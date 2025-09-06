“ภูมิใจไทย” จะพาหุ้นทะลุ 1300 จุดหรือไม่ / สุนันท์ ศรีจันทรา

บรรยากาศการซื้อขายหุ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 5 กันยายนที่ผ่านมา ฟื้นคืนสู่ความคึกคักอีกครั้ง ดัชนี ฯ พุ่งขึ้น 12.25 จุด ปิดที่ 1264.80 จุด มูลค่าซื้อขาย 51,657 ล้านบาท ตอบรับการลงลงมติโหวตเลือก นายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่ 32
นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ โบรกเกอร์หลายสำนัก ประเมินในทิศทางเดียวกันว่า แนวโน้มหุ้นระยะสั้น มีความสดใส ดัชนีฯจะเดินหน้าต่อ เพราะการเมืองมีความชัดเจน และรัฐบาลชุดใหม่ แม้จะเป็นรัฐบาลที่มีอายุเพียง 4 เดือน แต่จะต้องเร่งสร้างผลงาน โดยเฉพาะการกระตุ้นเศรษฐกิจและการเรียกความเชื่อมั่นนักลงทุน
เป้าหมายที่นักวิเคราะห์มองกันไว้ หลังนายอนุทินได้รับเลือกเป็นนายกรัฐมนตรี คาดหมายกันว่า ดัชนี ฯ จะวิ่งขึ้นไปแตะที่ระดับ 1300 จุด ซึ่งเหลืออีกเพียง 30 กว่าจุดเท่านั้นจะทะลุเป้าหมาย เมื่อเทียบกับจุดปิดเมื่อวันศุกร์ แต่ยังมีแรงเหวี่ยงจากปัจจัยการเมืองที่จะผลักดันให้ดัชนี ฯ เดินหน้าไปสู่เป้าหมายในรอบนี้ได้หรือไม่
หุ้นที่กลับมาสู่ความคึกคัก เป็นผลในเชิงจิตวิทยา จากการเมืองที่มีความชัดเจน ความกังวลเรื่องงบประมาณ ฯ ปี 2569 จะหมดไป เงินกระตุ้นเศรษฐกิจ 1.57 แสนล้านบาทที่ค้างอยู่ จะถูกเร่งเบิกจ่ายเพื่อดำเนินโครงการที่วางไว้แล้ว และมีความคาดหวังว่า รัฐบาลพรรคภูมิใจไทย จะต้องพยายามสร้างผลงาน โดยเฉพาะผลงานด้านเศรษฐกิจ เพื่อปูทางสู่การเลือกตั้งในต้นปีหน้า
แต่ตลาดหุ้นยังมีปัจจัยลบกดดันอยู่หลายด้าน ทั้งภาวะเศรษฐกิจที่ซบเซาอย่างหนัก ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศหรือ GDP ปีนี้ คาดว่าจะเติบโตประมาณ 2% โดยช่วงครึ่งปีหลัง อาจจะโตเพียง 1% เพราะการส่งออกชะลอตัวลง จากผลกระทบภาษีตอบโต้ทางการค้าของรัฐ จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติจะโตต่ำกว่าความคาดหมาย นักลงทุนต่างชาติยังไม่กลับมาซื้อหุ้น และยังไม่รวมตัวแปรความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจและตลาดหุ้นสหรัฐ
แนวโน้มดอกเบี้ยขาลง อาจเป็นปัจจัยที่จะช่วยกระตุ้นตลาดหุ้นในครึ่งปีหลัง โดยคาดว่า ธนาคารกลางสหรัฐอาจลดดอกเบี้ยลงอีก 0.25% ในเดือนกันยายนนี้ ขณะที่คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) อาจลดดอกเบี้ยลงอีกครั้งหรือ 2 ครั้ง ในเดือนตุลาคมและเดือนธันวาคมนี้ ซึ่งจะทำให้มีเงินเคลื่อนย้ายเข้าตลาดหุ้น
แต่โบรกเกอร์ส่วนใหญ่ ไม่ได้ประเมืนดัชนี ฯ ปีนี้จะวิ่งไปไกลนัก โดยตั้งเป้าหมายปลายปีไว้ที่ 1300 จุดเท่านั้น และมีบางโบรกเกอร์ที่มองว่า หุ้นจะวิ่งไปได้ถึง 1350 จุด จากจุดปิดสิ้นปี 2567 ที่ 1400 จุด
อย่างไรก็ตาม ประมาณการเป้าหมายดัชนีหุ้นสิ้นปี 2568 จะต้องรอฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ โบรกเกอร์แต่ละสำนัก ทบทวนปรับประมาณการเป้าหมายกันใหม่ หลังจากมีรัฐบาลชุดใหม่เข้ามาบริหารประเทศ
รัฐบาลพรรคภูมิใจไทย มีเดิมพันที่สูง เพราะการบริหารประเทศใน 4 เดือนข้างหน้า จะเกี่ยวกันพันการชี้ชะตาทางการเมือง ในการเลือกตั้งครั้งต่อไป จึงนำเป็นต้องเร่งสร้างผลงานอย่างสุดฝีมือ โดยเฉพาะการสร้างผลงานฟื้นฟูเศรษฐกิจ และแก้ปัญหาปากท้องของประชาชนและการเรียกความเชื่อมั่นนักลงทุน
ดัชนีหุ้น จะเป็นตัวสะท้อนผลงานของรัฐบาลนายอนุทิน และสะท้อนความเชื่อมั่นของนักลงทุน
การพุ่งทะยาน 12 จุดของตลาดหุ้นเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา เป็นเพียงปฏิกิริยาการตอบรับการเมืองที่มีความชัดเจน กระตุ้นการเก็งกำไรระยะสั้นเท่านั้น
แต่การพุ่งทะยานสู่เป้าหมาย 1300 จุด จะต้องรอดูผลงานของรัฐบาลภูมิใจไทย หรืออย่างน้อยรอดูว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคนใหม่เป็นใคร เรียกความเชื่อมั่นนักลงทุนได้หรือไม่