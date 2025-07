GPSC คว้า 5 รางวัล Asian Excellence Award 9 ปีซ้อน

GPSC คว้า 5 รางวัลระดับสากลจากเวที Asian Excellence Award 2025 ครั้งที่ 15 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 9 ตอกย้ำความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการด้านนวัตกรรมพลังงานสะอาดแห่งอนาคตนายวรวัฒน์ พิทยศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ GPSC แกนนำนวัตกรรมธุรกิจไฟฟ้ากลุ่ม ปตท. เปิดเผยว่า GPSC ได้รับ 5 รางวัลจาก Asian Excellence Award 2025 ครั้งที่ 15 ติดต่อกันเป็นปีที่ 9 โดยในปีนี้ GPSC สามารถคว้าได้ถึง 5 รางวัล ซึ่งตอกย้ำและสะท้อนให้เห็นถึงวิสัยทัศน์และความมุ่งมั่นในการพัฒนาธุรกิจ สู่การเป็นบริษัทชั้นนำด้านนวัตกรรมพลังงาน โดยมีเป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Emissions) ภายในปี 2603 เพื่อรองรับกับทิศทางการเปลี่ยนผ่านพลังงาน นำไปสู่การเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สนับสนุนและส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาด ภายใต้การบริหารจัดการที่เน้นย้ำหลักบรรษัทภิบาลที่ดี มุ่งสร้างความมั่นคง และรักษาเสถียรภาพด้านพลังงานทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างยั่งยืนรางวัลที่ได้รับจำนวน 5 รางวัลในครั้งนี้ ประกอบด้วย 1. รางวัล Asia’s Best CEO หรือ รางวัล CEO ยอดเยี่ยมแห่งเอเชีย มอบให้แก่ นายวรวัฒน์ พิทยศิริ 2. รางวัล Asia’s Best CFO หรือ รางวัล CFO ยอดเยี่ยมแห่งเอเชีย มอบให้แก่ นางพรรณพร ศาสนนันทน์ 3. รางวัล Asia’s Best Investor Relations Professional หรือ รางวัลนักลงทุนสัมพันธ์ยอดเยี่ยมแห่งเอเชีย มอบให้แก่ นางสาวสุกิตตี ไชยรักษ์ 4. รางวัล Best Investor Relations Company หรือ รางวัลนักลงทุนสัมพันธ์ยอดเยี่ยม และ 5. Sustainable Asia Award หรือ รางวัลความยั่งยืนแห่งเอเชีย สะท้อนให้เห็นว่า GPSC ไม่เพียงเป็นบริษัทชั้นนำในประเทศ แต่ยังได้รับการยอมรับในเวทีภูมิภาคเอเชียและระดับนานาชาติ