หุ้นปิดร่วง 13.48 จุดชะลอลงทุนกังวลการเมืองไม่แน่นอนหลัง"แพทองธาร"-ครม.พ้นตำแหน่งทั้งคณะ

SET ปิดวันนี้ที่ 1,236.61 จุด ลดลง 13.48 จุด (-1.08%) มูลค่าซื้อขาย 52,475.14 ล้านบาท นักวิเคราะห์ เผยว่าตลาดหุ้นไทยร่วงลงหลังศาลรัฐธรรมนูญสั่ง น.ส.แพทองธาร ชินวัตร หลุดเก้าอี้นายกฯ พร้อม ครม.ทั้งคณะ มอง Fund Flow ชะลอลงทุนจากความไม่แน่นอนทางการเมือง และต้องเกาะติดการชิงตั้งรัฐบาล จับตาพรรคเพื่อไทยจะเดินเกมอย่างไร แนวโน้มสัปดาห์หน้าคาดตลาดแกว่งซึมลง ให้แนวรับ 1,230 จุด หากหลุดให้แนวรับถัดไป 1,210 จุด แนวต้านที่ 1,250-1,260 จุด
การซื้อขายหุ้นวันนี้ ดัชนีแกว่งผันผวนและปรับตัวลง โดยทำจุดต่ำสุด 1,236.61 จุด และทำจุดสูงสุดที่ 1,255.84 จุด
ส่วนหลักทรัพย์เปลี่ยนแปลงวันนี้เพิ่มขึ้น 162 หลักทรัพย์ ลดลง 303 หลักทรัพย์ และไม่เปลี่ยนแปลง 185 หลักทรัพย์
นายณรงค์เดช จันทรไพศาล ผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ บล.ไอร่า กล่าวว่า ตลาดหุ้นไทยแกว่งผันผวนในช่วงเช้า ก่อนจะร่วงลงหลังศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้ น.ส.แพทองธาร ชินวัตร ออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรีพ้นตำแหน่งทั้งคณะ ทำให้รัฐบาลนี้สิ้นสุดลงและเกิดความไม่แน่นอนทางการเมือง
อย่างไรก็ดี ดัชนี SET ปรับตัวลงมาแค่ในระดับหนึ่ง มองว่าเม็ดเงินต่างชาติชะลอการลงทุนในหุ้นไทยจากความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้น จึงต้องติดตามการเลือกนายกฯ คนใหม่ ขณะที่การใช้จ่ายงบประมาณปี 69 อาจล่าช้าไปบ้างและส่งผลกระทบเศรษฐกิจในครึ่งปีหลังที่กังวลว่าจะรับผลจากสงครามการค้าอยู่แล้ว
แนวโน้มภาพตลาดหุ้นไทยในวันจันทร์หน้า (1 ก.ย.) ดัชนีน่าจะแกว่งซึมๆ หากยังไม่มีปัจจัยใหม่ โดยต้องเกาะติดฝั่งพรรคเพื่อไทยจะเดินเกมอย่างไร หรือมีการจับขั้วการเมืองใหม่ ซึ่งในวันสุดสัปดาห์คาดว่าน่าจะมีความเคลื่อนไหวเพิ่มเติม
โดยให้แนวรับที่ 1,230 จุด ซึ่งไม่ควรหลุดเพราะจะทำให้ดาวน์ไซด์เปิด มองแนวรับถัดไปที่ 1,210 จุด แนวต้านที่ 1,250-1,260 จุด
ส่วนหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุด 5 หลักทรัพย์
PTT มูลค่าการซื้อขาย 3,142.31 ล้านบาท ปิดที่ 31.00 บาท ลดลง 0.50 บาท
KBANK มูลค่าการซื้อขาย 2,995.17 ล้านบาท ปิดที่ 168.50 บาท เพิ่มขึ้น 1.00 บาท
ADVANC มูลค่าการซื้อขาย 2,627.14 ล้านบาท ปิดที่ 294.00 บาท ลดลง 5.00 บาท
CPALL มูลค่าการซื้อขาย 2,386.12 ล้านบาท ปิดที่ 44.00 บาท ลดลง 0.50 บาท
DELTA มูลค่าการซื้อขาย 2,290.01 ล้านบาท ปิดที่ 150.00 บาท ราคาไม่เปลี่ยนแปลง