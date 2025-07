GPSC กวาด 7 รางวัล Finance Asia Awards 2025

GPSC คว้า 7 รางวัลยอดเยี่ยม Finance Asia Awards 2025 สะท้อนกลยุทธ์การพัฒนาธุรกิจเพื่อความยั่งยืนตอบโจทย์การเปลี่ยนแปลงด้านพลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ GPSC แกนนำนวัตกรรมธุรกิจไฟฟ้ากลุ่ม ปตท. ได้รับการจัดอันดับ Finance Asia Awards 2025 จากการสำรวจความคิดเห็นของผู้จัดการกองทุน นักวิเคราะห์ และนักการเงินในภูมิภาค โดยในปีนี้ GPSC ได้รับถึง 7 รางวัล ประกอบด้วย ระดับ Gold จำนวน 1 รางวัล ได้แก่ Most Committed to ESG (บริษัทที่มีความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจภายใต้หลัก ESG ยอดเยี่ยม) ระดับ Silver จำนวน 5 รางวัล ได้แก่ Best Utility Services Company (บริษัทที่ให้บริการสาธารณูปโภคยอดเยี่ยม), Best Renewable Energy Company (บริษัทด้านพลังงานหมุนเวียนยอดเยี่ยม), Best Managed Company (บริษัทที่บริหารจัดการยอดเยี่ยม), Best Mid-Cap Company (บริษัทขนาดกลางที่มีผลงานดีเด่น), Most Committed to DEI (บริษัทที่มุ่งมั่นต่อความหลากหลาย ความเท่าเทียม และการมีส่วนร่วม) และระดับ Bronze จำนวน 1 รางวัล ได้แก่ Best Investor Relations (นักลงทุนสัมพันธ์ยอดเยี่ยม)นายวรวัฒน์ พิทยศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) (GPSC) กล่าวว่า การได้รับรางวัลในครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของ GPSC ในการพัฒนาองค์กรให้มีการเติบโตอย่างยั่งยืน โดยคำนึงถึงเรื่องสิ่งแวดล้อม สังคม ธรรมาภิบาล ควบคู่กับการขับเคลื่อนด้านนวัตกรรมพลังงาน และการบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ โดยให้ความสำคัญกับเรื่องการพัฒนาธุรกิจเพื่อความยั่งยืน และการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการด้านระบบสาธารณูปโภคทั้งไฟฟ้า และไอน้ำ การพัฒนาพลังงานหมุนเวียน เพื่อตอบสนองต่อภาคการผลิตด้วยเชื้อเพลิงที่มีความหลากหลาย เพื่อสร้างความมั่นคงด้านพลังงาน และตอกย้ำความเชื่อมั่นของนักลงทุนในภูมิภาค พร้อมแสดงถึงศักยภาพของ GPSC ในการเป็นผู้นำขับเคลื่อน Energy Transition ผ่านการลงทุนเชิงกลยุทธ์ในเทคโนโลยีพลังงานสะอาดและการลงทุนผ่านโครงการในต่างประเทศ เช่น สาธารณรัฐอินเดีย ซึ่งเป็นตลาดพลังงานหมุนเวียนที่เติบโตเร็วที่สุดในโลกนางพรรณพร ศาสนนันทน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) กล่าวเสริมว่า รางวัลที่ได้รับรวมถึง Best Investor Relations ถือเป็นความภาคภูมิใจของทีมงาน GPSC ทุกคน โดยเฉพาะถือว่าเป็นก้าวแรกของทีมงานนักลงทุนสัมพันธ์สำหรับบทพิสูจน์ถึงความมุ่งมั่นของบริษัทในการสร้างความเชื่อมั่นกับผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้มีส่วนได้เสีย ผ่านการสื่อสารอย่างโปร่งใส ครบถ้วน และเท่าเทียม ภายใต้หลักธรรมาภิบาลและมาตรฐานระดับสากล พร้อมเสริมสร้างบทบาทเชิงรุกในการตอบสนองความคาดหวังของนักวิเคราะห์และผู้ลงทุนในระดับโลก เพื่อรองรับการเติบโตของบริษัทอย่างยั่งยืน