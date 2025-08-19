หุ้นพักยาวรอชี้ชะตา "แพทองธาร" / สุนันท์ ศรีจันทรา

เป็นอันว่า เป้าหมายดัชนีหุ้น 1300 จุด รอบนี้คงไปไม่ถึงแล้ว เพราะขาดข่าวดีสนับสนุน และมีแนวโน้มว่า ในระยะสั้น ตลาดอาจกลับไปสู่บรรยากาศเงียบเหงาซบเซาอีกครั้ง
ปลายสัปดาห์ที่ผ่านมา ตลาดหุ้นส่งสัญญาณมาล่วงหน้า กำลังเข้าสู่ช่วงการปรับฐาน โดยข่าวดีการลดอกเบี้ยของคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) 0.25% ถูกซึมซับไปหมดแล้ว ขณะที่นักลงทุนต่างประเทศ ชะลอการซื้อ และเริ่มขายหุ้นออก ฉุดให้หุ้นเดินต่อไม่ได้ ทั้งที่ดัชนี ฯ เหลืออีกเพียงประมาณ 20 จุด จะทะลุแนวต้าน 1300 จุด
หุ้นขนาดใหญ่ที่เป็นตัวนำตลาด และผลักดันดัชนี ฯ ให้วิ่งมาม้วนเดียวกว่า 200 จุด ทยอยกันปรับฐานลง โดยเฉพาะหุ้น บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) หรือ THAI ซึ่งราคาพุ่งทะยานอย่างร้อนแรงต่อเนื่อง หุ้นบริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ DELTA รวมทั้งหุ้นโรงพยาบาลขนาดใหญ่และกลุ่มธนาคาร
นักลงทุนต่างชาติซึ่งเป็นกองหนุนสำคัญ ไม่ได้ซื้อหุ้นเหมือนเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา ซึ่งไล่เก็บหุ้นไปกว่า 1.6 หมื่นล้านบาท แต่หันกลับมาขาย แม้จะขายไม่มาก แต่กดดันให้หุ้นขนาดใหญ่ต้องพักฐานไปตาม ๆ กัน
แนวรับระดับ 1250 จุด หลุดลงไปแล้ว เมื่อวันจันทร์ที่ 18 สิงหาคมที่ผ่านมา โดยดัชนี ฯ รูดหนัก 17.11 จุด ท่ามกลางมูลค่าการซื้อขายที่เบาบางเหลือเพียง 36,299 ล้านบาท
บรรยากาศการเก็งกำไรที่คึกคักซึ่งดำเนินมากว่า 1 เดือน ดูเหมือนจะปิดฉากลงชั่วคราว เพราะราคาหุ้นขนาดใหญ่ เดินทางมาไกล จนนักวิเคราะห์มองว่า ราคาขึ้นมาเต็มมูลค่าตามปัจจัยพื้นฐานแล้ว และมีคำแนะนำให้ขาย
เป้าหมายดัชนี ฯ 1300 จุด ไม่ได้เป็นเป้าหมายในระยะสั้นเสียแล้ว แต่โบรกเกอร์หลายแห่งประเมินว่า อาจได้เห็นในช่วงปลายปี ส่วนในระยะสั้น ตลาดจะเข้าสู่ช่วงพักฐาน และรอคอยปัจจัยใหม่ชี้นำ
ถ้าไม่มีข่าวดีเข้ามาเติม ดัชนี ฯ คงแกว่งตัวขึ้นลงในกรอบแคบ ๆ ท่ามกลางมูลค่าการซื้อขายที่บางตาลง เพราะนักลงทุนในประเทศชะลอการซื้อขาย ส่วนต่างชาติคงไม่ขนเงินเข้ามาช้อนเก็บหุ้น หรืออาจรอจังหวะขายทำกำไรอยู่
จุดสูงสุดของตลาดหุ้นรอบนี้ อาจผ่านพ้นไปแล้ว และเข้าสู่ช่วงการปรับฐาน แต่คงไม่มีความผันผวนรุนแรง ถ้าไม่มีข่าวร้ายซ้ำเติม โดยไม่ต้องกังวลว่า ดัชนีฯจะถอยลงลงไปเล่นกันต่ำกว่าระดับ 1200 จุด
หุ้นอาจซึม มูลค่าซื้อขายจะอยู่ในระดับ 3-4 หมื่นสักระยะหนึ่ง โดยปัจจัยที่กดดันตลาดหุ้นคือ คดีคลิปสนทนากับ นายฮุนเซน ของนางสาวแพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ซึ่งศาลรัฐธรรมนูญจะตัดสินในวันที่ 29 สิงหาคมนี้ หรือในอีกประมาณ 10 วันข้างหน้า และอาจนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองตามมา
นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ประเมินว่า การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง การเปลี่ยนรัฐบาลนางสาวแพทองธาร ตลาดหุ้นจะตอบรับในเชิงบวก หุ้นอาจดีดตัวขึ้นอีกครั้ง หลังการตัดสินชะตากรรมของนางสาวแพรทองธาร
นักลงทุนรายย่อยควรจะคุมเชิง พักรบชั่วคราว ไม่รีบร้อนซื้อ แต่รายย่อยกลับเป็นนักลงทุนหัวใจใหญ่ เมื่อวันจันทร์ช้อนหุ้นกว่า 3,769 ล้านบาท ทั้งที่ช่วง 10 วันข้างหน้า มีโอกาสเก็บหุ้นในราคาที่ถูกกว่า
ก่อนถึงวัดตัดสินชะตากรรมนางสาวแพรทองธาร หุ้นคงเคลื่อนไหวในกรอบที่จำกัด 1200 - 1250 จุด เพดานขาขึ้นแคบลง แต่เป็นช่วงเวลาสำหรับรอคอยจังหวะช้อนซื้อหุ้น ถ้าราคาถอยลงมาลึก ๆ