Bitkub Exchange ร่วม TouristDigiPay ส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลไทย

นายอรรถกฤต ชิมผลาพิบูลย์ ผู้ร่วมก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บิทคับ ออนไลน์ จำกัด เผยความมั่นใจต่อศักยภาพของโครงการ TouristDigiPay ที่จะช่วยยกระดับประเทศไทยสู่การเป็นผู้นำด้านสินทรัพย์ดิจิทัลในภูมิภาค
บริษัท บิทคับ ออนไลน์ จำกัด ผู้ให้บริการ Bitkub Exchange ศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลชั้นนำในไทย ได้ประกาศเข้าร่วมโครงการ TouristDigiPay ซึ่งเป็นโครงการทดสอบที่ให้นักท่องเที่ยวต่างชาติสามารถนำสินทรัพย์ดิจิทัลมาแปลงเป็นเงินบาทและใช้จ่ายผ่านระบบ e-money ได้ทั่วประเทศ ในช่วงระยะเวลา 18 เดือน โดยเป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวงการคลัง, กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) เพื่อเพิ่มทางเลือกให้กับนักท่องเที่ยวต่างชาติและดึงดูดเม็ดเงินจากอุตสาหกรรมสินทรัพย์ดิจิทัลเข้าสู่ประเทศ รวมถึงช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจให้กับประเทศ เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2568 ที่ผ่านมา
นายอรรถกฤต ชิมผลาพิบูลย์ ผู้ร่วมก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บิทคับ ออนไลน์ จำกัด มองว่า “โครงการ TouristDigiPay นับเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีของประเทศไทยที่เป็นประเทศแรก ๆ ของโลกที่ริเริ่มระบบนี้มาใช้กระตุ้นการท่องเที่ยว ด้วยจำนวนผู้ถือครองสินทรัพย์ดิจิทัลทั่วโลกในปัจจุบันมีกว่า 560 ล้านราย ซึ่งเป็นโอกาสในการดึงดูดเม็ดเงินจำนวนมากเข้ามาช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว โดย Bitkub Exchange ในฐานะผู้เข้าร่วมโครงการ เรามีความพร้อมในการสนับสนุนโครงการ TouristDigiPay นี้ โดยเราเชื่อว่าโครงการนี้จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศไทยให้มีความแข็งแกร่งและเป็นผู้นำในภูมิภาคนี้
ทั้งนี้ Bitkub Exchange เตรียมความพร้อมในการอำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวในการเปิดบัญชีที่สะดวกและรวดเร็ว โดยจะร่วมกับผู้ให้บริการ e-money ที่มีหน้าร้านในการเปิดบัญชี โดยเฉพาะที่สนามบิน โดยนักท่องเที่ยวสามารถเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัลเป็นเงินบาทในราคาที่ดีที่สุดได้ ซึ่ง Bitkub Exchange เป็นศูนย์ซื้อขายที่มีสภาพคล่องสูงที่สุดในไทย ดังนั้นผู้ใช้บริการจึงมั่นใจได้ว่ามูลค่าที่ขายได้จะเป็นเรทที่ดี และหลังจากขายสินทรัพย์ดิจิทัลเป็นเงินบาทแล้ว การนำไปใช้จ่ายจะต้องสะดวกเทียบกับที่คนไทยใช้ผ่านระบบ QR Promptpay ที่ทั้งสะดวกและรวดเร็วอีกด้วย”