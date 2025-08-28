"ก่อแก้ว" ชี้ 29 ส.ค.ถ้า "อิ๊งค์" ไม่รอดประเทศไทยไปต่อยาก ชี้ 3 แคนดิเดตนายกฯ "ชัยเกษม" เหมาะสุด

"ก่อแก้ว" ชี้ 29 สิงหาฯ ถ้านายกฯ แพทองธาร รอด ประเทศไทยจะไปต่อ เพื่อแก้ปัญหาและขับเคลื่อนประเทศตามนโยบายที่วางเอาไว้ แต่ถ้าไม่รอดประเทศไทยไปต่อยาก หากเลือกนายกฯใหม่ 3 แคนดิเดต "ชัยเกษม" เหมาะที่สุด
นายก่อแก้ว พิกุลทอง สส.บัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย กล่าวว่า 29 ส.ค. เป็นวันชี้ชะตา อนาคตของประเทศ เป็นวันที่คนไทยต้องลุ้น ยิ่งกว่าวันออกหวย ว่านายกรัฐมนตรีที่มาจากการเลือกตั้ง จะถูกศาลรัฐธรรมนูญถอดถอนอีกหรือไม่ จากกรณีคลิปหลุด
ถ้าท่านนายกฯ แพทองธาร ไม่ถูกถอดถอน การบริหารประเทศสามารถเดินต่อได้ทันที หลังจากที่ได้วางแนวทางและทำงานในการขับเคลื่อนประเทศเพื่อแก้ปัญหาเศรษฐกิจไว้หลายเรื่อง
ถ้าท่านนายกฯ แพทองธาร ถูกถอดถอน (ทำให้คณะรัฐมนตรีพ้นจากตำแหน่งไปพร้อมกัน) ต้องเลือกนายกรัฐมนตรีกันใหม่ การบริหารงานแผ่นดินเพื่อแก้ปัญหาที่มีหลายเรื่อง จะหยุดชะงัก ไม่ต่อเนื่อง เสียเวลาอีกหลายเดือน ดีไม่ดี อาจจะมีการยุบสภาเลือกตั้งใหม่
ในกรณีที่จะมีการเลือกนายกรัฐมนตรีใหม่ ถ้าดูจากรายชื่อแคนดิเดตที่เหลืออยู่ ล้วนแต่มีปัญหาที่แตกต่างกัน ผมขอยกมาแค่ 3 ท่านที่เป็นไปได้
1. คุณชัยเกษม นิติสิริ จากพรรคเพื่อไทย ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วน แต่ในแง่ของการยอมรับ อาจจะทำให้การให้ความร่วมมือจาก ส.ส.ในพรรคร่วมรัฐบาล หรือแม้กระทั่งในพรรคเพื่อไทยเอง จะน้อยกว่า ท่านนายกฯแพทองธาร
2. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา จากพรรครวมไทยสร้างชาติ องคมนตรี ซึ่งเป็นอดีตนายกรัฐมนตรี ที่มาจากการยึดอำนาจ ในช่วงที่ดำรงค์ตำแหน่งนายกฯ กว่า 8 ปี ถูกวิพากษ์วิจารณ์ในความชอบธรรม ความสามารถและผลงานเป็นอย่างมาก
3. คุณอนุทิน ชาญวีรกูล จากพรรคภูมิใจไทย อดีตรองนายกรัฐมนตรี จากการที่กำลังถูกสอบสวนเพื่อดำเนินคดีฮั้วการเลือกตั้ง ส.ว. ทำให้เกิดคำถามในเรื่องจริยธรรมและการยอมรับ โดยเฉพาะจากผู้นำนานาชาติ และนักลงทุนต่างประเทศ
จะเห็นได้ว่าถ้าท่านนายกฯ แพทองธาร ถูกถอดถอน จะมีปัญหาตามมาสารพัดเรื่อง เกิดสุญญากาศ และ เกิดความไม่เชื่อมั่นในกลุ่มนักลงทุนต่างประเทศเป็นอย่างยิ่ง
ความเห็นส่วนตัวผม สรุปได้ว่า "ถ้าท่านนายกฯ แพทองธารรอด ประเทศไทยรอด แต่ถ้าท่านนายกฯ แพทองธารไม่รอด ประเทศไทยไปต่อยาก"
ผมขอให้ประเทศไทยรอดครับ