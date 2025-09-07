xs
xsm
sm
md
lg

Exchange ไทยผนึกกำลังดับข่าวลือแฮ็ก!! ย้ำ “สินทรัพย์ปลอดภัย-ระบบมั่นคง”

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ตลาดคริปโตไทยร้อนระอุหลังเอกสารปริศนาแพร่สะพัด อ้างมีการโจมตีไซเบอร์ Exchange รายใหญ่ สร้างแรงสั่นสะเทือนต่อความเชื่อมั่นนักลงทุนทันที ล่าสุด Binance TH, Bitkub และ Bitazza ออกแถลงการณ์พร้อมเพรียง ยืนยันระบบยังปลอดภัย มั่นคง และมีมาตรการรักษาความปลอดภัยขั้นสูง หวังสกัดข่าวลือและฟื้นความเชื่อมั่นผู้ใช้งานท่ามกลางตลาดที่เปราะบาง

วงการสินทรัพย์ดิจิทัลในประเทศไทยเผชิญความปั่นป่วน เมื่อมีการเผยแพร่เอกสารไม่ทราบที่มาบนโลกออนไลน์ผ่านทางเพจ The BIG Secret อ้างถึงความเป็นไปได้ที่ศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลรายใหญ่ในไทยอาจถูกโจมตีทางไซเบอร์ ความเคลื่อนไหวดังกล่าวสร้างแรงกระเพื่อมในตลาดทันที ก่อให้เกิดความกังวลต่อผู้ใช้งานและนักลงทุนจำนวนมาก


ล่าสุด Binance TH by Gulf Binance ได้ออกแถลงการณ์อย่างเป็นทางการ ยืนยันว่าระบบยังคงดำเนินการได้อย่างมั่นคง ปลอดภัย และอยู่ภายใต้มาตรการป้องกันขั้นสูง บริษัทระบุว่าได้ลงทุนต่อเนื่องในการพัฒนาเทคโนโลยี เพื่อปกป้องทั้งทรัพย์สินดิจิทัลและข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าโดยไม่มีช่องโหว่

ไม่เพียง Binance TH เท่านั้น แต่ Exchange ไทยรายใหญ่อื่น ๆ อย่าง Bitkub และ Bitazza Thailand ก็รีบออกแถลงการณ์เชิงรุก เพื่อบรรเทาความตื่นตระหนกในตลาด

โพสต์ประกาศจาก Binance TH by Gulf Binance
โดยทาง Bitkub ประกาศผ่านเฟซบุ๊กว่า “เรามุ่งมั่นสร้างความโปร่งใส ผู้ใช้งานทุกคนสามารถตรวจสอบ Proof of Reserve on Chain ได้ผ่าน CoinMarketCap เราขอยืนยันว่า สินทรัพย์ของลูกค้ายังคงปลอดภัยครบถ้วน ความปลอดภัยและความโปร่งใส คือสิ่งที่เราให้ความสำคัญสูงสุดเสมอ”

ขณะที่ทาง Bitazza Thailand โพสต์ข้อความยืนยันว่า “สินทรัพย์ของลูกค้ายังคงปลอดภัย 100% เราดำเนินงานภายใต้มาตรฐานความปลอดภัยระดับโลก พร้อมทีมงานเฝ้าระวังตลอดเวลา เพื่อให้มั่นใจได้ว่าทุกการซื้อขายและการลงทุนอยู่บนพื้นฐานความโปร่งใสสูงสุด”

Bitkub โพสต์ประกาศผ่านเฟซบุ๊ก
การเคลื่อนไหวอย่างพร้อมเพรียงของ Exchange ชั้นนำของไทยในครั้งนี้ ไม่ได้เป็นเพียงการปฏิเสธข่าวลือเท่านั้น แต่ยังสะท้อนถึงความพยายามในการ “บริหารความเชื่อมั่น” ของตลาด ท่ามกลางความผันผวนที่ครอบงำอุตสาหกรรมคริปโตไทยอยู่ในขณะนี้

ขณะที่ฟากนักวิเคราะห์และชุมชนคริปโตไทยมองว่า ความร่วมมือในการออกมาแถลงอย่างฉับพลันของผู้เล่นรายใหญ่ทั้งสาม เป็นสัญญาณว่าตลาดคริปโตไทยยังมีความเปราะบางต่อแรงกระทบจากข่าวลือและความไม่โปร่งใสในข้อมูล ขณะที่การสื่อสารตรงไปตรงมาควรเป็นเครื่องมือสำคัญในการฟื้นฟูความเชื่อมั่น หากผู้ประกอบการสามารถรักษามาตรฐานความปลอดภัยไซเบอร์ได้จริง ก็จะเป็นกุญแจสำคัญในการเสริมรากฐานของอุตสาหกรรมคริปโตไทยให้แข็งแกร่งขึ้นในระยะยาว

Exchange ไทยผนึกกำลังดับข่าวลือแฮ็ก!! ย้ำ “สินทรัพย์ปลอดภัย-ระบบมั่นคง”
Exchange ไทยผนึกกำลังดับข่าวลือแฮ็ก!! ย้ำ “สินทรัพย์ปลอดภัย-ระบบมั่นคง”
Bitkub โพสต์ประกาศผ่านเฟซบุ๊ก
โพสต์ประกาศจาก Binance TH by Gulf Binance