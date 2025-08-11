เข็น“อุ๊งอิ๊งค์”ไม่ไหว “ชัยเกษม” ลุ้นรับไม้ต่อ !?

เมืองไทย 360 องศา
หากพิจารณาตามไทม์ไลน์กันแล้ว และจากความเห็นของบรรดากูรูทั้งหลายต่างสรุปค่อนข้างตรงกันว่า คดีที่น.ส.แพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ที่ถูกร้องว่ามีความผิดตามมาตรฐานจริยธรรมอย่างร้ายแรงนั้น น่าจะจบลงภายในเดือนนี้ และยังคาดกันอีกว่า ผลน่าจะออกมา “ในทางลบ” มากกว่าบวกแน่นอน หากรอดก็น่าจะปาฏิหาริย์เท่านั้น
เวลานี้ น.ส.แพทองธาร ชินวัตร กำลังถูกศาลรัฐธรรมนูญสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่นายกรัฐมนตรี จนกว่าจะมีคำวินิจฉัยออกมา และที่ผ่านมาเธอมักจะเก็บตัวเงียบ ไม่ค่อยออกความเห็นในทางการเมืองมากนัก และระยะหลังยิ่งค่อนข้างเก็บตัวกว่าเดิม ในระหว่างการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันอังคารที่ผ่านมา เธอก็ลาประชุมโดยไม่มีการเปิดเผยสาเหตุให้ทราบแต่อย่างใด
ก่อนหน้านี้ มีกระแสข่าวว่า เธอจะลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรี ก่อนที่ศาลรัฐธรรมนูญจะมีคำวินิจฉัยออกมา เนื่องจากประเมินแล้วว่า “โอกาสรอดนั้นยาก” เต็มที ซึ่งหากนั่งรอชะตากรรม แบบไปลุ้นในแบบที่ไม่ค่อยมีทางรอด ถือว่า “ไม่คุ้ม” เพราะหากผลออกมาในทางลบ นั่นก็เท่ากับว่า “หมดอนาคตทางการเมือง” เพราะอาจถูกตัดสิทธิ์ทางการเมือง แถมเข้ามาด้วย อีกทั้งหากมีความผิดด้านจริยธรรม ก็เท่ากับว่า ทุกอย่างจบเห่ทันที
ดังนั้นจึงอาจชิงลาออกเสียก่อน เพื่อที่จะมีโอกาสไปต่อทางการเมืองได้ เนื่องจากตัวเธออายุยังน้อย ไม่ถึง 40 ปี
อีกทั้งที่ผ่านมา ในพรรคเพื่อไทย โดยคนสำคัญไม่ว่าจะเป็น นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย รักษาราชการนายกรัฐมนตรี ก็เคยย้ำหลายครั้งว่า ไม่มีการพิจารณาแคนดิเดตนายกฯคนอื่นของพรรค คือนายชัยเกษม นิติสิริ แต่อย่างใด รวมไปถึง นพ.พรหมินทร์ เลิศสุริย์เดช เลขาธิการนายกรัฐมนตรี ก็พูดทำนองเดียวกัน แต่นั่นเป็นการพูดเมื่อหลายสัปดาห์ก่อน แม้ว่าก่อนหน้านี้จะเห็นท่าทีของ นายชัยเกษม ที่โชว์ความฟิต พร้อมจะรับตำแหน่งนายกรัฐมนตรี แล้วก็ตาม
ในช่วงเวลาเดียวกัน ตอนนั้นคงยังมั่นใจว่า เมื่อเวลาผ่านไปสักพักหนึ่ง และหาก“ยื้อเวลา”ออกไป อย่างน้อยอีกสัก 3 เดือน บรรยากาศและสถานการณ์น่าจะดีขึ้น หรือความนิยมน่าจะฟื้นคืนกลับมา แต่กลายเป็นว่า ยิ่งเวลาผ่านไป ยิ่งทรุดลง ไม่มีทีท่าว่าจะฟื้นขึ้นมาเลย พิสูจน์จากผลสำรวจล่าสุด ที่เพิ่งออกมาก็ยิ่งสาหัส เพราะชาวบ้านไม่ไว้วางใจเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ
สิ่งที่นำมาประกอบการตัดสินใจได้ดี จะเห็นว่าในช่วงที่เธอถูกสั่งพักการปฏิบัติหน้าที่นายกรัฐมนตรี มาระยะหนึ่งแล้ว แต่หากสังเกต จะเห็นว่าชาวบ้านแทบไม่มีความรู้สึกเลยว่า บ้านเมืองขาดผู้นำไม่ได้ ตรงกันข้ามเวลานี้เธอ “แทบไม่มีตัวตน” ไม่มีความหมายแต่อย่างใด นั่นสะท้อนให้เห็นว่า เส้นทางการเมืองของเธอข้างหน้านั้น เริ่มตีบตัน ซึ่งก็จะส่งผลกระทบไปถึงรัฐบาล และพรรคเพื่อไทยในอนาคตอีกด้วย
นอกจากนี้ หากสังเกตให้ดีจะเห็นว่า ความไว้วางใจของน.ส.แพทองธาร ชินวัตร ลดลงอย่างมากแล้ว ยังส่งผลกระทบในแบบเดียวกันไปถึง นายทักษิณ ชินวัตร ที่เป็นผู้อุปถัมภ์รายสำคัญอีกด้วย พลอยได้รับผลกระทบหนักเป็นครั้งแรก ในแบบไม่เคยเจอมาก่อนเช่นเดียวกัน และยังต้องรอลุ้นคดี โดยเฉพาะคดี “ป่วยทิพย์” ที่กำลังงวดเข้ามา คาดว่าจะสรุปภายในเดือนหน้า ที่ต้อง “ลุ้นถึงคุก” กันเลยทีเดียว
จากภาพสะท้อนดังกล่าว ทำให้พอมองเห็นอนาคตของ น.ส.แพทองธาร ชินวัตร ในทางการเมืองแล้ว ถือว่าไม่สดใส ถึงขั้นที่เรียกว่า “เข็นไม่ไป” กันเลยทีเดียว จนทำให้เกิดความหมาย แบบว่า “ปล่อยไปตามสภาพ” นั่นแหละ คือรอให้ศาลชี้ชะตาเอาเอง หากรอดก็ไปต่อ หากไม่รอดก็ปิดฉาก
ดังนั้น จึงได้เห็นท่าทีออกมาจากพรรคเพื่อไทย ที่มักย้ำว่า น.ส.แพทองธาร จะไม่ลาออกก่อนที่ศาลรัฐธรรมนูญจะวินิจฉัยออกมา โดยพวกเขาย้ำว่า หากไม่ได้ไปต่อ พรรคเพื่อไทยก็ยังมีแคนดิเดตอีกคนหนึ่ง คือนายชัยเกษม นิติสิริ สามารถรับช่วงต่อได้อีกคน
ก่อนหน้านี้ นายดนุพร ปุณณกันต์ สส.บัญชีรายชื่อ โฆษกพรรคเพื่อไทย กล่าวถึงกระแสข่าวน.ส.แพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม จะลาออกก่อนศาลรัฐธรรมนูญจะมีคำวินิจฉัยคดีคลิปเสียงสนทนากับ ฮุน เซน ประธานวุฒิสภากัมพูชาว่า พรรคเพื่อไทยไม่มีการพูดคุยถึงกระแสข่าวนายกรัฐมนตรีจะลาออกก่อนการตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญ จากการพูดคุยกับ นพ.พรหมินทร์ เลิศสุริย์เดช เลขาธิการนายกรัฐมนตรี บอกว่า ไม่มีการคุยกันเรื่องนี้
เมื่อถามว่า พรรคเพื่อไทยประเมินหรือไม่สถานการณ์จะออกมาทิศทางใด นายดนุพร ตอบว่า คุยกันทุกทางออกที่จะเกิดขึ้น ถ้านายกรัฐมนตรีอยู่ต่อ ก็ทำงานไป แต่หากนายกรัฐมนตรีถูกศาลตัดสิน ก็พร้อมน้อมรับคำตัดสินศาล อย่าลืมว่าพรรคเพื่อไทย ยังเหลือแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีอีกคนคือ นายชัยเกษม นิติสิริ ที่สามารถนำนโยบาย และงบประมาณที่ผ่านสภาฯ ดำเนินการต่อได้
นายดนุพร กล่าวต่อไปถึงผลสำรวจ เกี่ยวกับสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชา ที่ประชาชนเชื่อใจกองทัพมากกว่ารัฐบาล ว่า กองทัพเป็นหน่วยหน้าในพื้นที่ การที่ประชาชนเชื่อมั่นกองทัพเป็นสิ่งดี แต่รัฐบาลทำงานร่วมกับกองทัพเป็นหนึ่งเดียว มีการตั้งคณะกรรมการหลายชุด ที่มีกองทัพและรัฐบาลร่วมอยู่ด้วย ดังนั้น การที่ประชาชนเชื่อมั่นฝ่ายปฏิบัติการที่ทำงานร่วมกับรัฐบาลจึงเป็นเรื่องดี ถูกต้อง ขอประชาชนเชื่อมั่นการทำงานของกองทัพ
หากพิจารณาตามรูปการณ์แล้ว นาทีนี้เหมือนกับว่า ทุกอย่าง “ปล่อยไปตามกรรม” นั่นคือ สำหรับอนาคตของน.ส.แพทองธาร ชินวัตร ต้องรอให้ศาลวินิจฉัยออกมา ว่าได้ไปต่อหรือไม่ หากไม่ได้ไปต่อก็ต้องหยุด และเนื่องจากยังมี นายชัยเกษม นิติสิริ เป็นแคนดิเดตนายกฯ ของพรรคเพื่อไทยเหลืออีกคนหนึ่ง ยังรักษาอำนาจต่อเนื่องได้อีก
ขณะที่ น.ส.แพทองธาร เวลานี้เธอเริ่มกบดานเงียบ ไม่ได้แสดงท่าทีใดๆ ออกมา แม้ว่ายังเหลือเวลาที่ให้ตัดสินใจว่าจะลาออกก่อนศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยออกมาหรือไม่ แต่เมื่อพิจารณาจากอาการแล้ว คงไม่อยากไปต่อแล้ว เนื่องจากพิจารณากันตามความเป็นจริงเวลานี้ ในทางการเมืองถือว่า “เข็นไม่ไป” แล้ว เพราะเมื่อพิจารณาจากผลสำรวจที่ออกมาทุกครั้ง ผลออกมามีแต่ทรุดลง ไม่มีทรง หรือเพิ่มขึ้นมาเลย
ดังนั้น ตามรูปการณ์ ถือว่าน.ส.แพทองธาร ชินวัตร ไปต่อไม่ไหว นาทีนี้จึงได้เห็นชื่อของนายชัยเกษม นิติสิริ แคนดิเดต ที่เหลือโผล่ออกมาให้เห็นมากขึ้น หวังยื้อเวลาไปอีกสักพัก หรือไม่ก็อาจมีเซอร์ไพรส์ นายกฯคนนอกพรรค “ที่เป็นลุง” เพื่อขัดตาทัพ มาจัดการยุบสภา เลือกตั้งใหม่หรือเปล่า !!