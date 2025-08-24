“เทพไท” เผย 3 ปัจจัยทำพท.มั่นใจ “อิ๊งค์” รอดคดีคลิปเสียงถึงไม่ชิงลาออก แต่ฟันธง 29 ส.ค.พ้นนายกฯ

อดีตส.ส.ปชป. เผย 3 ปัจจัยหนุนทำเพื่อไทยมั่นใจ “อุ๊งอิ๊ง” รอดคดีคลิปเสียง ถึงไม่ลาออกก่อนศาลชี้ขาด แต่ฟันธง 29 ส.ค. ศาล รธน. วินิจฉัยชัดพ้นเก้าอี้นายกฯ แน่นอน
วันนี้ (24ส.ค.) นายเทพไท เสนพงษ์ อดีต ส.ส.นครศรีธรรมราช เปิดเผยว่า หากติดตามความเคลื่อนไหวของแกนนำพรรคเพื่อไทย ไม่ว่าจะเป็นระดับรัฐมนตรี ประธานรัฐสภา หรือแกนนำสำคัญอื่น ๆ ต่างแสดงท่าทีชัดเจนต่อคดีคลิปเสียงหลุดของ น.ส.แพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ที่ศาลรัฐธรรมนูญจะมีคำวินิจฉัยในวันที่ 29 ส.ค.นี้ โดยเชื่อมั่นว่า น.ส.แพทองธารจะไม่ลาออกก่อนการตัดสิน และจะได้รับคำวินิจฉัยให้อยู่ในตำแหน่งต่อไป
ทั้งนี้ นายเทพไท มองว่าความมั่นใจของพรรคเพื่อไทยมาจาก 3 เหตุผลหลัก คือ1. การไปศาลฯ ด้วยตัวเอง โดยน.ส.แพทองธารเดินทางไปไต่สวนพยานต่อศาลรัฐธรรมนูญด้วยตนเอง ท่ามกลางการคาดการณ์ว่าอาจไม่กล้าไป แต่กลับแสดงความมั่นใจ ตอบคำถามคล่องตัว และมีการเตรียมตัวมาดี จนเป็นสัญญาณเชิงบวก
2. คำพิพากษายกฟ้องคดี 112 ของนายทักษิณ – ทำให้พรรคเพื่อไทยเชื่อว่าเป็นสัญญาณบวกต่อคดีที่เหลือ และมั่นใจว่า “2 คดีสำคัญ” คือคดีคลิปเสียงหลุด และคดีชั้น 14 ของนายทักษิณ จะสามารถชนะคดีได้เช่นกัน และ3. กระแสข่าวมติศาลฯ 5:4 มีกระแสข่าวลือวิเคราะห์ว่า ศาลรัฐธรรมนูญอาจลงมติ 5:4 ให้ น.ส.แพทองธาร รอดจากคดี สวนทางกระแสก่อนหน้านี้ที่คาดว่าจะหลุดจากตำแหน่ง
จากเหตุผลทั้ง 3 ข้อ ทำให้แกนนำพรรคเพื่อไทยยืนยันต่อสื่อมวลชนว่า น.ส.แพทองธารจะไม่ลาออกก่อนวันวินิจฉัย และเชื่อมั่นว่าจะผ่านคดีนี้ไปได้ โดยพรรคไม่ได้เตรียมการใด ๆ ไว้ หากนายกรัฐมนตรีต้องพ้นตำแหน่ง แต่ไม่สนับสนุนให้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา องคมนตรี หรือ นายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย ขึ้นดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีแทน
“แต่ไม่ว่าน.ส.แพทองธารจะลาออกก่อนหรือไม่ แต่สุดท้ายแล้ว ศาลรัฐธรรมนูญจะมีคำวินิจฉัยให้น.ส.แพทองธาร พ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีในวันที่ 29 ส.ค.นี้อย่างแน่นอน”นายเทพไทกล่าว