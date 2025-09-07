ก.ล.ต. แจงด่วน!! หลังข่าวลือศูนย์ซื้อขายคริปโตไทยเจอโจมตีไซเบอร์

ก.ล.ต. เปิดฉากตรวจสอบข้อเท็จจริงทันที หลังมีกระแสข่าวแพร่สะพัดในโลกโซเชียลว่าศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลรายใหญ่ถูกโจมตีไซเบอร์ พร้อมสั่งการผู้ประกอบธุรกิจเร่งยืนยันข้อมูลและรายงานต่อหน่วยงานกำกับอย่างเร่งด่วน กำชับต้องตอบข้อซักถามผู้ใช้บริการอย่างโปร่งใส และสื่อสารความจริงตรงไปตรงมา เพื่อสร้างความมั่นใจในระบบการซื้อขายท่ามกลางความผันผวนที่กดดันตลาดคริปโต
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ออกแถลงการณ์ยืนยันว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีมีกระแสข่าวแพร่สะพัดผ่านสื่อโซเชียลว่า “ศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลแห่งหนึ่ง” ถูกโจมตีทางไซเบอร์ โดยหน่วยงานกำกับฯ ได้เร่งประสานผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลที่เกี่ยวข้องให้ตรวจสอบสถานการณ์ และจัดทำรายงานส่งตรงถึง ก.ล.ต. โดยเร็วที่สุด
แหล่งข่าวจาก ก.ล.ต. ระบุว่า การกำกับดูแลครั้งนี้ไม่เพียงมุ่งเน้นการยืนยันข้อเท็จจริงเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการกำชับผู้ประกอบธุรกิจให้เปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนอย่างตรงไปตรงมา โดยเฉพาะการตอบข้อซักถามของผู้ใช้บริการ ซึ่งเป็นผู้ได้รับผลกระทบโดยตรง เพื่อไม่ให้เกิดภาวะตื่นตระหนกในตลาดที่กำลังเผชิญความผันผวน
นอกจากนี้ ก.ล.ต. ยังย้ำเตือนนักลงทุนให้ติดตามข้อมูลจากช่องทางทางการ ได้แก่ เว็บไซต์และเฟซบุ๊ก ก.ล.ต. ตลอดจนช่องทางสื่อสารของผู้ประกอบธุรกิจโดยตรง เพื่อป้องกันความเข้าใจคลาดเคลื่อนจากข่าวลือที่อาจถูกขยายผลบนสื่อออนไลน์ ซึ่งมีความเสี่ยงสูงต่อการสร้างแรงกระเพื่อมในตลาด
สำหรับกรณีการโจมตีทางไซเบอร์ต่อศูนย์ซื้อขายคริปโต ถือเป็นสัญญาณเตือนถึงความเปราะบางของโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีที่ใช้ในการรองรับธุรกรรมการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล ซึ่งกำลังขยายตัวในวงกว้าง การที่ ก.ล.ต. เร่งเข้ามาตรวจสอบอย่างเข้มข้นในครั้งนี้ จึงสะท้อนถึงท่าทีจริงจังของหน่วยงานกำกับฯ ที่ต้องการรักษาเสถียรภาพและสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ลงทุน ท่ามกลางแรงกดดันด้านความปลอดภัยไซเบอร์ที่ทวีความเข้มข้นขึ้นทุกขณะ