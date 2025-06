ทีทีบี ติดอันดับ TOP 3 จาก 15th Asia (ex-Japan/ANZ) Executive Team Survey โดย Extel

ทีเอ็มบีธนชาต หรือ ทีทีบี คว้า 15 รางวัลแห่งความสำเร็จ และเป็นธนาคารไทยแห่งเดียวติดอันดับ TOP 3 จาก 15th Asia (ex-Japan/ANZ) Executive Team Survey ซึ่งจัดโดย Extel สถาบันและสื่อด้านการเงินชั้นนำ หรือชื่อเดิม Institutional Investor Research (II Research) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ซึ่งเป็นการจัดอันดับจากบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในภูมิภาคเอเชีย จำนวน 1,668 บริษัท และผู้บริหาร 2,367 ท่าน ใน 18 กลุ่มธุรกิจ โดยมีผู้จัดการกองทุนและนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ 6,300 ท่าน เข้าร่วมประเมินและให้คะแนนในหัวข้อหลักที่ครอบคลุมหลากหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นผลการเปิดเผยข้อมูลด้านการเงิน การสื่อสารกับบุคคลภายนอก ด้าน ESG ด้านคณะกรรมการ (Board of Directors) รวมไปถึงบทบาทและการมีส่วนร่วมของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน (CFO) และเจ้าหน้าที่นักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations)จากผลการโหวตประจำปี 2568 โดยกลุ่มนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ ทีทีบีได้รับรางวัลในกลุ่มธุรกิจธนาคารสถาบันการเงิน (Bank and Non-Bank Finance) 3 ประเภท รวม 15 รางวัล สะท้อนภาพลักษณ์ความเป็นเลิศขององค์กรในหลายมิติที่สำคัญได้รับรางวัลรวม 2 รางวัล ประกอบด้วย รางวัล Best ESG Program ลำดับที่ 1 ตอกย้ำความมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนESG อย่างครบมิติและยั่งยืน และรางวัลผู้บริหาร นายปิติ ตัณฑเกษม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ทีเอ็มบีธนชาต ได้รับรางวัล Best CEO ลำดับที่ 3ได้รับรางวัลรวม 7 รางวัล ประกอบด้วย รางวัล Best Company Board ลำดับที่ 1 รางวัล Best ESG Program ลำดับที่ 1 รางวัล Best Investor Relations Program ลำดับที่ 3 และ รางวัล Best Investor Relations Team ลำดับที่ 3 และรางวัลผู้บริหาร ได้แก่ นายปิติ ตัณฑเกษม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ทีเอ็มบีธนชาต ได้รับรางวัล Best CEO ลำดับที่ 2 นางสาวสมคิด ปรีชาสัมมกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน ทีเอ็มบีธนชาต ได้รับรางวัล Best CFO ลำดับที่ 3 และนางสาวดารารัตน์ อุระพันธมาศ หัวหน้านักลงทุนสัมพันธ์ ทีเอ็มบีธนชาต ได้รับรางวัล Best Investor Relations Professional ลำดับที่ 3ได้รับรางวัลรวม 6 รางวัล ประกอบด้วย รางวัล Best ESG Program ลำดับที่ 1 รางวัล Best Investor Relations Program ลำดับที่ 2 และรางวัล Best Investor Relations Team ลำดับที่ 3 และรางวัลผู้บริหาร ได้แก่ นายปิติ ตัณฑเกษม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ทีเอ็มบีธนชาต ได้รับรางวัล Best CEO ลำดับที่ 2 นางสาวสมคิด ปรีชาสัมมกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน ทีเอ็มบีธนชาต ได้รับรางวัล Best CFO ลำดับที่ 2 และนางสาวดารารัตน์ อุระพันธมาศ หัวหน้านักลงทุนสัมพันธ์ ทีเอ็มบีธนชาต ได้รับรางวัล Best Investor Relations Professional ลำดับที่ 3ทีทีบีมุ่งยกระดับมาตรฐานธนาคารในฐานะบริษัทจดทะเบียนในตลาดทุนไทยมาโดยตลอด ตอกย้ำการบริหารจัดการด้วยธรรมาภิบาล มีความโปร่งใสในการสื่อสารกับนักลงทุน และดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งการได้รับรางวัล 2025 Asia (ex-Japan/ANZ) Executive Team สะท้อนถึงการยอมรับจากนักลงทุน นักวิเคราะห์ระดับภูมิภาคเอเชีย ทั้งบทบาทและการมีส่วนร่วมของผู้บริหารระดับสูง ได้แก่ CEO และ CFO รวมถึงความมีประสิทธิภาพของเจ้าหน้าที่นักลงทุนสัมพันธ์ ความเป็นเลิศด้าน ESG และคุณภาพของคณะกรรมการบริษัท นับเป็นอีกก้าวสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน และสร้างคุณค่าให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ไม่ใช่ในวันนี้ แต่เพื่ออนาคต