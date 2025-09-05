ราชกิจจาฯ ประกาศกฎกระทรวงใหม่ ยกเว้นภาษีคริปโตฯ 5 ปี หนุนไทยสู่ศูนย์กลางดิจิทัลไฟแนนซ์

ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่กฎกระทรวงฉบับล่าสุด เปิดทางให้กำไรจากการซื้อขายคริปโตเคอร์เรนซีและโทเคนดิจิทัล ผ่านศูนย์ซื้อขาย นายหน้า และผู้ค้าที่ได้รับอนุญาต ไม่ต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2568 ถึง 31 ธันวาคม 2572 สอดรับนโยบายรัฐบาลผลักดันไทยขึ้นแท่น “ฮับ” ธุรกรรมการเงินและลงทุนด้านสินทรัพย์ดิจิทัลในเวทีโลก
ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ กฎกระทรวง ฉบับที่ 399 (พ.ศ. 2568) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร โดยใช้อำนาจตามมาตรา 4 และมาตรา 42 (17) แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมตามพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้อง เพื่อขยายกรอบการยกเว้นภาษีสำหรับธุรกรรมสินทรัพย์ดิจิทัล
สาระสำคัญของกฎกระทรวงฉบับนี้ คือ ยกเว้นการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สำหรับ “ผลประโยชน์จากการโอนคริปโทเคอร์เรนซีหรือโทเคนดิจิทัล” ที่ทำผ่าน
ศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล
นายหน้าซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล
ผู้ค้าสินทรัพย์ดิจิทัลที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย
โดยกำหนดให้เฉพาะผลกำไรที่ตีราคาเป็นเงินได้เกินกว่าทุนที่ลงทุนเท่านั้นที่ได้รับการยกเว้น และมีผลบังคับใช้สำหรับเงินได้ที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2568 ถึง 31 ธันวาคม 2572
กฎกระทรวงดังกล่าวลงนามโดย นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2568
สำหรับเหตุผลในการออกกฎกระทรวงครั้งนี้ รัฐบาลระบุว่าเป็นไปตาม นโยบายส่งเสริมประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางการเงินและธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลระดับโลก สร้างแรงจูงใจให้นักลงทุนหันมาลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลภายในประเทศมากขึ้น ทั้งยังช่วยยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของเศรษฐกิจไทยในเวทีโลก
ทั้งนี้ การปรับหลักเกณฑ์การจัดเก็บภาษีในครั้งนี้ ถือเป็นหนึ่งในมาตรการสำคัญของรัฐบาลที่ต้องการสร้างระบบนิเวศใหม่สำหรับการลงทุนในยุคดิจิทัล พร้อมกระตุ้นให้ไทยก้าวสู่บทบาท “Digital Asset Hub” อย่างเต็มรูปแบบในช่วง 5 ปีข้างหน้า