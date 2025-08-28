“อุ๊งอิ๊งค์”ล้ม พาชาติล้มไปด้วยจริงหรือ!?

เมืองไทย 360 องศา
ตามกำหนดที่ศาลรัฐธรรมนูญได้ระบุเอาไว้ว่า ในวันที่ 29 สิงหาคม เวลา15.00 น. จะมีการอ่านคำวินิจฉัย ของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ในคดีที่ น.ส.แพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ถูกร้องว่าทำผิดมาตรฐานจริยธรรมร้ายแรงจากกรณี “คลิปเสียง” สนทนากับ นายฮุน เซน ประธานวุฒิสภาของกัมพูชา ร้องให้พ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรี และหากนับเวลาแล้วก็เหลือเวลาอีกเพียงไม่กี่ชั่วโมง ก็จะทราบผลว่าจะออกมาแบบไหน เป็นบวกหรือลบ
อย่างไรก็ดี ระหว่างรอเวลา กลับมาพิจารณาสถานการณ์ในรัฐบาล และพรรคเพื่อไทยเวลานี้ว่าเป็นอย่างไรกันบ้าง ขณะเดียวกัน เมื่องมองจากสังคมภายนอกกำลังจับตามองกันว่าน.ส.แพทองธาร จะลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรี ก่อนวันที่ 29 สิงหาคม ซึ่งเป็นวันตัดสินหรือไม่ ซึ่งเมื่อพิจารณาจากเวลาแล้ว จึงค่อนข้างมั่นใจได้แล้วว่า เธอไม่ลาออกแน่นอน รอไปวัดดวงคำตัดสินของศาลฯ กันเลย
ขณะเดียวกัน หากมองอีกมุมหนึ่งต้องมาประเมินกันอีกว่า สาเหตุที่ “วัดดวง” กันแบบนี้ นั่นเท่ากับว่าพรรคเพื่อไทย โดยเฉพาะครอบครัว นายทักษิณ ชินวัตร ที่เป็นเจ้าของทุกอย่างในเวลานี้กำลัง “หมดหน้าตัก” หรือแทบไม่มีตัวเลือกที่ดีกว่านี้อีกแล้ว เพราะหากมีทางเลือก พวกเขาก็ย่อมต้องให้ น.ส.แพทองธาร ลาออกก่อนถึงวันที่ 29 ส.ค. แน่นอน เพื่อรักษาอำนาจของพรรคแกนนำเอาไว้ต่อไป
เพราะหากมั่นใจแล้ว หากน.ส.แพทองธาร ลาออก ก็จะดันนายชัยเกษม นิติสิริ แคนดิเดตที่ยังเหลืออีกคนหนึ่งของพรรคเพื่อไทย ขึ้นมาเพื่อให้พรรคร่วมรัฐบาลช่วยกันโหวตหนุนต่อไป แต่เมื่อสถานการณ์และบรรยากาศเปลี่ยนไปแบบหน้ามือเป็นหลังมือแบบนี้ ทุกอย่างย่อมไม่เหมือนเดิม ย่อมต้องเกิดการ “กระเพื่อม” ครั้งใหญ่ อย่างน้อยต้องเกิดการต่อรองกันขนานใหญ่ เพราะเสียงรัฐบาลเวลานี้ถือว่า “ปริ่มน้ำมาก” แทบไม่กล้าหายใจแรงเลยด้วยซ้ำ
ประกอบกับเวลานี้ถือว่า “ครอบครัวชินวัตร” กำลังอยู่ในขั้น “วิกฤติศรัทธา” พิสูจน์ได้จากผลสำรวจที่ออกมาทุกครั้งความนิยมศรัทธามีแต่ “ลดฮวบๆ” ตัวน.ส.แพทองธาร ชินวัตร มีความนิยมเหลือไม่ถึงร้อยละ 10 ถือว่าวิกฤติสุดๆ แล้ว ดังนั้นเมื่อเป็นแบบนี้ก็ต้องลากไปให้สุดทาง ไปลุ้นคำพิพากษาจากศาลรัฐธรรมนูญ ก็แล้วกัน หากรอดก็ไปต่อ
แต่หากไม่รอด ถึงจะดันคนใหม่ ซึ่งก็คือนายชัยเกษม นิติสิริ ขึ้นมาเป็นทางเลือกสุดท้าย แบบหมดทางเลือกกันแล้ว ซึ่งหากออกแบบนี้ ก็ต้องบอกว่า “วิกฤต” และ“ป่วน”แน่
อย่างไรก็ดี เมื่อบอกว่าหากน.ส.แพทองทา ไม่ได้ไปต่อ และหวยต้องออกมาที่ นายชัยเกษม ที่บอกว่า “ต้องป่วน” แล้วนั้น แต่หากออกมาในทางตรงกันข้าม คือน.ส.แพทองธาร “ได้ไปต่อ” ทุกอย่างน่าจะหนักหนาสาหัสกว่าเดิมหลายเท่า เพราะอย่างที่รับรู้กันก็คือเธออยู่ในช่วง “วิกฤตศรัทธา” การที่ยังอยู่ในตำแหน่ง มันไม่ดีต่อใคร ไม่ว่าต่อบ้านเมือง ต่อรัฐบาล และที่สำคัญยังไม่ดีกับพรรคเพื่อไทยอีกด้วย
เพียงแต่ว่า สำหรับพรรคเพื่อไทย และนายทักษิณ ชินวัตร ต้องการให้น.ส.แพทองธาร อยู่ในตำแหน่งนายกรัฐมนตรี ก็ด้วยเหตุผลเดียวคือ ต้องการ “ประคองอำนาจรัฐ” เอาไว้ก่อน อย่างน้อยก็เพื่อแก้ปัญหาเฉพาะหน้า ส่วนจะอยู่ได้นานเท่าใดนั้น ค่อยว่ามากันภายหลัง
และสิ่งที่คนในรัฐบาล และพรรคเพื่อไทยทำได้ในเวลานี้ก็คือ นอกเหนือจากต้องภาวนาให้เธอรอดแล้ว ยังต้องลุ้น สเต็ปต่อเนื่อง คือในวันที่ 9 กันยายน ที่ศาลจะมีการตัดสินกรณี “ป่วยทิพย์บนชั้น 14” ของ นายทักษิณ ชินวัตร ว่ามีการจำคุกตามหมายขัง หรือไม่ หลังจากมีการไต่สวนพยานครบถ้วนแล้ว ซึ่งหากนายทักษิณ ไม่รอด ต้องกลับไปจำคุก นั่นย่อมทำให้เกิด “หายนะ” ของพวกเขาแน่นอน
ดังนั้น ในวันที่ 29 สิงหาคม ก็ต้องภาวนาให้ “ลูกรอด” ให้ได้ก่อน แต่หากไม่รอด หรือไม่รอด “ทั้งพ่อทั้งลูก” ก็ลองหลับตานึกภาพเอาแล้วกันว่า (พวกเขา) จะหายนะกันขนาดไหน
ดังนั้น อย่าได้แปลกใจ ที่เวลานี้ โดยเฉพาะก่อนที่ศาลรัฐธรรมนูญจะวินิจฉัยออกมา จะมีคำพูดและการเคลื่อนไหวแปลกๆ ออกมา ทำนองเหมือนกับว่า หากน.ส.แพทองธาร ไม่รอดแล้ว จะ “สิ้นชาติ” กันเลยขนาดนั้น หรือไม่ก็บอกว่า หากไม่รอด ก็จะเข้าทางฝ่ายตรงข้าม หรือเข้าทางเขมร อะไรประมาณนั้น ซึ่งแน่นอนว่านี่คำพูดของบรรดา ลูกน้อง ที่ไม่ต่างจากคนรับใช้ ที่ไปไหนไม่รอด จะได้ดีเฉพาะการยืนหยัดอยู่กับครอบครัวนี้เท่านั้น แต่มันก็สะท้อนให้เห็นว่า นี่คือความพยายาม “ข่มขู่” ให้กลัว ให้เกิดความรู้สึกเหมือนกับว่า “หากอุ๊งอิ๊งค์ ไม่รอด บ้านเมืองก็ไม่รอด” ประมาณนั้น
เช่น นายก่อแก้ว พิกุลทอง สส.บัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย โพสต์เฟซบุ๊ก ว่า 29 ส.ค. เป็นวันชี้ชะตา อนาคตของประเทศ เป็นวันที่คนไทยต้องลุ้น ยิ่งกว่าวันออกหวย ว่านายกรัฐมนตรีที่มาจากการเลือกตั้ง จะถูกศาลรัฐธรรมนูญถอดถอนอีกหรือไม่ จากกรณีคลิปหลุด
ถ้าท่านนายกฯแพทองธาร ไม่ถูกถอดถอน การบริหารประเทศสามารถเดินต่อได้ทันที หลังจากที่ได้วางแนวทางและทำงานในการขับเคลื่อนประเทศเพื่อแก้ปัญหาเศรษฐกิจไว้หลายเรื่อง
ถ้าท่านนายกฯแพทองธาร ถูกถอดถอน (ทำให้คณะรัฐมนตรีพ้นจากตำแหน่งไปพร้อมกัน) ต้องเลือกนายกรัฐมนตรีกันใหม่ การบริหารงานแผ่นดินเพื่อแก้ปัญหาที่มีหลายเรื่อง จะหยุดชะงัก ไม่ต่อเนื่อง เสียเวลาอีกหลายเดือน ดีไม่ดี อาจจะมีการยุบสภาเลือกตั้งใหม่
ในกรณีที่จะมีการเลือกนายกรัฐมนตรีใหม่ ถ้าดูจากรายชื่อแคนดิเดตที่เหลืออยู่ ล้วนแต่มีปัญหาที่แตกต่างกัน
จะเห็นได้ว่าถ้าท่านนายกฯแพทองธาร ถูกถอดถอน จะมีปัญหาตามมาสารพัดเรื่อง เกิดสุญญากาศ และ เกิดความไม่เชื่อมั่นในกลุ่มนักลงทุนต่างประเทศเป็นอย่างยิ่ง
ความเห็นส่วนตัวผม สรุปได้ว่า "ถ้าท่านนายกฯแพทองธารรอด ประเทศไทยรอด แต่ถ้าท่านนายกฯแพทองธารไม่รอด ประเทศไทยไปต่อยาก" ผมขอให้ประเทศไทยรอดครับ
จากความเห็นแบบนี้เชื่อว่ายังมีหลายคนเห็นต่าง หรือแบบตรงกันข้าม เหมือนกับว่า “อุ๊งอิ๊งค์ ไม่รอด นั่นแหละคือชาติรอด” มากกว่าหรือเปล่า แต่ถึงอย่างไร ต้องรอลุ้นกันอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้าแล้วว่า ผลจะออกมาแบบไหน แต่หากให้เดาจากความเชื่อล้วนๆ ก็ต้องบอกว่า“รอดยาก” !!