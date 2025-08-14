บิทคอยน์ทำสถิติทะลุ $124,450 – สัญญาณเทคนิคชี้ “ร้อนแรง” แต่ข้อมูลออนเชนยันยังไม่สุดรอบ

ราคาบิทคอยน์พุ่งทำสถิติสูงสุดใหม่ในตลาดเอเชีย ก่อนย่อตัวลงเล็กน้อย สัญญาณทางเทคนิคบางตัวเตือนภาวะร้อนแรงเกินไป ขณะที่ข้อมูลออนเชนกลับชี้ชัดว่ายังไม่แตะเพดานการเติบโต ตัวเลขจากตลาดอนุพันธ์และกำไรผู้ถือครองระยะสั้นบ่งบอกถึงพื้นที่การขึ้นต่อ ขณะนักวิเคราะห์บางรายเตือนถึงโอกาสพักฐานหลัง RSI เข้าภาวะซื้อมากเกินไป
บิทคอยน์ (Bitcoin) สร้างปรากฏการณ์ครั้งใหม่ในตลาดคริปโต เมื่อเช้าวันพฤหัสบดี (เวลาเอเชีย) โดยราคาพุ่งแตะระดับสูงสุดตลอดกาลที่ 124,450 ดอลลาร์สหรัฐ ก่อนจะอ่อนตัวลงสู่ระดับ 121,670 ดอลลาร์ ในช่วงเวลาต่อมา แม้ราคาจะปรับฐานลงเล็กน้อย แต่คำถามใหญ่ยังคงอยู่
ข้อมูลออนเชนตอกย้ำ BTC ยังไม่ชนเพดาน
รายงานจาก CryptoQuant ระบุว่า ตัวชี้วัดออนเชนหลายรายการยังไม่ส่งสัญญาณถึงจุดสูงสุดของรอบกระทิง อัตราเงินทุน (Funding Rate) และกระแสเงินทุนไหลเข้าสู่ตลาดฟิวเจอร์สระยะสั้น ยังคงต่ำเมื่อเทียบกับรอบพีคในอดีต ขณะที่กำไรจากการขายของนักลงทุนระยะสั้น (Short-Term Holders: STH) อยู่ในระดับจำกัด
ขณะที่ค่าอัตราการทำกำไร STH ล่าสุดอยู่ที่ 1.01% สะท้อนว่ามีการขายทำกำไรน้อยกว่าช่วงพีคในเดือนมีนาคมและพฤศจิกายน 2567 กิจกรรมการเทขายจึงยังไม่กดดันตลาดอย่างมีนัยสำคัญ
นอกจากนี้ CoinGlass ยังชี้ว่า ตัวชี้วัดจุดสูงสุดของตลาดกระทิงกว่า 30 ตัวไม่พบสัญญาณ “ร้อนแรงเกินไป” โดยสมมุติฐานราคาที่สอดคล้องกับสภาวะร้อนแรงจริงอยู่ที่ระดับ 187,000 ดอลลาร์ ซึ่งยังห่างไกลจากราคาปัจจุบัน
มุมมองเทคนิค แนะจับตาสัญญาณพักฐาน
อย่างไรก็ดี มุมมองจากนักวิเคราะห์สายเทคนิคอย่าง Captain Faibik เตือนว่า ราคาที่แตะ 124,000 ดอลลาร์ได้สร้างสัญญาณขาลงหลายประการ ทั้งการเกิดแท่งเทียนขาย “TD Sequential 9” บนกราฟรายวัน ความแตกต่างขาลง (Bearish Divergence) บน RSI และการก่อตัวของลิ่มขาขึ้น (Rising Wedge) ซึ่งมักตามมาด้วยแรงขาย
RSI ของบิทคอยน์พุ่งสู่ระดับ 72, 71 และ 70 บนกราฟ 4 ชั่วโมง, 12 ชั่วโมง และรายวัน ตามลำดับ ก่อนเข้าสู่การพักตัวลงสู่โซน 121,000 ดอลลาร์ ลักษณะนี้เคยเกิดขึ้นในเดือนกรกฎาคม เมื่อราคาพุ่งแตะ 123,000 ดอลลาร์ ก่อนย่อตัวลงกว่า 6%
ระยะสั้นอาจผันผวน แต่ภาพใหญ่ยังสดใส
อย่างไรก็ดีแม้ตัวชี้วัดทางเทคนิคเตือนความเป็นไปได้ของการพักฐานในระยะสั้น แต่ผู้เชี่ยวชาญเตือนว่า RSI เพียงอย่างเดียวไม่ใช่ตัวชี้วัดการกลับตัวของเทรนด์เสมอไป ความต้องการซื้อจากสถาบันและการขยายตัวของสภาพคล่องในระบบ ยังคงเป็นแรงหนุนสำคัญที่อาจผลักดันราคา BTC ให้ขยับขึ้นต่อ
สรุปแล้ว ตลาดบิทคอยน์กำลังอยู่ในจุดที่ “การปะทะกันระหว่างสองโลก” ด้านหนึ่งคือสัญญาณร้อนแรงจากกราฟเทคนิค แต่อีกด้านคือข้อมูลออนเชนที่ยืนยันว่าเส้นทางขาขึ้นยังไม่จบลงในเร็ววันนี้ นักลงทุนจึงต้องจับตาทั้งตัวเลขและจังหวะการเคลื่อนไหว เพื่อไม่ให้หลงจังหวะในเกมที่กำลังดุเดือดที่สุดแห่งปี