xs
xsm
sm
md
lg

บิทคอยน์ดีดแตะ 113,000 ดอลลาร์ นักวิเคราะห์ชี้ Fed ลดดอกเบี้ยอาจพาตลาดกลับสู่จุดสูงสุดใหม่

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



บิทคอยน์ฟื้นตัวกลับมาแตะที่ระดับ 113,000 ดอลลาร์ จุดประกายความหวังของนักลงทุนว่าวงจรขาขึ้นอาจยังไม่จบ แม้ยังขาดแรงซื้อในตลาดสปอตกดดัน แต่แรงหนุนจากทิศทางนโยบายการเงินสหรัฐ โดยเฉพาะโอกาสที่ Fed จะปรับลดดอกเบี้ย อาจกลายเป็นปัจจัยชี้ชะตาดันราคากลับไปสู่ระดับสูงสุดใหม่

บิทคอยน์ฟื้นแรง - นักลงทุนเริ่มจับตาแนวต้านใหม่

ข้อมูลจาก Cointelegraph Markets Pro และ TradingView ระบุว่า BTC/USD ดีดขึ้นแตะระดับ 113,279 ดอลลาร์ในการเปิดตลาดวอลล์สตรีท โดยการรีบาวด์ครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากรักษาแนวรับสำคัญที่ 110,000 ดอลลาร์ได้อย่างมั่นคง นักวิเคราะห์และนักเทรดเริ่มประเมินโอกาสที่บิทคอยน์จะโจมตีแนวต้านเหนือขึ้นไปอย่างจริงจัง

กราฟรายหนึ่งชั่วโมงของ BTC/USD ที่มา: Cointelegraph/TradingView
ไมเคิล ฟาน เดอ ป็อป นักวิเคราะห์คริปโตชื่อดัง ระบุว่า การที่บิทคอยน์ยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 20 วัน (SMA) ใกล้ระดับ 111,500 ดอลลาร์ และยืนยันการกลับมายืนเหนือ 112,000 ดอลลาร์ คือสัญญาณบวกสำคัญ พร้อมชี้ว่าทองคำที่ทำสถิติสูงสุดใหม่ต่อเนื่องอาจเป็นตัวบ่งชี้ว่าบิทคอยน์มีแนวโน้มเดินตามรอย

ขณะที่นักเทรด Crypto Tony มองว่า ระดับ 113,000 ดอลลาร์ถือเป็นจุดเข้าซื้อที่น่าสนใจ โดยยืนยันว่าการยืนเหนือระดับดังกล่าวคือสัญญาณสำหรับการเปิดสถานะ Long

กราฟ BTC/USDT หนึ่งวัน ที่มา : ไมเคิล ฟาน เดอ ป็อป บน X
แรงซื้อสปอตยังไม่หนุน - แนะระวังการรีบาวด์สั้น

อย่างไรก็ดี บางฝ่ายยังคงแสดงความกังวล โดย เท็ด พิลโลว์ นักลงทุนคริปโต ระบุว่าตลาดยังขาดแรงซื้อจากสปอต ทำให้การฟื้นตัวอาจยังไม่มั่นคง สอดคล้องกับความเห็นของนักวิเคราะห์จาก Material Indicators ที่เตือนว่าโซนต่ำกว่า 115,000 ดอลลาร์อาจยังสร้างแรงกดดันให้ฝั่งกระทิง และต้องจับตาความเป็นไปได้ของการปรับฐานลงมาอีกครั้ง

กราฟรายวันของสัญญาถาวร BTC/USDT ที่มา: Crypto Tony บน X
Fed ลดดอกเบี้ย - สร้างแรงหนุนสำคัญพาตลาดกลับสู่จุดสูงสุดใหม่

แม้ยังมีความไม่แน่นอน แต่หลายฝ่ายเชื่อว่าปัจจัยมหภาคคือกุญแจสำคัญ โดย Material Indicators ชี้ว่า หาก Fed เดินหน้าลดดอกเบี้ยในการประชุมสัปดาห์หน้า จะช่วยสร้างแรงขับเคลื่อนสำคัญให้บิตคอยน์มีโอกาสกลับไปทดสอบจุดสูงสุดใหม่ พร้อมเตือนนักลงทุนไม่ควรประมาทความเป็นไปได้ของการ “flush” หรือแรงขายกดราคาลงเพื่อทดสอบแนวรับอีกครั้ง

แผนที่ความร้อนการชำระบัญชี BTC ที่มา: CoinGlass
สัญญาณบวกกำลังก่อตัว แต่ยังเปราะบาง

การดีดกลับของบิทคอยน์เหนือ 113,000 ดอลลาร์สะท้อนว่าตลาดยังไม่หมดรอบขาขึ้น แม้ยังขาดแรงซื้อสปอตค้ำยัน แต่ทิศทางมหภาคและการลดดอกเบี้ยจาก Fed อาจเป็นตัวแปรสำคัญที่นำพาราคากลับสู่จุดสูงสุดใหม่ ขณะที่นักลงทุนควรระวังแรงผันผวนระยะสั้น การยืนเหนือแนวรับหลักและการสะสมแรงซื้อเชิงโครงสร้าง จะเป็นตัวตัดสินว่าการรีบาวด์ครั้งนี้จะยั่งยืนหรือเพียงชั่วคราว

ข้อมูลสภาพคล่องในสมุดคำสั่งซื้อขาย BTC/USDT พร้อมคำสั่งซื้อจากวาฬ ที่มา: Material Indicators บน X

บิทคอยน์ดีดแตะ 113,000 ดอลลาร์ นักวิเคราะห์ชี้ Fed ลดดอกเบี้ยอาจพาตลาดกลับสู่จุดสูงสุดใหม่
กราฟรายหนึ่งชั่วโมงของ BTC/USD ที่มา: Cointelegraph/TradingView
กราฟ BTC/USDT หนึ่งวัน ที่มา : ไมเคิล ฟาน เดอ ป็อป บน X
กราฟรายวันของสัญญาถาวร BTC/USDT ที่มา: Crypto Tony บน X
แผนที่ความร้อนการชำระบัญชี BTC ที่มา: CoinGlass
+1