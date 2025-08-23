บิทคอยน์ทะลุ 117,000 ดอลลาร์ สะเทือนตลาดคริปโต รับสัญญาณเฟดส่งนโยบายผ่อนคลาย

บิทคอยน์พุ่งแรงกว่า 4% แตะ 117,300 ดอลลาร์ หลังเจอโรม พาวเวลล์ ส่งสัญญาณอาจปรับลดดอกเบี้ยในการประชุมเฟดเดือนกันยายน จุดชนวนการชำระบัญชีชอร์ตมูลค่ากว่า 600 ล้านดอลลาร์ทั่วตลาด ขณะที่นักวิเคราะห์ยืนยัน “แนวโน้มขาขึ้นกลับมาแล้ว” พร้อมเปิดทางให้บิทคอยน์ท้าทายจุดสูงสุดตลอดกาลอีกครั้ง ท่ามกลางแรงหนุนเชิงโครงสร้างและคาดการณ์ราคาสูงสุดที่ 145,000–200,000 ดอลลาร์ในวงรอบนี้
เฟดส่งสัญญาณนโยบาย - บิทคอยน์พุ่งรับข่าว
ตลาดคริปโตกลับมาคึกคักอีกครั้งเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา หลังจากเจอโรม พาวเวลล์ ประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ ส่งสัญญาณถึงความเป็นไปได้ในการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในการประชุมเดือนกันยายน คำพูดดังกล่าวสร้างแรงหนุนทันทีให้กับ Bitcoin ที่ทะยานทะลุ 117,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ ก่อนปิดที่ระดับสูงสุดของวัน 117,300 ดอลลาร์ บนแพลตฟอร์ม Bitstamp เทียบกับจุดต่ำสุดรอบ 6 สัปดาห์ที่ 111,600 ดอลลาร์
ชำระบัญชีชอร์ตเกือบ 630 ล้านดอลลาร์
แรงพุ่งของราคา Bitcoin จุดชนวนให้เกิดการชำระบัญชีตำแหน่งขายชอร์ตครั้งใหญ่ ตามข้อมูลจาก CoinGlass มูลค่ารวมกว่า 629.48 ล้านดอลลาร์ โดยเฉพาะ Ether ที่ถูกชำระบัญชีมากถึง 193 ล้านดอลลาร์ ขณะที่ Bitcoin เองมีการปิดสถานะขายมูลค่า 56.4 ล้านดอลลาร์ การเคลื่อนไหวดังกล่าวสะท้อนถึงการกลับตัวของกระแสเงินในตลาด และทำให้นักลงทุนจำนวนกว่า 150,000 ราย ต้องถูกบังคับปิดสถานะภายในวันเดียว
แผนภูมิเผยสภาพคล่อง-แนวโน้มขาขึ้น
ข้อมูลจาก Heatmap ของตลาดระบุว่า ระดับราคาที่เหนือ 117,000–118,000 ดอลลาร์ กำลังดึงดูดสภาพคลังซื้อขายกว่า 259.5 ล้านดอลลาร์ แสดงให้เห็นว่าตลาดกำลัง “ไล่ราคา” ขึ้น และตอกย้ำความเชื่อมั่นของนักลงทุนว่าทิศทางขาขึ้นได้กลับมาแล้ว
นักวิเคราะห์ชี้ขาขึ้นกลับมาแล้ว
ด้านไมเคิล ฟาน เดอ ป็อป ผู้ก่อตั้ง MN Capital วิเคราะห์ว่า การร่วงต่ำกว่า 112,000 ดอลลาร์ก่อนหน้านี้ถือเป็นจุดเข้าที่ดีสำหรับนักลงทุน และการดีดกลับเหนือ 117,000 ดอลลาร์ถือเป็นสัญญาณว่าตลาดพร้อมเดินหน้าเข้าสู่แนวโน้มเชิงบวก เขาระบุว่า “นี่คือการล้างตลาดเล็กๆ ก่อนที่บิทคอยน์จะทะยานขึ้นอย่างมหาศาล”
ด้านนักวิเคราะห์อิสระ Jelle เตือนว่าราคายังอาจเผชิญแรงขายทำกำไรระยะสั้น แต่ย้ำว่าปัจจัยสำคัญคือ “ตลาดต้องการราคาที่สูงขึ้น” ซึ่งเป็นสัญญาณบวกต่อทิศทางระยะกลางและยาว
เป้าหมายใหม่ 145,000–200,000 ดอลลาร์?
การคาดการณ์เชิงบวกยังสะท้อนจากมุมมองของ BitQuant ที่เชื่อว่าจุดสูงสุดของวงรอบนี้ยังคงอยู่ที่ 145,000 ดอลลาร์ ขณะที่ André Dragosch หัวหน้าฝ่ายวิจัยยุโรปของ Bitwise ให้สัมภาษณ์ว่า หากนโยบายคริปโตถูกบรรจุในแผนเกษียณอายุ 401(k) ของสหรัฐฯ จริง ราคา Bitcoin อาจพุ่งทะลุ 200,000 ดอลลาร์ได้ภายในสิ้นปีนี้
อย่างไรก็ดีการทะยานของ Bitcoin เหนือ 117,000 ดอลลาร์ครั้งนี้ ไม่เพียงสะท้อนแรงหนุนจากสัญญาณเฟดเท่านั้น แต่ยังเป็นการยืนยันว่าตลาดคริปโตเริ่มกลับเข้าสู่ “เฟสขาขึ้น” อีกครั้ง โดยความผันผวนรุนแรงและการกวาดล้างชอร์ตมหาศาลคือการรีเซ็ตตลาด เพื่อเปิดทางให้ Bitcoin มีพื้นที่ในการทดสอบจุดสูงสุดใหม่ นักลงทุนจึงต้องจับตาทั้งทิศทางนโยบายการเงินสหรัฐฯ และกระแสการยอมรับคริปโตในเชิงโครงสร้าง ว่าจะพา Bitcoin ก้าวสู่เป้าหมายที่ 145,000–200,000 ดอลลาร์ได้แค่ไหน