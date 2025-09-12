สผ.ยกระดับระบบEIAสู่ความยั่งยืนจัดงาน “EIA S&M Awards 2025”

สผ. เดินหน้าจัดงาน “EIA Symposium and Monitoring Awards 2025” ปลุกกระแสดูแลสิ่งแวดล้อม สร้างแรงจูงใจส่งเสริมโครงการก่อสร้าง ยกระดับการจัดการสิ่งแวดล้อม พร้อมเตรียมมประกาศมอบรางวัล 17 ก.ย.นี้
รายงานข่าวจาก สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) หน่วยงานหลักในการดำเนินงานด้านระบบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ของประเทศ เปิดเผยว่ากว่า 50 ปีที่ ได้ดำเนินการพัฒนาและขับเคลื่อนการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้เป็นเครื่องมือในการจัดการสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับสถานการณ์ในแต่ละช่วงเวลามาอย่างต่อเนื่อง ทั้งด้านนโยบาย กฎหมาย วิชาการ และกลไกของระบบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ล่าสุด เพื่อสร้างแรงจูงใจให้กับผู้พัฒนาโครงการก่อสร้าง ผส.ได้กำหนดให้มีการจัดงาน “EIA Symposium and Monitoring Awards 2025” ภายใต้แนวคิด “EIA Next Step : The Next Sustainable Growth ก้าวต่อไปของ EIA สู่ความยั่งยืน”
ทั้งนี้ เพื่อต่อยอดความสำเร็จจากปีก่อน เพื่อเน้นย้ำถึงบทบาทของการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ที่มุ่งเน้นการส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีความตระหนักและปฏิบัติตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเข้มงวด เพื่อให้โครงการพัฒนาในอนาคตสามารถดำเนินไปได้ควบคู่กับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้สาธารณชนทั่วไปได้ทราบ และเห็นความสำคัญของกระบวนการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่มีต่อการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมของประเทศ และสร้างแรงจูงใจ ส่งเสริมให้โครงการต่าง ๆ มีการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี
โดยการจัดงาน “EIA Symposium and Monitoring Awards 2025” (EIA S&M Awards 2025) จะมีการเปิดเวทีเสวนาเชิงวิชาการให้ผู้เชี่ยวชาญจากภาครัฐและเอกชนได้แลกเปลี่ยนความรู้ รวมไปถึงประสบการณ์เกี่ยวกับระบบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เน้นความถูกต้อง รวดเร็ว และมุ่งผลประโยชน์ชาติเป็นสำคัญให้เป็นที่ยอมรับและเชื่อมั่นจากทุกภาคส่วนให้มากยิ่งขึ้น
นอกจากนี้ยังมีการมอบรางวัล “EIA Monitoring Awards 2025” แก่สถานประกอบการที่ปฏิบัติตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพเคร่งครัดประจำปี 2568 เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติและสร้างแรงจูงใจในการเป็นแบบอย่างที่ดี โดยปีนี้ได้มีการเพิ่มประเด็นด้านความร่วมมือในการพัฒนาเทคโนโลยี หรือนวัตกรรม ในการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมที่ล้ำสมัยยิ่งขึ้น
สำหรับสถานประกอบการที่ได้รับรางวัลสถานประกอบการที่ปฏิบัติตามมาตรการการการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมประจำปี 2568 มีจำนวนรวมทั้งสิ้น 53 โครงการ ประกอบด้วยโครงการด้านคมนาคม โครงการด้านอาคาร โครงการด้านอุตสาหกรรม และโครงการด้านอุตสาหกรรมปิโตรเคมี โดยจะแบ่งเป็นรางวัลระดับยอดเยี่ยม รางวัลระดับดีเด่น และรางวัลระดับชมเชย
สำหรับงาน “EIA Symposium and Monitoring Awards 2025” จะมีการจัดขึ้น ในวันที่ 17 กันยายน 2568 ณ โรงแรมอมารี กรุงเทพ และสามารถติดตามอัปเดตข่าวสารจาก สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ได้ทาง facebook สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม