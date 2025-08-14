หุ้นไปไกลสุดกู่แค่ 1300 จุด / สุนันท์ ศรีจันทรา

ตลาดหุ้นกลับสู่บรรยากาศความคึกคักเต็มรูปแบบ โดยดัชนี ฯ พุ่งทะยาน ท่ามกลางมูลค่าซื้อขายที่หนาแน่น จนคาดหมายกันว่า รอบนี้คงได้เห็นดัชนี ฯ ไต่ไปที่ระดับ 1300 จุด
หลังจากหยุดยาว 4 วันในสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา ตลาดหุ้นเปิดซื้อขายใหม่ เมื่อวันพุธที่ 13 สิงหาคมที่ผ่านมา โดยดัชนี ฯ ดีดตัวขึ้นตั้งแต่ช่วงแรก ภายใต้ความคาดหวังว่า คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) จะประกาศลดอัตราดอกเบี้ยนโยบาย ซึ่งในช่วงบ่าย ก็มีการประกาศข่าวดีที่นักลงทุนรอคอย โดยกนง.ลดอัตราดอกเบี้ยลง 0.25% จาก 1.75% เหลือ 1.50%
การซื้อขายหุ้นภาคบ่ายเป็นไปด้วยความคึกคักสุดขีด กระดานหุ้นเขียวขจี หุ้นขนาดใหญ่ ไม่ว่าจะเป็นหุ้น บริษัท เดลต้า อีเลคโทคนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ DELTA หรือหุ้น บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) หรือ THAI ปรับตัวขึ้นอย่างร้อนแรง ก่อนดัชนี ฯ จะปิดลงที่ระดับ 1277.43 จุด เพิ่มขึ้น 18.36 จุด มูลค่าการซื้อขายทั้งสิ้น 70,067.54 ล้านบาท
นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ส่วนใหญ่ประเมินว่า แนวโน้มหุ้นระยะสั้นยังสดใส เพราะปัจจัยลบจากผลกระทบสงครามการค้าระหว่างสหรัฐกับจีน คลี่คลายลง หลังจากสหรัฐประกาศขยายเวลาการใช้อัตราภาษีใหม่สินค้าจากจีนออกไปอีก 3 เดือน โดยจะมีผลบังคับใช้ในเดือนตุลาคมนี้
ขณะที่ กนง.ลดดอกเบี้ย และอาจลดดอกเบี้ยนโยบายอีกครั้ง 0.25% ในช่วงปลายปี ซึ่งช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุน ทำให้แนวโน้มหุ้นระยะสั้น อยู่ในช่วงขึ้น และมีโอกาสขึ้นไปแตะระดับ 1300
แต่ตัวเลขที่น่าตื่นตกใจคือ ยอดการเทขายหุ้นของนักลงทุนต่างชาติ โดยวันพุธถล่มขายหุ้นสุทธิจำนวน 6,655.96 ล้านบาท และทำให้การซื้อขายของต่างชาตินับแต่ต้นเดือนสิงหาคม อย่างไรก็ตาม ยอดขายสุทธิของต่างชาติ เกิดจากรายการซื้อขายนักลงทุนรายใหญ่หรือบิ๊กล็อต หุ้นบริษัท ติดล้อ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) หรือ TIDLOR มูลค่าประมาณ 8.15 พันล้านบาท โดยต่างชาติเป็นฝั่งขาย
ถ้าลบรายการบิ๊กล็อตหุ้น TIDLOR ต่างชาติยังซื้อสุทธิประมาณ 1.5 พันล้านบาท โดยเป็นรายการซื้อหุ้น บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) หรือ THAI กว่า 600 ล้านบาท
นักลงทุนต่างชาติเป็นผู้ที่จุดพลุในรอบนี้ โดยกลับมาไล่ซื้อหุ้นตลอดเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา มียอดซื้อสุทธิกว่า 1.6 หมื่นล้านบาท และผลักดันให้ดัชนี ฯ พุ่งขึ้นมากว่า 200 จุด
โบรกเกอร์หลายสำนักประเมินทิศทางเดียวกันว่า เงินทุนต่างชาติมีแนวโน้มไหลกลับอย่างต่อเนื่อง เพราะตลาดหุ้นไทยยังไม่ปรับตัวขึ้นในปีนี้ ราคาหุ้นลงมาระดับต่ำ ขณะที่สำนักวิจัยทั้งในและต่างประเทศ ปรับประมาณการอัตราเติบโตผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศหรือ GDP เพิ่มขึ้น หลังประสบความสำเร็จการเจรจาภาษีตอบโต้ทางการค้าเหลือ 19% จากเดิมที่สหรัฐจะเรียกเก็บในอัตรา 36%
เช่นเดียวกับประมาณการเป้าหมายดัชนีหุ้นปลายปีนี้ ซึ่งโบรกเกอร์หลายสำนัก ขยับตัวเลขเพิ่มขึ้น จากเดิมคาดว่าจะอยู่ที่ 1250 จุด ปรับเป้าหมายเป็นประมาณ 1350 จุด
สถานการณ์ตลาดหุ้น กำลังเป็นไปด้วยดี ไม่มีข่าวร้ายเข้าโจมตี มีแต่ปัจจัยในเชิงบวกรอบด้าน รวมทั้งปัจจัยทางการเมือง โดยคาดว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลในปลายเดือนสิงหาคมนี้ ซึ่งเป็นสิ่งที่นักลงทุนต้องการเห็น
เพียงแต่เป้าหมาย 1300 จุด จะถือเป็นจุดสูงสุดในรอบนี้ โดยนักวิเคราะห์ส่วนใหญ่ ไม่เชื่อว่า หุ้นจะติดเครื่อง วิ่งไปไกลถึง 1350 จุดในม้วนเดียว
ดัชนี ฯ พุ่งมากว่า 220 จุดแล้ว และราคาหุ้นวันนี้ถือว่าไม่ถูกแล้ว แนวโน้มระยะสั้น ดัชนีฯอาจขยับไปได้ต่อ แต่เพดานด้านบนเริ่มแคบลง
นักวิเคราะห์ส่วนใหญ่จึงประสานเสียง ได้เวลาสำหรับรายย่อย ในการชิงจังหวะ “ปล่อยของ”
เพราะราคาหุ้นอยู่ปลายทางขาขึ้นเต็มที หุ้นขนาดใหญ่วิ่งต่อไม่ไหวแล้ว