GCAP GOLD ชี้ ทองคำเตรียมเข้าสู่รอบกระทิงครั้งใหม่

จีแคป ชี้ราคาทองคำส่อแววสดใส เตรียมเข้าสู่รอบกระทิงครั้งใหม่ หลังสุนทรพจน์ประธานเฟด "เจอโรม พาวเวลล์" ส่งสัญญาณเตรียมลดดอกเบี้ย เพื่อประคองเศรษฐกิจสหรัฐฯ ส่งผลตลาดทองคำพุ่งทะยานใกล้ระดับ 3,400 ดอลลาร์/ออนซ์ พร้อมแนะกลยุทธ์รอจังหวะซื้อเมื่อย่อตัวลงมาที่ระดับ $3,340 / $3,310
นางสาว อารีรัตน์ มุราชัย หัวหน้านักวิเคราะห์ บริษัท จีแคป จำกัด หรือ GCAP GOLD เปิดเผยว่า ราคาทองคำในสัปดาห์นี้มีทิศทางดีขึ้น หลังจาก “เจอโรม พาวเวลล์” ประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ กล่าวสุนทรพจน์บนเวที Jackson Hole โดยระบุว่า ดอกเบี้ยใกล้เข้าสู่ระดับ Neutral แล้ว ซึ่งตามรายงานการคาดการณ์อัตราดอกเบี้ยนโยบาย (Dot Plot) ของเฟดสะท้อนได้อย่างชัดเจนว่า อัตราดอกเบี้ยได้ผ่านจุดสูงสุดแล้ว โดยปี 2025 อยู่ที่ 3.9% ปี 2026 ลดลงสู่ 3.6% และปี 2027 มีแนวโน้มลดต่อเนื่องถึง 3.4% ซึ่งเป็นสัญญาณชัดเจนว่าเฟดกำลังเข้าสู่รอบการผ่อนคลายนโยบายการเงิน ซึ่งคำพูดดังกล่าวได้สร้างแรงสะเทือนไปทั่วตลาดโลก
ทั้งนี้ต้องยอมรับว่า GDP ครึ่งแรก ปี 2025 ขยายตัวเพียง 1.2% ขณะที่ตลาดแรงงานไม่แข็งแกร่งเหมือนปีก่อน ความเสี่ยงเริ่มก่อตัวขึ้น และหากตลาดแรงงานสะดุด อาจนำไปสู่การปรับฐานที่รุนแรงและรวดเร็ว ซึ่งเป็นเหตุผลสำคัญที่ทำให้เฟดต้องพิจารณาการลดดอกเบี้ยเพื่อประคับประคองเศรษฐกิจ ขณะเดียวกัน ท่าทีต่อเงินเฟ้อแม้อัตราเงินเฟ้อชะลอตัว และมีแรงกดดันหลักมาจากมาตรการภาษีศุลกากรแต่ทางเฟดประเมินว่าเป็นเพียงผลกระทบชั่วคราว โดยย้ำว่า “จะไม่ปล่อยให้ราคาสินค้าชั่วคราว กลายเป็นปัญหาเงินเฟ้อถาวร” แสดงถึงปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจยังคงมีความเสี่ยง และเฟดยังคงเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด เพื่อควบคุมไม่ให้ปัญหาเงินเฟ้อกลับมาสร้างปัญหาต่อเศรษฐกิจสหรัฐฯ
อย่างไรก็ตาม สุนทรพจน์ในครั้งนี้ สะท้อนว่า เฟดใกล้ถึงจุดเปลี่ยนสำคัญของวัฏจักรนโยบายการเงินแล้ว ตลาดทองคำตอบสนองทันที โดยพุ่งขึ้นมาเคลื่อนไหวใกล้ระดับ กว่า 3,400 ดอลลาร์/ออนซ์ ซึ่งสะท้อนถึง “การตีความคำพูดของ เจอโรม พาวเวลล์ ปูทางสู่การลดดอกเบี้ยในการประชุมเดือนกันยายน และหากเฟดเริ่มลดดอกเบี้ยจริงในช่วงปลายปี 2025 ต่อเนื่องถึงปี 2026 ทองคำมีแนวโน้มเข้าสู่รอบกระทิงครั้งใหม่”
จากประเด็นดังกล่าว ฝ่ายวิจัย GCAP GOLD แนะนำกลยุทธ์การลงทุนแบบรอจังหวะย่อตัวเข้าซื้อที่ระดับ $3,340 / $3,310 โดยมีแนวต้านสำคัญที่ต้องจับตาอยู่ที่ $3,410–$3,440 (ราคาทองคำไทยประมาณ 52,200–52,500 บาท) และหากราคาทะลุผ่าน $3,440 ได้อย่างมั่นคงพร้อมแรงซื้อต่อเนื่อง ทำให้คาดว่าจะเปิดทางสู่การปรับตัวขึ้นไปทดสอบแนวต้านถัดไปที่ $3,500 ขณะที่แนวรับอยู่ที่ $3,340 / $3,310 (ราคาทองคำไทยประมาณ 51,500–51,200 บาท) และหากการย่อพักตัวในสัปดาห์นี้มีเพียงเล็กน้อยการปรับตัวขึ้นจะยิ่งแข็งแกร่ง สำหรับผู้ที่ยังไม่มีสถานะแนะนำให้รอจังหวะย่อแล้วค่อยเข้าซื้อ