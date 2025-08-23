xs
บิทคอยน์ทะลุ 117,000 ดอลลาร์ สะเทือนตลาดคริปโต รับสัญญาณเฟดส่งนโยบายผ่อนคลาย

เผยแพร่:   ปรับปรุง:



บิทคอยน์พุ่งแรงกว่า 4% แตะ 117,300 ดอลลาร์ หลังเจอโรม พาวเวลล์ ส่งสัญญาณอาจปรับลดดอกเบี้ยในการประชุมเฟดเดือนกันยายน จุดชนวนการชำระบัญชีชอร์ตมูลค่ากว่า 600 ล้านดอลลาร์ทั่วตลาด ขณะที่นักวิเคราะห์ยืนยัน “แนวโน้มขาขึ้นกลับมาแล้ว” พร้อมเปิดทางให้บิทคอยน์ท้าทายจุดสูงสุดตลอดกาลอีกครั้ง ท่ามกลางแรงหนุนเชิงโครงสร้างและคาดการณ์ราคาสูงสุดที่ 145,000–200,000 ดอลลาร์ในวงรอบนี้

เฟดส่งสัญญาณนโยบาย - บิทคอยน์พุ่งรับข่าว

ตลาดคริปโตกลับมาคึกคักอีกครั้งเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา หลังจากเจอโรม พาวเวลล์ ประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ ส่งสัญญาณถึงความเป็นไปได้ในการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในการประชุมเดือนกันยายน คำพูดดังกล่าวสร้างแรงหนุนทันทีให้กับ Bitcoin ที่ทะยานทะลุ 117,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ ก่อนปิดที่ระดับสูงสุดของวัน 117,300 ดอลลาร์ บนแพลตฟอร์ม Bitstamp เทียบกับจุดต่ำสุดรอบ 6 สัปดาห์ที่ 111,600 ดอลลาร์

กราฟรายชั่วโมง BTC/USD ที่มา: Cointelegraph/ TradingView
ชำระบัญชีชอร์ตเกือบ 630 ล้านดอลลาร์

แรงพุ่งของราคา Bitcoin จุดชนวนให้เกิดการชำระบัญชีตำแหน่งขายชอร์ตครั้งใหญ่ ตามข้อมูลจาก CoinGlass มูลค่ารวมกว่า 629.48 ล้านดอลลาร์ โดยเฉพาะ Ether ที่ถูกชำระบัญชีมากถึง 193 ล้านดอลลาร์ ขณะที่ Bitcoin เองมีการปิดสถานะขายมูลค่า 56.4 ล้านดอลลาร์ การเคลื่อนไหวดังกล่าวสะท้อนถึงการกลับตัวของกระแสเงินในตลาด และทำให้นักลงทุนจำนวนกว่า 150,000 ราย ต้องถูกบังคับปิดสถานะภายในวันเดียว

แผนภูมิเผยสภาพคล่อง-แนวโน้มขาขึ้น

ข้อมูลจาก Heatmap ของตลาดระบุว่า ระดับราคาที่เหนือ 117,000–118,000 ดอลลาร์ กำลังดึงดูดสภาพคลังซื้อขายกว่า 259.5 ล้านดอลลาร์ แสดงให้เห็นว่าตลาดกำลัง “ไล่ราคา” ขึ้น และตอกย้ำความเชื่อมั่นของนักลงทุนว่าทิศทางขาขึ้นได้กลับมาแล้ว

การชำระบัญชี crypto ทั้งหมด ที่มา: CoinGlass
นักวิเคราะห์ชี้ขาขึ้นกลับมาแล้ว

ด้านไมเคิล ฟาน เดอ ป็อป ผู้ก่อตั้ง MN Capital วิเคราะห์ว่า การร่วงต่ำกว่า 112,000 ดอลลาร์ก่อนหน้านี้ถือเป็นจุดเข้าที่ดีสำหรับนักลงทุน และการดีดกลับเหนือ 117,000 ดอลลาร์ถือเป็นสัญญาณว่าตลาดพร้อมเดินหน้าเข้าสู่แนวโน้มเชิงบวก เขาระบุว่า “นี่คือการล้างตลาดเล็กๆ ก่อนที่บิทคอยน์จะทะยานขึ้นอย่างมหาศาล”

ด้านนักวิเคราะห์อิสระ Jelle เตือนว่าราคายังอาจเผชิญแรงขายทำกำไรระยะสั้น แต่ย้ำว่าปัจจัยสำคัญคือ “ตลาดต้องการราคาที่สูงขึ้น” ซึ่งเป็นสัญญาณบวกต่อทิศทางระยะกลางและยาว

แผนที่ความร้อนการชำระบัญชี Bitcoin ที่มา: CoinGlass
เป้าหมายใหม่ 145,000–200,000 ดอลลาร์?

การคาดการณ์เชิงบวกยังสะท้อนจากมุมมองของ BitQuant ที่เชื่อว่าจุดสูงสุดของวงรอบนี้ยังคงอยู่ที่ 145,000 ดอลลาร์ ขณะที่ André Dragosch หัวหน้าฝ่ายวิจัยยุโรปของ Bitwise ให้สัมภาษณ์ว่า หากนโยบายคริปโตถูกบรรจุในแผนเกษียณอายุ 401(k) ของสหรัฐฯ จริง ราคา Bitcoin อาจพุ่งทะลุ 200,000 ดอลลาร์ได้ภายในสิ้นปีนี้

กราฟ BTC/USD สี่ชั่วโมง ที่มา : ไมเคิล ฟาน เดอ ป็อป
อย่างไรก็ดีการทะยานของ Bitcoin เหนือ 117,000 ดอลลาร์ครั้งนี้ ไม่เพียงสะท้อนแรงหนุนจากสัญญาณเฟดเท่านั้น แต่ยังเป็นการยืนยันว่าตลาดคริปโตเริ่มกลับเข้าสู่ “เฟสขาขึ้น” อีกครั้ง โดยความผันผวนรุนแรงและการกวาดล้างชอร์ตมหาศาลคือการรีเซ็ตตลาด เพื่อเปิดทางให้ Bitcoin มีพื้นที่ในการทดสอบจุดสูงสุดใหม่ นักลงทุนจึงต้องจับตาทั้งทิศทางนโยบายการเงินสหรัฐฯ และกระแสการยอมรับคริปโตในเชิงโครงสร้าง ว่าจะพา Bitcoin ก้าวสู่เป้าหมายที่ 145,000–200,000 ดอลลาร์ได้แค่ไหน

