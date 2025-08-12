รัสเซียส่งผลิตภัณฑ์น้ำมันดิบไปเวียดนามครั้งแรกหลังตะวันตกคว่ำบาตร

รอยเตอร์ - รัสเซียได้ส่งสินค้าแนฟทา (Naphtha) ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการกลั่นน้ำมันดิบไปยังเวียดนามเป็นครั้งแรก ในขณะที่รัสเซียมองหาผู้ซื้อรายใหม่เพื่อรองรับยอดขายที่ได้รับผลกระทบจากการคว่ำบาตรจากชาติตะวันตก ข้อมูลของผู้ค้าและนายหน้าเรือระบุ
ข้อมูลการขนส่งของ LSEG และ Vortexa ระบุว่าเรือบรรทุกน้ำมัน Northernlight สัญชาติมอลตา ได้บรรทุกแนฟทาประมาณ 60,000 ตันจากท่าเรือ Vysotsk ทางฝั่งทะเลบอลติก เมื่อวันที่ 23 มิ.ย. และส่งมอบสินค้าที่ท่าเรือวันฝ่อง ในจ.แค็งฮว้า ของเวียดนาม
เหวียน ตัน จุง ซีอีโอของท่าเรือวันฝ่อง ยืนยันถึงการมาถึงของสินค้าดังกล่าวและระบุว่าเจ้าของสินค้าได้ส่งออกแนฟทาออกจากเวียดนามไปแล้ว
“เราดำเนินการในฐานะคลังสินค้าศุลกากร และสินค้าไม่ได้ถูกนำเข้ามาในเวียดนาม” เหวียน ตัน จุง กล่าวกับรอยเตอร์ทางโทรศัพท์ และเขาปฏิเสธที่จะระบุจุดหมายปลายทางต่อไปของสินค้าหรือชื่อเจ้าของสินค้า
แต่แหล่งข่าวรายหนึ่งระบุว่าเรือบรรทุกน้ำมันลำดังกล่าวได้ถ่ายแนฟทาราว 27,000 ตัน ที่ท่าเรือในแค็งฮว้า
ขณะที่ข้อมูลของ LSEG และ Vortexa ระบุว่า หลังจากแวะที่เวียดนามแล้ว เรือ Northerlight ก็มุ่งหน้าไปยังท่าเรือต้าเหลียนของจีนเพื่อขนถ่ายสินค้าที่เหลือ
นับตั้งแต่สหภาพยุโรปประกาศห้ามส่งออกน้ำมันของรัสเซียอย่างเต็มรูปแบบในเดือนก.พ. 2566 ประเทศต่างๆ ในตะวันออกกลางและเอเชียได้กลายเป็นจุดหมายปลายทางหลักสำหรับการจำหน่ายแนฟทาของรัสเซีย
แนฟทาเป็นวัตถุดิบหลักในอุตสาหกรรมปิโตรเคมีสำหรับการผลิตโอเลฟิน และอะโรเมติกส์ ที่จะถูกนำไปใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์หลากหลายประเภท รวมถึงพลาสติก สารสังเคราะห์ และสารเคมีอื่นๆ และยังใช้สำหรับการผสมน้ำมันเบนซินอีกด้วย
รัสเซียไม่ได้จัดส่งน้ำมันให้เวียดนาม แม้จะมีความร่วมมืออย่างแข็งขันในอุตสาหกรรมน้ำมันระหว่างบริษัทของรัฐก็ตาม การจัดส่งทดสอบเพียงครั้งเดียวเกิดขึ้นในปี 2558 ที่สินค้าของ ESPO ถูกขนส่งไปยังโรงกลั่นยวุ๋งกว๊าต.