วิกฤติความปลอดภัยคริปโต ส.ค.เดือด! แฮกพุ่ง 15% สูญ $163 ล้าน หนักสุดบิทคอยน์วาฬโดนเชิด 91 ล้านดอลลาร์

เดือนสิงหาคม 2568 กลายเป็นเดือนมืดมนของวงการคริปโต เมื่อมูลค่าความเสียหายจากการถูกโจมตีไซเบอร์พุ่งแตะ 163 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้นกว่า 15% จากเดือนก่อนหน้า เหตุการณ์ใหญ่ครอบคลุมทั้งตลาดซื้อขาย โปรโตคอล DeFi ไปจนถึงนักลงทุนรายบุคคล โดยไฮไลต์คือกรณี “วาฬบิทคอยน์” ถูกหลอกด้วย Social Engineering สูญเงินกว่า 91 ล้านดอลลาร์ ท่ามกลางการโจมตีต่อเนื่องทั่วโลกที่สะท้อนความเปราะบางของอุตสาหกรรม
รายงานจากบริษัทความปลอดภัยไซเบอร์ PeckShield ระบุว่า เดือนสิงหาคม 2568 ความสูญเสียจากการแฮกคริปโตเพิ่มขึ้นแตะ 163 ล้านดอลลาร์ สูงกว่าตัวเลขเดือนกรกฎาคมที่ 142 ล้านดอลลาร์ โดยครอบคลุมเหตุโจมตี 16 เคสใหญ่ ไล่ตั้งแต่การแทรกซึมกระเป๋าเงินร้อน (Hot Wallet) ของศูนย์ซื้อขาย โปรโตคอล DeFi ไปจนถึงการหลอกลวงเชิงจิตวิทยา (Social Engineering) ที่ซับซ้อนขึ้นเรื่อยๆ
วาฬบิทคอยน์สูญ 91 ล้านดอลลาร์ในวันเดียว
เหตุการณ์ช็อกตลาดคริปโต 19 สิงหาคม นักลงทุนบิทคอยน์รายใหญ่รายหนึ่งตกเป็นเหยื่อ Social Engineering หลังแฮกเกอร์ปลอมตัวเป็นทีมซัพพอร์ตกระเป๋าฮาร์ดแวร์ หลอกขอข้อมูลสำคัญ ก่อนที่เหยื่อจะโอนบิทคอยน์กว่า 783 BTC คิดเป็นมูลค่า 91.4 ล้านดอลลาร์เข้าสู่กระเป๋าโจร ซึ่งรีบนำเงินไปฟอกผ่าน Wasabi Wallet เพื่อปกปิดเส้นทางธุรกรรม
BtcTurk โดนซ้ำสอง สูญอีก 54 ล้านดอลลาร์
ขณะที่ศูนย์ซื้อขายสัญชาติตุรกี BtcTurk เจอการโจมตีครั้งใหญ่เป็นครั้งที่สองในรอบ 14 เดือน สูญเงินไปกว่า 54 ล้านดอลลาร์ จากการโจมตีแบบหลายบล็อกเชน (Multi-chain) ครอบคลุม Ethereum, Avalanche, Arbitrum, Base, Optimism, Mantle และ Polygon ส่งผลให้ยอดความเสียหายรวมทะลุ 100 ล้านดอลลาร์นับจากเหตุโจมตีเมื่อกลางปี 2567
เหยื่อรายอื่นโดนโจมตีและ Exit Scam สุดอื้อฉาว
โดย ODIN•FUN สูญเสียเงินกว่า 7 ล้านดอลลาร์
ขณะที่ BetterBank.io สูญเสียสินทรัพย์ประมาณ 5 ล้านดอลลาร์
และ CrediX Finance สูญเสียเงิน 4.5 ล้านดอลลาร์ โดยหลังจากนั้นพบว่าทีมพัฒนา “หายตัว” ลึกลับกลายเป็น Exit Scam โดยอ้างเจรจาเพื่อคืนเงิน แต่กลับส่งสินทรัพย์ไปปะปนใน Tornado Cash แทน
เรียกค่าไถ่คริปโตพุ่งอย่างร้อนแรงในฝรั่งเศส
แม้เหตุลักพาตัวและใช้ความรุนแรงต่อผู้ถือคริปโตทั่วโลกในเดือนนี้จะมีเพียง 1 เคส แต่ก็สะเทือนขวัญ เมื่ออดีตเทรดเดอร์ชาวฝรั่งเศสวัย 35 ปีถูกลักพาตัวในปารีสเพื่อเรียกค่าไถ่ 10,000 ยูโร ก่อนถูกปล่อยตัวพร้อมบาดแผลบนใบหน้า เหตุการณ์นี้กลายเป็นเคสที่ 10 ของฝรั่งเศสในปีเดียว ตอกย้ำชื่อเสียงประเทศว่าเป็น “สมรภูมิอันตราย” ของผู้ประกอบการคริปโต
ล่าสุดทางอัยการฝรั่งเศสเพิ่งสั่งฟ้องผู้ต้องหา 25 ราย เชื่อมโยงกับขบวนการลักพาตัวที่พยายามโจมตีครอบครัวผู้บริหารวงการคริปโต เช่น บุตรสาวของ CEO Paymium โดยใช้รถตู้ปลอมเป็นอาวุธโจมตี นอกจากนี้ยังมีการจับกุมผู้ต้องหาชาวฝรั่งเศส–โมร็อกโกในเมืองแทนเจียร์ หลังถูก Interpol ออกหมายแดง ขณะที่ผู้ต้องหาร่วมอีกคนยังลอยนวล ใช้โซเชียลมีเดียรับสมัครแก๊งอาชญากรหน้าใหม่
ทั้งนี้เดือนสิงหาคมถูกบันทึกเป็น “เดือนที่ 3 เลวร้ายที่สุด” ของปี 2568 ด้านความปลอดภัยในโลกคริปโต ความสูญเสียที่เกิดขึ้นไม่เพียงชี้ให้เห็นถึงช่องโหว่ทางเทคนิค แต่ยังสะท้อนว่าการโจมตีด้วยวิธี Social Engineering กำลังกลายเป็นภัยเงียบที่ยากป้องกัน
ทั้งนี้ ตัวเลขสะสมปี 2568 แสดงให้เห็นว่านักลงทุนคริปโตทั่วโลกสูญเงินไปแล้วกว่า 3.1 พันล้านดอลลาร์ จากทั้งการแฮกและความรุนแรงทางกายภาพ สถานการณ์ที่ท้าทายนี้กำลังทดสอบความเชื่อมั่นและมาตรการรักษาความปลอดภัยในอุตสาหกรรมที่เติบโตเร็วที่สุดแห่งหนึ่งของโลก