูลค่า $1.6 พันล้านสิ้นเดือนกันยายน ทำให้บรรยากาศตลาดเปลี่ยนเป็นระแวดระวังทันที
กระแสโซเชียลเปลี่ยนทิศ - นักลงทุนแห่เก็งขาลง
บริษัทวิจัย Santiment เปิดเผยว่า ขณะนี้นักลงทุนจำนวนมากหันมา “เดิมพันว่าราคาบิทคอยน์จะร่วง” สะท้อนกระแสเชิงลบที่ก่อตัวแรงในสังคมออนไลน์ สอดคล้องกับตัวชี้วัด funding rate ที่ติดลบ สะท้อนว่านักเก็งกำไรระยะสั้นเทน้ำหนักฝั่ง Short มากขึ้น
แรงล้างพอร์ตบ่งชี้จุดต่ำ-ตลาดกำลังรีเซ็ตฐานใหม่
10X Research มองว่าการล้างพอร์ตครั้งใหญ่เช่นนี้มักเป็นสัญญาณ “ใกล้ถึงจุดต่ำสุด” ของรอบ และมีโอกาสให้ตลาดฟื้นแรงขึ้น โดยผู้บริหารในอุตสาหกรรมหลายรายชี้ตรงกันว่า ปรากฏการณ์นี้เป็นเพียง “การชำระล้างเลเวอเรจ” (leverage flush) ไม่ใช่การพังทลายของปัจจัยพื้นฐาน
Maja Vujinovic ซีอีโอและผู้ร่วมก่อตั้ง FG Nexus ระบุว่า การล้างพอร์ต $1.7 พันล้านครั้งนี้สะท้อนการใช้เลเวอเรจเกินตัวมากกว่าปัญหาพื้นฐานที่ล้มเหลว “ประวัติศาสตร์ชี้ว่า เมื่อเลเวอเรจถูกชำระออกไป ตลาดจะสร้างฐานแข็งแกร่งขึ้นเพื่อรอบถัดไป” เธอย้ำว่า กระแสเงินไหลเข้า ETF และความต้องการ Stablecoin ยังอยู่ ทำให้มีแนวโน้มเข้าสู่ช่วงสะสมพลังใหม่ มากกว่าถึงขั้น capitulation
ขณะที่ Doug Colkitt ผู้ร่วมก่อตั้ง Fogo เสริมว่า “นี่คือเวอร์ชันคริปโตของ margin call avalanche ทุกครั้งที่บิตคอยน์สะดุด แรงล้างพอร์ตก็ถาโถมเป็นลูกโซ่ แต่ทุกครั้งที่ตลาดผ่านการ ‘รีเซ็ตเลเวอเรจ’ มันกลับสร้างพื้นที่สำหรับขาขึ้นรอบใหม่”
บิทคอยน์ยังคงแกร่ง - ตลาดรอแรงซื้อกลับตุลาคม
Mike Maloney ซีอีโอ Incyt ชี้ว่า แม้การล้างพอร์ตครั้งนี้ดูรุนแรง แต่บิตคอยน์ยังพิสูจน์ความเป็นสินทรัพย์หลักของตลาดคริปโต เพราะความผันผวนและการปรับฐานของ BTC ยังต่ำกว่าเหรียญอื่น ๆ อย่างชัดเจน “นี่สะท้อนว่า สุดท้ายตลาดยังยึดบิทคอยน์เป็นหลัก และความแข็งแกร่งนี้จะกลายเป็นฐานสำคัญของการฟื้นตัว”
ในช่วงปลายกันยายน นักลงทุนกำลังจับตาปัจจัยสำคัญ ไม่ว่าจะเป็นกระแสเงินทุนจาก ETF, การปรับสมดุลของกองทุน และการคืนเงินจากคดีล้มละลายขนาดใหญ่ ขณะที่ตลาดเพิ่งผ่านการล้างเลเวอเรจครั้งใหญ่ ความสนใจหันไปที่ว่า แรงซื้อกลับจะเริ่มก่อตัวก่อนเข้าสู่เดือนตุลาคมหรือไม่