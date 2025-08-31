คดีการเมืองป่วนหุ้นทรุด 1200 จุด / สุนันท์ ศรีจันทรา

มติศาลรัฐธรรมนูญด้วยเสียง 6 ต่อ 3 ชี้ขาดให้ "นางสาวแพทองธาร ชินวัตร" พ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรี พร้อมรัฐมนตรีทั้งคณะ กลายเป็นปัจจัยลบที่ซ้ำเติมตลาดหุ้น เมื่อวันศุกร์ที่ 29 สิงหาคมที่ผ่านมา จนทรุดหลุดระดับ 1250 จุดอีกครั้ง โดยนักลงทุนต่างชาติถล่มขายหุ้นอย่างหนัก
ดัชนี ฯ ทรุดลงทันที ขานรับมติศาลรัฐธรรมนูญที่ตัดสินให้ นางสาวแพทองธาร หลุดจากเก้าอี้ ก่อนจะปิดตลาดที่ระดับ 1236.61 จุด ลดลง 13.48 จุด มูลค่าซื้อขายรวม 52,475.14 ล้านบาท โดยนักลงทุนต่างชาติเทขายหุ้นออก 3,951.74 ล้านบาท
ตลาดหุ้นสัปดาห์ที่ผ่านมา ซบเซาต่อเนื่อง เพราะนักลงทุนต่างรอคอยคำวินิจฉัยของศาลรัธรรมนูญ คดีคลิปเสียงสนทนาระหว่างนางสาวแพทองธาร ชินวัตรกับนายฮุนเซน โดยดัชนี ฯ ปรับฐานลง ขณะที่ต่างชาติขายหุ้นออก
เมื่อมีคำตัดสินให้นางสาวแพทองธารพ้นจากตำแหน่ง นักลงทุนจึงมีความกังวลว่า นโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจอาจเกิดการสะดุด และสถานการณ์การเมืองตกอยู่ในความอึมครึม
นักลงทุนต่างชาติ ชิงลดความเสี่ยงโดยการเทขายหุ้นทิ้ง แต่นักลงทุนรายย่อยในประเทศ อาจประเมินว่า ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง เกิดขึ้นเพียงระยะสั้น และการจัดตั้งรัฐบาลชุดใหม่จะเกิดขึ้นในเวลารวดเร็ว ซึ่งระหว่างวันที่ 3-5 กันยายนนี้ มีการเปิดประชุมสภา เพื่อพิจารณาเลือกนายกรัฐมนตรีคนใหม่ จึงเข้ามาช้อนซื้อหุ้นในจังหวะหุ้นตก
ปัจจัยทางการเมือง จะเป็นแรงกดดันตลาดหุ้นไปอีกระยะหนึ่ง โดยนักลงทุนจับตาดูโฉมหน้า ครม.ชุดใหม่ ซึ่งอาจใช้เวลาอีกหลายสัปดาห์จึงเริ่มต้นเข้ามาบริหารประเทศ นอกจากนั้น ยังมีคดีการเมืองสำคัญอีกคดีคือ "คดีป่วยทิพย์นายทักษิณ ชินวัตร ในโรงพยาบาลตำรวจชั้น 14" ซึ่งจะตัดสินวันที่ 9 กันยายนนี้
หุ้นจึงมีแนวโน้มซึมต่อเนื่องอีกประมาณ 2 สัปดาห์ และต้องเฝ้าติดตามอย่างใกล้ชิด สำหรับความเคลื่อนไหวของนักลงทุนต่างชาติ ซึ่งกลับมาเทขายหุ้นอย่างหนักอีกครั้ง หลังจากเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา ซื้อหุ้นสุทธิกว่า 1.6 หมื่นล้านบาท และดึงให้ดัชนี ฯ พุ่งทะยานกว่า 200 จุด
แต่เดือนสิงหาคม ขนหุ้นมาขายคืนหมด โดยมียอดขายหุ้นสุทธิกว่า 2.1 หมื่นล้านบาท และยังไม่มีสัญญาณกลับมาซื้อ
งานไทยแลนด์ โฟกัส ซึ่งตลาดหลักทรัพย์ ฯ จัดขึ้นทุกปี โดยการนำรัฐมนตรีการคลัง ผู้นำหน่วยงานภาครัฐและเอกชน นำเสนอข้อมูลแนวโน้มเศรษฐกิจ การลงทุนและผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนให้นักลงทุนสถาบันต่างชาติรับฟัง เพื่อปลุกความเชื่อมั่น ซึ่งปีนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 26-29 สิงหาคม
ปรากฎว่า ไทยแลนด์โฟกัส 2025 กลายเป็นงานกร่อย นักลงทุนสถาบันต่างชาติให้ความสนใจเดินทางเข้าร่วมงานบางตา ที่สำคัญ ตลอด 3 วันของการจัดงาน ไม่มีเงินทุนต่างชาติ ไหลกลับเข้ามาในตลาดหุ้นไทยแต่อย่างใด แสดงว่า ข้อมูลที่ประเทศไทยนำเสนอ ไม่อาจกล่อมให้นักลงทุนต่างชาติเกิดความเชื่อมั่นได้ และยังปักหลักเทขายหุ้นอยู่
ตลาดหุ้นขาดแคลนข่าวดีกระตุ้น ขณะที่สถานการณ์การเมืองยังไม่นิ่ง และมีดคีใหญ่การป่วยทิพย์ของนายทักษิณ ซึ่งจะเป็นปัจจัยกดดันการลงทุน นอกจากนั้น ต่างชาติขายหุ้นไม่เลิก หุ้นจึงมีโอกาสปรับฐานลงต่อไป และลงรอบนี้ ดัชนี ฯ อาจถอยลงไปแตะระดับ 1200 จุดได้
ใครที่ยังมีเงินเหลือ และอยากช้อนหุ้นเก็บ มีเวลาอีกหลายหลายวัน ในการรอจังหวะซื้อของถูก เพราะไม่มีข่าวดีที่จะปลุกหุ้นให้ฟื้น
มีแต่ปัจจัยลบ มีแต่การเมืองที่สับสนอลหม่าน รัฐบาลชุดใหม่หน้าตาเป็นอย่างไรยังไม่รู้ ฟื้นฟูเศรษฐกิจที่กำลังฟุบหนักได้หรือไม่ นักลงทุนแทบไม่มีความคาดหวัง
ราคาหุ้นจึงมีแนวโน้มปักหัวลงต่อ และอาจลงไปทดสอบแนวรับระดับ 1200 จุด