ก.ล.ต. ตรวจสอบบิทคับ หลังมีข่าวลือถูกโจมตีไซเบอร์ "ย้ำทรัพย์สินลูกค้ายังปลอดภัย”

ก.ล.ต. ออกแถลงการณ์ตรวจสอบด่วน หลังสื่อออนไลน์เผยข้อมูลว่า ศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลถูกโจมตีทางไซเบอร์ โดยมีข้อสงสัยว่าบริษัทที่ถูกกล่าวถึงคือ “บิทคับ ออนไลน์ จำกัด” หรือไม่ ยืนยันเบื้องต้นสินทรัพย์ของลูกค้ายังปลอดภัยและครบถ้วน พร้อมเร่งตรวจสอบเอกสารที่ปรากฏในสื่อ ขณะเดียวกันเตือนนักลงทุนติดตามข้อมูลจากช่องทางทางการเท่านั้น และให้แจ้งเบาะแสหากพบความผิดปกติ
ก.ล.ต. เร่งตรวจสอบกรณีข่าวลือโจมตีไซเบอร์ "บิทคับ"
นายเอนก อยู่ยืน รองเลขาธิการ และโฆษกสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดเผยว่า จากกรณีที่ปรากฏข้อมูลบนสื่อออนไลน์ว่า ศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลแห่งหนึ่งถูกโจมตีทางไซเบอร์ และมีข้อสงสัยว่าเป็น “บริษัท บิทคับ ออนไลน์ จำกัด (BITKUB)” หรือไม่ ก.ล.ต. ได้เร่งเข้าตรวจสอบทันที
ขณะที่การตรวจสอบเบื้องต้นให้ความสำคัญอันดับแรกคือการคุ้มครองทรัพย์สินของลูกค้า ซึ่งพบว่าสินทรัพย์ดิจิทัลของลูกค้า ณ วันที่ 8 กันยายน 2568 ยังคงปลอดภัยและครบถ้วน ไม่ได้รับผลกระทบใด ๆ จากเหตุการณ์ดังกล่าว
เอกสารในสื่อออนไลน์ยังไม่ชัดเจน
สำหรับเอกสารที่ถูกนำเสนอในสื่อออนไลน์ ก.ล.ต. ยืนยันว่าขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างเร่งด่วน เพื่อสร้างความชัดเจนและป้องกันการเผยแพร่ข้อมูลที่อาจสร้างความเข้าใจผิดในตลาด
ทั้งนี้ ก.ล.ต. ได้ขอให้นักลงทุนและผู้ใช้งานติดตามข้อมูลข่าวสารจาก ก.ล.ต. และจากช่องทางการสื่อสารอย่างเป็นทางการของผู้ประกอบธุรกิจเท่านั้น พร้อมย้ำว่าหากพบความผิดปกติเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัลที่ฝากไว้ ควรแจ้งผู้ประกอบธุรกิจที่ใช้บริการทันที
เปิดช่องทางรับร้องเรียนและติดตามข้อมูล
ก.ล.ต. แนะนำให้ผู้ลงทุนหากพบเบาะแสที่น่าสงสัย สามารถแจ้งผ่าน “ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนและแจ้งเบาะแส” โทร. 1207 เฟซบุ๊กเพจ “สำนักงาน กลต.” หรือ SEC Live Chat ผ่านเว็บไซต์ ก.ล.ต. โดยล่าสุดสำนักงานได้รวบรวมลิงก์ที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารของศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลไว้ในหน้าเว็บไซต์เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่สนใจ โดยสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์ ก.ล.ต.
ความเชื่อมั่นคือเดิมพันใหญ่
เหตุการณ์ข่าวลือการถูกโจมตีไซเบอร์ครั้งนี้ แม้ยังไม่ยืนยันข้อเท็จจริงชัดเจน แต่สะท้อนให้เห็นถึงความเปราะบางของระบบนิเวศสินทรัพย์ดิจิทัล ที่ความเชื่อมั่นของนักลงทุนคือปัจจัยสำคัญสูงสุด การที่ ก.ล.ต. เข้าตรวจสอบอย่างรวดเร็วช่วยบรรเทาความกังวล แต่ก็เป็นสัญญาณเตือนว่าตลาดคริปโตไทยยังต้องเผชิญแรงทดสอบทั้งจากภัยไซเบอร์และกระแสข่าวที่อาจกระทบต่อเสถียรภาพ หากผู้เล่นในอุตสาหกรรมไม่เร่งยกระดับมาตรการป้องกัน ความเชื่อมั่นของนักลงทุนอาจถูกสั่นคลอนได้ทุกเมื่อ