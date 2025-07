DELTA ติดอันดับองค์กรชั้นนำของเอเชีย

นางสาวอัญชลี เจียรธรรม ผู้อำนวยการฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ DELTA กล่าวว่า “รางวัลที่ได้รับในปีนี้เป็นเครื่องยืนยันถึงความก้าวหน้าของเราในการสร้างความสัมพันธ์กับนักลงทุน และการยกระดับการสื่อสารให้ตอบสนองความคาดหวังของนักลงทุนในระดับสากล เราขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งสำหรับความไว้วางใจที่ได้รับ และจะคงไว้ซึ่งความมุ่งมั่นในการพัฒนาการมีส่วนร่วม การเปิดเผยข้อมูล และการสนับสนุนการตัดสินใจของนักลงทุนด้วยข้อมูลที่ครบถ้วนต่อไป”นอกเหนือจากรางวัลนักลงทุนสัมพันธ์ที่มีพัฒนาการดีที่สุด (Most Improved Investor Relations) บริษัทฯ ยังได้รับการจัดอันดับในอีก 3 หมวดสำคัญของประเทศไทย ได้แก่ อันดับที่ 2 ในหมวด รางวัลนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่สม่ำเสมอที่สุด (Most Consistent Dividend Policy), อันดับที่ 4 ในหมวด รางวัลการจัดการด้านนักลงทุนสัมพันธ์ดีที่สุด (Most Organized Investor Relations) และอันดับที่ 4 ในหมวด รางวัลการสนับสนุนด้านนักลงทุนสัมพันธ์จากผู้บริหารระดับสูงที่ดีที่สุด (Best Senior Management Investor Relations Support)งานประกาศรางวัล Alpha Southeast Asia Institutional Investor Awards for Corporates ซึ่งจัดขึ้นเป็นปีที่ 15 ถูกจัดให้เป็นหนึ่งในมาตรฐานในการวัดความเป็นเลิศด้านนักลงทุนสัมพันธ์ที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดในภูมิภาค การสำรวจประจำปี 2568 มีผู้ตอบแบบสำรวจจากนักลงทุนและนักวิเคราะห์มืออาชีพทั่วเอเชีย สหรัฐอเมริกา และยุโรป รวมกว่า 612 ราย ประกอบด้วยผู้จัดการกองทุน กองทุนบำเหน็จบำนาญ บริษัทประกันภัย ธนาคารเอกชน และกองทุนเฮดจ์ฟันด์ผู้ร่วมตอบแบบสำรวจได้รับการขอให้เสนอชื่อบริษัทที่พวกเขามองว่าเป็นผู้นำในด้านสำคัญต่าง ๆ เช่น การจัดการด้านนักลงทุนสัมพันธ์ที่ดีที่สุด (Most Organized IR) การสนับสนุนด้านนักลงทุนสัมพันธ์จากผู้บริหารระดับสูงที่ดีที่สุด (Best Senior Management IR Support) การยึดมั่นในบรรษัทภิบาลสูงสุด (Strongest Adherence to Corporate Governance) นโยบายการจ่ายเงินปันผลที่สม่ำเสมอที่สุด (Most Consistent Dividend Policy) และกลยุทธ์ความรับผิดชอบต่อสังคมดีที่สุด (Best Strategic CSR) นอกจากนี้ ยังเปิดให้เสนอชื่อในหมวดหมู่ที่เลือกได้เพียงหนึ่งตัวเลือก ได้แก่ ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินดีที่สุด (Best CFO) รายงานประจำปีที่ดีที่สุด (Best Annual Report) และนักลงทุนสัมพันธ์ที่มีพัฒนาการดีที่สุด (Most Improved IR) ซึ่งผู้ตอบแบบสำรวจสามารถเสนอชื่อได้เพียงหนึ่งบริษัทเท่านั้น ทำให้การคว้ารางวัลของเดลต้าในหมวดหมู่นี้มีความหมายเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากกระบวนการคัดเลือกที่มีความเฉพาะเจาะจงเป็นพิเศษรางวัลที่ได้รับในครั้งนี้เป็นการตอกย้ำถึงความมุ่งมั่นของเดลต้าต่อหลักการ ESG และการมีส่วนร่วมกับนักลงทุนอย่างโปร่งใส ในฐานะบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เดลต้าได้นำแนวคิดความยั่งยืนมาบูรณาการเข้ากับกลยุทธ์ขององค์กร จัดทำรายงานประจำปีและรายงานความยั่งยืนอย่างสม่ำเสมอ และมุ่งมั่นสร้างความสัมพันธ์อันดีกับชุมชนนักลงทุนอย่างต่อเนื่องเพื่อสนับสนุนการสร้างคุณค่าร่วมกันในระยะยาว