“วิโรจน์” บี้คลังสอบ “อิ๊งค์” หนีภาษีตั๋วพี/เอ็น หลังส่อดึงเรื่อง “จุลพันธ์” อ้างเน้นความถูกต้องเป็นธรรม เรื่องเกิดปี 59 ต้องใช้เวลา

“วิโรจน์” บี้ รมช.คลัง สอบ “แพทองธาร” หนีภาษีตั๋วพี/เอ็น หลังส่อดึงเรื่อง ด้าน “จุลพันธ์” รับไม่ได้เร่ง เหตุต้องเน้นความถูกต้อง-เป็นธรรม ชี้ กรณี นายกฯ เรื่องเกิดปี 59 ต้องสอบทุกฝ่าย-ใช้เวลานาน เทียบคดีสอบโอนเงินหนุนม็อบ 4 ปี ยังสอบอยู่
วันนี้ (28 ส.ค.) ที่รัฐสภา ในการประชุมสภา ช่วงกระทู้ถามสด นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน ตั้งกระทู้ ถาม รมว.คลัง ต่อประเด็นการดำเนินการตรวจสอบกรณีตั๋วพี/เอ็น ของ น.ส.แพทองธาร ชินวัตร นายกฯ และ รมว.วัฒนธรรม โดยตั้งข้อสังเกตว่าเป็นไปอย่างล่าช้า นับตั้งแต่ที่พรรคประชาชนอภิปรายไม่ไว้วางใจ เมื่อ มี.ค. 2568 และส่อว่ามีการดึงเรื่องตรวจสอบหลังจากที่ไม่ยอมตั้งผู้ทรงคุณวุฒิในการวินิจฉัยเรื่องคดีภาษี ขณะเดียวกัน การไม่ยืนยันเรื่องกรอบเวลาแล้วเสร็จนั้น ส่อว่าผู้ที่เกี่ยวข้อง คือ รมว.คลัง รมช.คลัง และ นายปิ่นสาย สุรัสวดี อธิบดีกรมสรรพากร ส่อละเว้นการปฏิบัติหน้าที่
โดย นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รมช.คลัง ชี้แจงแทน รมว.คลัง ต่อที่ประชุมสภา โดยยืนยันในฐานะรัฐมนตรีที่กำกับดูแลกรมสรรพากร ว่า ไม่ปัดความรับผิดชอบ และตั้งแต่ได้รับเรื่องร้องเรียนเมื่อ มี.ค. 2568 ได้สั่งการไปยังอธิบดีให้ดำเนินการ ซึ่งการดำเนินการนั้นเป็นไปตามขั้นตอน ไม่ใช่ละเว้น หรือดึงเรื่องเพราะเป็นบุคลากรของฝ่ายรัฐบาล อย่างไรก็ดี จากการตรวจสอบเรื่องที่ร้องเรียน พบว่า ข้อเท็จจริงไม่เพียงพอ ไม่มีพยานหลักฐานที่ครบถ้วน กรมสรรพากรต้องแสวงหาข้อมูลภายในทั้งแบบแสดงภาษีบุคคล แสดงภาษีนิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน ข้อมูลผู้ถือหุ้นบริษัท โดยปัจจุบันได้รับข้อมูลจากหน่วยงานภายนอกครบถ้วนแล้ว แต่ยังต้องขอข้อมูลเพิ่มเติม และเมื่อครบแล้วต้องเชิญบุคคลให้ปากคำ ทั้งคนที่ทำธุรกรรมการโอนหุ้น ผู้รับโอน อย่างไรก็ดี เรื่องการโอนหุ้นดังกล่าวพบว่ามีธุรกรรมครั้งแรกปี 2559 ดังนั้น ต้องตรวจสอบย้อนหลังนาน มีบริษัทที่เกี่ยวข้องจำนวนมาก
“ท่านยื่นหนังสือฉบับนี้มาที่กรมสรรพากร แต่ไม่ได้ยื่นกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หากมั่นใจว่ากระบวนการนี้ผิด เป็นกระบวนการไม่ถูกต้องตามกฎหมาย หนังสือร้องเรียนต้องส่งไป ป.ป.ช. แน่นอน แต่มายื่นสรรพากรเพื่อต้องการสืบค้นให้กระจ่าง ส่วนการดำเนินการตรวจสอบนั้นมีระยะเวลายาวนานไม่ต่างกัน เช่น คดีที่ถูกร้องว่านักการเมืองฝั่งของท่าน โอนเงินสนับสนุนกลุ่มผู้ชุมนุมทางการเมือง เมื่อ 4 ปีมาแล้ว ซึ่งขณะนี้ดำเนินการอยู่ ต้องแสวงหาข้อเท็จจริงให้ครบเพื่อให้ความเป็นธรรม ไม่ใช่จะใช้เป็นเครื่องมือทำลายกันทางการเมือง หากผิดต้องดำเนินการ ทั้งนี้ ต้องยึดความเป็นธรรมกับผู้เสียภาษีอย่างเสมอภาค” นายจุลพันธุ์ ชี้แจง
รมช.คลัง ย้ำด้วยว่า กระบวนการตรวจสอบได้เน้นหลักให้ความเป็นธรรมสูงสุด ไม่กล้าตอบว่า ภายใน 1 ปีจะทำให้เสร็จ ทั้งนี้กรมสรรพากรทำให้เสร็จนั้นเป็นไปไม่ได้ หากไม่ได้ข้อมูลครบถ้วน แต่การตรวจสอบยังทำไม่หยุด เชื่อว่า สุดท้ายกระบวนการมีข้อสรุปเป็นที่ยอมรับได้กับสังคม ทั้งนี้ ไม่มีที่กระทรวงการคลังที่ยึดถือหลักของกฎหมาย จะทำไม่ครบถ้วน หรือบิดเบือน หลบเลี่ยง ไม่ว่าข้อสรุปเป็นอย่างไร ข้อสรุปจากกมสรรพากรที่ทุกฝ่ายยอมรับได้และเป็นไปตามกฎหมายทุกอย่าง
นายจุลพันธ์ุ ชี้แจงต่อว่า ไม่มีกรณีพิเศษที่เกิดแต่ น.ส.แพทองธาร เท่านั้น แต่เป็นกรณีที่ถูกยกมาพูดในสภา ทั้งนี้ เมื่อรับเรื่องได้ตั้งกรรมการตรวจสอบ 2 ชุด เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงและศึกษาถึงการใช้ตั๋วพี/เอ็น ที่เป็นช่องโหว่ และควรแก้ไขหรือไม่ ซึ่งในการศึกษาการใช้ตั๋วพี/เอ็นนั้น จะมีข้อสรุปและคำตอบภายในปีนี้ หากมีความจำเป็นเพื่อปิดช่องโหว่ต้องให้ สภาแก้ไขในสภา
“กรณีตรวจสอบกรณีของ น.ส.แพทองธาร ดำเนินการร แม้มองว่าจะช้า แต่กรมสรรรพากรไม่ได้เร่ง แต่ไม่ช้า เป็นไปตากระบวนการ หากจะเร่งเพื่อความไม่เป็นธรม เพื่อถูกใจท่าน หรือทำให้ช้า เพื่อถูกใจผู้ถูกร้องก็ทำไม่ได้เช่นกัน” นายจุลพันธ์ ชี้แจง