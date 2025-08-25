สัญญาณเฟดสะเทือนตลาดคริปโต ‘Santiment’ เตือนความร้อนแรงบนโซเชียลอาจชี้ใกล้จุดสูงสุด

ความคาดหวังต่อการปรับลดดอกเบี้ยของเฟดในเดือนกันยายน กลายเป็นประเด็นร้อนบนโซเชียลมีเดีย พุ่งสูงสุดในรอบ 11 เดือน ส่งสัญญาณ “ระวังความคึกคักเกินเหตุ” ตามการวิเคราะห์ของ Santiment หลังคำพูดเชิงผ่อนคลายของพาวเวลล์จุดชนวนตลาดคริปโตกลับมาสดใส แต่นักวิเคราะห์ชี้ว่า ความร้อนแรงทางอารมณ์อาจสะท้อนจุดเปราะบางระยะสั้น แม้ระยะยาวยังเปิดโอกาสให้ Bitcoin และ Altcoins เดินหน้าสู่เฟสพุ่งแรง
กระแสเฟดพุ่งบนโซเชียล-สัญญาณเตือนตลาดคริปโต
แพลตฟอร์มวิเคราะห์ข้อมูล Santiment เปิดเผยรายงานล่าสุดว่า ปริมาณการพูดถึงเฟดและคำสำคัญเกี่ยวกับการปรับลดดอกเบี้ยในโซเชียลมีเดีย พุ่งขึ้นแตะระดับสูงสุดในรอบ 11 เดือน ท่ามกลางความคาดหวังว่าการประชุมเดือนกันยายนอาจเป็นจุดเริ่มต้นของการลดดอกเบี้ยครั้งแรกในปี 2568
รายงานชี้ว่า “ประวัติศาสตร์สะท้อนว่า หากมีการถกเถียงอย่างร้อนแรงรอบเรื่องเดียวมากเกินไป บ่งชี้ถึงสภาวะยูโฟเรียในตลาด และมักตามมาด้วยการเกิดจุดสูงสุดชั่วคราว”
คำพูดพาวเวลล์จุดไฟตลาดคริปโต
บรรยากาศดังกล่าวเกิดขึ้นหลังเจอโรม พาวเวลล์ ประธานเฟด กล่าวในงานประชุมเศรษฐกิจประจำปีที่ Jackson Hole โดยส่งสัญญาณว่า สภาวะเงินเฟ้อและตลาดแรงงานอาจเอื้อให้เฟด “ปรับท่าทีด้านนโยบายการเงิน” และการปรับลดดอกเบี้ยอาจเกิดขึ้นเร็วที่สุดในเดือนกันยายน ข้อมูลจาก CME FedWatch Tool ชี้ว่า 75% ของนักลงทุนคาดการณ์ว่าเฟดจะลดดอกเบี้ยในการประชุมครั้งนี้
นักวิเคราะห์เห็นต่างโอกาสมาพร้อมความเสี่ยง
แม้ความคาดหวังดังกล่าวช่วยปลุกชีพตลาดคริปโตให้กลับมาในโหมด “ความโลภ” แต่ Santiment เตือนว่า “ข้อมูลทางโซเชียลบ่งบอกว่าควรระวังความคึกคักเกินเหตุ” เพราะแรงเก็งกำไรที่ร้อนแรงเกินไปอาจนำไปสู่การปรับฐานระยะสั้นได้
ฝั่งนักวิเคราะห์บางรายมองต่างออกไป โดยเทรดเดอร์ชื่อดัง Ash Crypto ระบุหลังคำพูดของพาวเวลล์ว่า “เฟดกำลังจะเริ่มเปิดเครื่องพิมพ์เงินในไตรมาส 4 ปีนี้ พร้อมกับการลดดอกเบี้ยสองครั้ง” ซึ่งจะทำให้ “เงินหลายล้านล้านดอลลาร์ไหลเข้าสู่ตลาดคริปโต” พร้อมคาดการณ์ว่า Altcoins อาจพุ่งขึ้น 10–50 เท่า
แรงกดดันระยะสั้นยังไม่หมด
อย่างไรก็ดี Markus Thielen หัวหน้าฝ่ายวิจัยของ 10x Research เตือนว่า การคาดหวังแรงขาขึ้นทันทีอาจเร็วเกินไป แม้โอกาสระยะยาวยังสดใส แต่ Bitcoin และคริปโตโดยรวมอาจเจอแรงกดดันในระยะสั้นจากความกังวลเรื่องภาวะเศรษฐกิจถดถอย ขณะที่ Timothy Peterson นักเศรษฐศาสตร์เครือข่าย เสริมว่า หากเฟดไม่ขยับลดดอกเบี้ยตลอดทั้งปี 2568 ตลาดคริปโตอาจเจอแรงต้านขาลงที่รุนแรงยิ่งกว่า
อย่างไรก็ดี ความร้อนแรงบนโซเชียลและการปรับตัวเชิงบวกของตลาดคริปโต สะท้อนถึง “ความหวัง” ที่กำลังสร้างแรงขับเคลื่อนสำคัญ แต่ในอีกด้านหนึ่งก็เป็น “ดาบสองคม” ที่อาจเร่งให้เกิดการแกว่งตัวรุนแรง หากเฟดส่งสัญญาณไม่ตรงตามคาด ตลาดคริปโตจึงกำลังเดินบนเส้นทางที่ผสมระหว่าง “ความโลภกับความกลัว” นักลงทุนจำเป็นต้องใช้ข้อมูลและกลยุทธ์ที่รอบคอบ เพื่อไม่ให้หลงไปกับกระแสอารมณ์ที่เดือดพล่านเกินเหตุ