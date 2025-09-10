นักวิเคราะห์ฟันธง! ตลาดคริปโตซบเซาชั่วคราว แนะจับตา Fed ลดดอกเบี้ย-บิทคอยน์ยืนเหนือ 117,000 ดอลลาร์

บรรยากาศการลงทุนคริปโตเผชิญคลื่นลบ หลังราคาบิทคอยน์อ่อนตัวและอัลท์คอยน์ถอยแรง จนดัชนีความเชื่อมั่นจมสู่โหมด “Fear” แต่บรรดานักวิเคราะห์ย้ำเป็นเพียงระยะสั้น ชี้สองปัจจัยหลักที่จะเปลี่ยนเกมคือ การประชุม Fed ที่อาจหั่นดอกเบี้ยในปี 2568 และการยืนเหนือแนวต้าน 117,000 ดอลลาร์ ซึ่งพร้อมดันกระแสเชิงบวกกลับคืนตลาดอย่างรวดเร็ว
ความกลัวครองตลาด - แต่ไม่ใช่ตลอดไป
ข้อมูลจากแพลตฟอร์มวิเคราะห์บล็อกเชน Santiment ระบุว่า บรรยากาศการลงทุนเข้าสู่ภาวะ “Fear” หลังบิตคอยน์ร่วงและอัลท์คอยน์เจอแรงขาย นักลงทุนจำนวนมากเริ่มพูดถึงการเข้าสู่ตลาดหมีและแรงขายถล่ม แต่ Santiment ชี้ว่า “ตลาดมักเคลื่อนตรงข้ามกับสิ่งที่คนส่วนใหญ่คาด” ความกลัวตลอด 2 สัปดาห์ที่ผ่านมาอาจกลับกลายเป็นสัญญาณเชิงบวกว่าการปรับฐานใหญ่ไม่น่าจะเกิดขึ้นจริง
Fed ลดดอกเบี้ย - ตัวแปรสำคัญต่อความเชื่อมั่น
นักวิเคราะห์จากหลายสถาบันการเงินคาดว่า ธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) อาจลดดอกเบี้ยอย่างน้อย 2 ครั้งในปี 2568 พาฟ ฮันดัล นักวิเคราะห์จาก Swyftx มองว่าการประชุม Fed สัปดาห์หน้าคือ “ปัจจัยชี้ชะตา” หากมีการลดดอกเบี้ยแม้เพียงเล็กน้อย จะกลายเป็นตัวเร่งสำคัญดันบรรยากาศตลาดให้กลับมาเชิงบวก ขณะเดียวกัน ตลาดพันธบัตรและข้อมูลเศรษฐกิจด้านการจ้างงานก็เป็นปัจจัยที่นักลงทุนกำลังจับตา
117,000 ดอลลาร์ - ด่านสำคัญของบิทคอยน์
ชาร์ลี เชอร์รี ผู้บริหาร BTC Markets ระบุว่า หากบิทคอยน์สามารถยืนเหนือ 117,000 ดอลลาร์ ความเชื่อมั่นจะพลิกกลับเชิงบวกทันที หลังจากเพิ่งรีบาวด์ขึ้นมาใกล้ระดับดังกล่าว โดยมองว่าแนวต้านถัดไปอยู่ที่ 200,000 ดอลลาร์ แม้จะยังดูห่างไกลทั้งด้านราคาและเวลา แต่ถือเป็นเป้าหมายสำคัญในระยะยาว
กระแสใหม่ - Crypto Treasury จุดประกายมุมมองเชิงบวก
อีกปัจจัยที่นักวิเคราะห์มองว่าสามารถพลิกตลาดคือ กระแสบริษัทเอกชนเร่งสะสมคริปโตเพื่อจัดตั้ง Treasury ล่าสุด Forward Industries เปิดเผยว่าได้จัดสรรเงินสดและสเตเบิลคอยน์กว่า 1.65 พันล้านดอลลาร์ เพื่อดำเนินกลยุทธ์ Treasury บนเครือข่าย Solana ซึ่งสะท้อนความเชื่อมั่นต่อการถือครองคริปโตระยะยาว และอาจกลายเป็นแรงบวกเชิงโครงสร้างต่อราคา
กันยายน–เดือนแห่งความระวัง
ซีเค เช็ง ผู้ร่วมก่อตั้ง ZX Squared Capital ชี้ว่า กันยายนเป็นเดือนที่มักสร้างผลตอบแทนต่ำสุดในตลาดทุน ทำให้นักลงทุนโดยธรรมชาติมักระมัดระวังมากขึ้น ขณะเดียวกัน ปัจจัยด้านดัชนีเงินเฟ้อ (CPI, PPI) และผลกระทบจากนโยบายการค้าของสหรัฐ โดยเฉพาะมาตรการภาษีของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ยังคงเป็นตัวแปรที่ต้องติดตาม เนื่องจากเคยสร้างแรงกดดันต่อตลาดคริปโตมาแล้วในอดีต
ตลาดคริปโตเผชิญความกลัวชั่วครู่ โอกาสกลับตัวระยะกลาง
ความเชื่อมั่นที่ถดถอยในปัจจุบันอาจเป็นเพียงคลื่นสั้นในวัฏจักรตลาดคริปโต หาก Fed เดินหน้าลดดอกเบี้ยและบิทคอยน์ยืนเหนือ 117,000 ดอลลาร์ได้จริง บรรยากาศเชิงบวกจะกลับคืนอย่างรวดเร็ว ปัจจัยเสริมอย่างกระแส Treasury ของบริษัทใหญ่ก็พร้อมช่วยพยุงราคา ท่ามกลางความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจโลก การผสมผสานระหว่างการเงินมหภาคและแรงซื้อเชิงสถาบัน อาจเป็นกุญแจสำคัญในการนำตลาดคริปโตออกจากเงาความกลัวสู่ระลอกใหม่แห่งความหวัง