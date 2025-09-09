GULF โต้ BINANCE TH ถูกโจมตีทางไซเบอร์ ยันมีมาตรการรักษาความปลอดภัยสินทรัพย์ลูกค้าอย่างดี

GULFยันBINANCE TH ไม่ได้ถูกโจมตีทางไซเบอร์และได้มีการถอนสินทรัพย์ดิจิทัลเป็นมูลค่าจำนวนมาก ระบุมีมาตรการรักษาความปลอดภัยอย่างดี เพื่อให้การเก็บรักษาทรัพย์สินของลูกค้าอย่างมั่นคงและปลอดภัยสูงสุด ชี้เหตุการณ์ศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลไทยรายหนึ่งถูกโจมตีทางไซเบอร์นั้นเกิดขึ้นในช่วงปี64 ก่อนที่ BINANCE TH เปิดดำเนินการ
นางสาวยุพาพิน วังวิวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน บริษัท กัลฟ์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด(มหาชน)หรือ GULF เปิดเผยว่าตามที่มีข่าวปรากฎข้อมูลในสื่อสังคมออนไลน์เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2568 เกี่ยวกับกรณีศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลไทยรายหนึ่งถูกโจมตีทางไซเบอร์ และได้มีการถอนสินทรัพย์ดิจิทัลคิดเป็นมูลค่าจำนวนมากนั้น บริษัท กัลฟ์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)ขอชี้แจงให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทราบว่า แพลตฟอร์ม BINANCE TH by Gulf Binance ("BINANCE TH")
ไม่ได้เป็นศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลที่ถูกโจมตีตามข่าว และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ กับเหตุการณ์ดังกล่าว และทรัพย์สินของลูกค้าทั้งหมดอยู่ภายใต้การดูแลและเก็บรักษาอย่างปลอดภัยตามมาตรการที่กำหนด
นอกจากนี้ จากข้อมูลที่ปรากฎในสื่อสาธารณะเหตุการณ์ดังกล่าวคาดว่าเกิดขึ้นในช่วงปี 2564 ซึ่งเป็นช่วงเวลาก่อนที่ BINANCE TH ได้เริ่มเปิดดำเนินการ
ทั้งนี้ BINANCE TH เป็นแพลตฟอร์มศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลและนายหน้าซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล ภายใต้บริษัท กัลฟ์ ไบแนนซ์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นทางอ้อมในสัดส่วนร้อยละ 50.99 ร่วมกับ Binance (AP) Holdings Limited โดยกิจการดังกล่าวได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจสินทรัพรัพย์ดิจิทัลจากกระทรวงการคลัง และอยู่ภายใต้การกำกับดูแลแลของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และเริ่มเปิดดำเนินการตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2566
BINANCE TH มีการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศจากผู้ให้บริการที่มีความน่าเชื่อถือ พร้อมทั้งมีการลงทุนและพัฒนามาตรการรักษาความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การเก็บรักษาทรัพย์สินของลูกค้ามีความมั่นคงและปลอดภัยสูงสุด นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีการให้ความร่วมมือและประสานงานอย่างใกล้ชิดกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ใช้งาน และสนับสนุนการพัฒนาธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลของประเทศไทยให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน