น้ำป่าลด-น้ำเหนือทะลักแม่ยมล้นตลิ่งแพร่ท่วมจุดลุ่มต่ำแล้ว คาดเที่ยงนี้ตัวเมืองจม

แพร่ - คนเด่นชัยออกโรงจี้รัฐเร่งไฟเขียวสร้าง “อ่างข่วงบุก” กั้นต้นลำห้วยแม่พวก หลังค้างเติ่งมา 15 ปีไม่มีคืบหน้า จนโดนน้ำป่าถล่มซ้ำซาก ขณะที่น้ำเหนือหลากถึงเมืองแพร่จนน้ำยมเริ่มล้นตลิ่งจุดลุ่มต่ำริมฝั่งจมแต่เช้า คาดเที่ยงนี้เอ่อท่วมพื้นที่ส่วนใหญ่ของเมืองแน่
วันนี้ (28 ส.ค. 68) สถานการณ์น้ำป่าในจังหวัดแพร่ได้ลดลงแล้ว ระดับน้ำเข้าสู่สภาวะปกติทิ้งไว้แต่ร่องรอยความเสียหาย แต่อย่างไรก็ตามสำนักงาน ปภ.ได้มีการแจ้งเตือนทางระบบไลน์ ตั้งแต่บ่ายวันที่ 27 สิงหาคม 2568 ว่าแม่น้ำยมตอนบนมีระดับเพิ่มสูงขึ้นจนล้นตลิ่ง ซึ่งมวลน้ำดังกล่าวจะมาถึงสถานีวัดน้ำ Y1C บ้านน้ำโค้ง ต.ป่าแมต อ.เมืองแพร่ ในระดับ 9.50 เมตร จากระดับตลิ่ง 8.20 เมตร ตั้งแต่ช่วงเช้าของวันนี้ ให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ใกล้แม่น้ำให้ยกสิ่งของไว้ที่สูง เคลื่อนย้ายกลุ่มเปราะบาง ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียงไปอยู่ในที่ปลอดภัยและติดตามข่าวสารจากทางราชการในพื้นที่อย่างใกล้ชิดเพื่อลดหรือบรรเทาความเสียหายที่จะเกิดขึ้น
กระทั่งเวลา 07.30 น. ระดับน้ำได้ล้นตลิ่งเข้าตัวเมืองแพร่ในจุดต่ำแล้วคือ วัดสวรรค์นิเวศ บริเวณเส้นทางเข้าบ้านเขียว สวนรุกขชาติเชตวัน บ้านร้องขี้ปลา ซึ่งคาดว่าในช่วง 12.00 น.ระดับน้ำจะเข้าท่วมพื้นที่ส่วนใหญ่ของเขตเทศบาลเมืองแพร่
ขณะที่ชาวบ้านที่มีพื้นที่อยู่ริมลำห้วยแม่พวก ลำห้วยสายหลักของอำเภอเด่นชัยที่ต้องเผชิญกับน้ำป่าทุกปี ได้เรียกร้องให้ทางราชการเร่งสร้างอ่างเก็บน้ำแม่พวก หรืออีกชื่อหนึ่งที่ชาวบ้านเรียกคือ “อ่างข่วงบุก” บริเวณต้นน้ำแม่พวก ที่เริ่มตั้งแต่ตำบลห้วยไร่ ผ่านมาตำบลเด่นชัย แล้วไหลลงสู่แม่น้ำยมที่บ้านปากพวก หมู่ 3 ตำบลเด่นชัย ซึ่งชุมชนเหล่านี้ได้รับความเดือดร้อนเป็นประจำทุกปี
นายเกรียงศักดิ์ บุญมาก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ กล่าวว่า การแก้ไขปัญหาภัยพิบัติในลุ่มน้ำแม่พวก มีการเรียกร้องและวางแผนผลักดันให้สร้างอ่างเก็บน้ำมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 จนปัจจุบัน 15 ปีแล้วยังไม่มีความคืบหน้า อยากให้ทางรัฐบาลเห็นความสำคัญผลักดันให้มีการสร้างอ่างเก็บน้ำที่ต้นน้ำบ้านข่วงบุก ต.ห้วยไร่ โดยเร็วเพื่อแก้วิกฤตจากภัยพิบัติน้ำป่าเก็บน้ำไว้ใช้หน้าแล้งให้กับคนทั้งลุ่มน้ำ
นายประจักษ์ จินดาจำรูญ นายอำเภอเด่นชัย กล่าวว่า การผลักดันสร้างอ่างเก็บน้ำลำน้ำสาขาของแม่น้ำยมถือเป็นแนวทางหนึ่งที่จะนำไปสู่การแก้ปัญหาภัยพิบัติให้กับคนในลุ่มน้ำยม ห้วยแม่พวกเป็นอีกพื้นที่หนึ่งที่อยู่ในแผนการสร้างอ่างเก็บน้ำลำน้ำสาขา แต่อ่างเก็บน้ำทางตอนบนของลำห้วยแม่พวกอยู่ในเขตลุ่มน้ำชั้น 1A ทำให้ต้องมีการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม ได้มีการับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ไปแล้ว 1 ครั้ง และกำลังอยู่ระหว่างการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม ซึ่งใช้เวลานานมาก
“ถ้าได้อ่างกั้นลำน้ำแม่พวกซึ่งเรียกว่า “อ่างข่วงบุก” จะช่วยลดปัญหาความรุนแรงของน้ำป่าไปได้เยอะ ซึ่งที่ผ่านมามีชุมชนที่ได้รับความเดือดร้อนจำนวนมากรวมถึงเขตเทศบาลตำบลเด่นชัย ทำให้ชาวเด่นชัยติดตามและรอการอนุมัติจากทางราชการให้สร้างอ่างเก็บน้ำกั้นลำน้ำแม่พวกเสียที”