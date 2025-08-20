EnLAW ยื่นส.ส.ปชน. จี้ กมธ.ป.ป.ช. สอบEHIA แลนด์บริดจ์ พบพิรุธอื้อ-เรียก 6 บริษัทที่ปรึกษาแจงด่วน

‘EnLAW’ ยื่นเรื่อง ส.ส.ปชน. จี้ กมธ.ป.ป.ช. ตรวจสอบ EHIA แลนด์บริดจ์ พบพิรุธอื้อ – เรียก 6 บริษัทที่ปรึกษาแจงด่วน หากไม่ตรวจสอบโดยเร็ว สนข.อาจปิดรายงานภายใน 1–2 เดือน
วันที่ (20 สิงหาคม) เมื่อเวลา 13.30 น. ที่รัฐสภา นายนิติพล ผิวเหมาะ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน (ปชน.) รับหนังสือร้องเรียนจาก มูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อม (EnLAW) เพื่อส่งต่อให้ คณะกรรมาธิการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ (กมธ.ป.ป.ช.) สภาผู้แทนราษฎร ตรวจสอบความโปร่งใสของรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมรุนแรง (EHIA) โครงการแลนด์บริดจ์
ตัวแทน EnLAW เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 5–6 ส.ค.ที่ผ่านมา สำนักนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) ได้เผยแพร่ร่างรายงาน EHIA ความหนากว่า 2,600 หน้า ซึ่งว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาถึง 6 แห่งเข้ามาทำการศึกษา แต่กลับพบพิรุธจำนวนมาก เช่นข้อมูลบุคลากรทางการแพทย์ไม่ตรงข้อเท็จจริง ข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพของสัตว์หน้าดินผิดธรรมชาติ อ้างว่าพบ 1 ชนิดถึง 7 ตัว ทั้งที่พื้นที่จังหวัดระนองมีความหลากหลายสูงและขึ้นทะเบียนมรดกโลก ขอบเขตการศึกษาเพียง 5 กิโลเมตรรอบพื้นที่ ไม่ครอบคลุมชุมชนประมงและผู้ได้รับผลกระทบจริง
นอกจากนี้ รายงานยังถูกวิจารณ์ว่า บกพร่องร้ายแรง เพราะการก่อสร้างท่าเรือในโครงการต้องถมทะเลกว่า 6,000 ไร่ที่ระนอง และอีก 5,000 ไร่ที่ชุมพร แต่ สนข. ไม่ได้มีผู้เชี่ยวชาญชายฝั่งทะเลหรือวิศวกรด้านนี้มากำกับดูแลการศึกษา ทำให้ไม่สามารถติดตามผลกระทบเชิงลึกได้
EnLAW จึงเรียกร้องให้ กมธ.ป.ป.ช. เชิญทั้ง 6 บริษัทที่ปรึกษาเข้าชี้แจงโดยตรง เพื่อพิสูจน์ความถูกต้องของรายงาน เพราะการใช้งบประมาณว่าจ้างครั้งนี้อาจได้ข้อมูลที่ไม่ตรงกับความจริง และอาจทำให้การพิจารณาโครงการผิดเพี้ยนไป หากไม่ตรวจสอบโดยเร็ว สนข.อาจปิดรายงานภายใน 1–2 เดือนนี้
ด้าน นายนิติพล กล่าวย้ำว่า การหารือใน กมธ.การที่ดินทรัพยากรฯ ก่อนหน้านี้ยังไม่ชัดเจน จึงจำเป็นต้องนำเรื่องเข้าสู่ กมธ.ป.ป.ช. เพื่อเดินหน้าตรวจสอบเชิงลึกต่อไป