กูรูจริยธรรมเตือน ทรัมป์เสี่ยงถูกถอดพ้นตำแหน่ง แฝงผลประโยชน์ทับซ้อน ผลักดันธุรกิจคริปโตของลูกชาย

หน่วยงานกำกับดูแลด้านจริยธรรมได้แสดงความกังวลเกี่ยวกับ การส่งเสริมโครงการคริปโต ของลูกชายของอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ โดยเตือนว่าอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือเอื้อผลประโยชน์แอบแฝงอย่างมีนัยสำคัญ หากเขากลับเข้าสู่ทำเนียบขาวในปี 2567โดยโครงการร่วมทุนที่มีชื่อว่า World Liberty Financial ปรากฏในรายงาน ได้รับการโปรโมตโดยทรัมป์ทางโซเชียลมีเดียเมื่อเร็วๆ นี้ และเกิดขึ้นท่ามกลางเสียงสนับสนุนอย่างเปิดเผยต่ออุตสาหกรรมสินทรัพย์ดิจิทัลและคำมั่นสัญญาล่าสุดในการนำนโยบายที่เป็นมิตรกับสกุลเงินดิจิทัลมาใช้การดำเนินธุรกิจของตระกูลทรัมป์เคยอยู่ภายใต้การตรวจสอบทางจริยธรรมมาก่อน โดยเฉพาะในช่วงวาระแรกของอดีตประธานาธิบดี เมื่อเขาถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าไม่ยอมขายหุ้นในธุรกิจที่เขาถืออยู่นอกจากนี้ ทรัมป์ยังชี้นำราคาหุ้น ด้วยการนำเสนอทรัพย์สินที่เขาเป็นเจ้าของบ่อยครั้ง โดยมักจะมีเจ้าหน้าที่ของรัฐไปด้วย ถือเป็นการใช้ประโยชน์จากตำแหน่งประธานาธิบดีของเขาเพื่อประโยชน์ต่ออาณาจักรธุรกิจของเขา ซึ่งการเปิดตัว World Liberty Financial ที่อาจเกิดขึ้นอาจจุดชนวนความกังวลเหล่านี้ขึ้นมาอีกครั้ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากบริษัทร่วมทุนดังกล่าวดำเนินการภายใต้ Trump Organizationการร่วมทุนครั้งใหม่นี้เพิ่มความกังวลเหล่านี้เข้าไปอีกหนึ่งชั้น เนื่องจากท่าทีสนับสนุนคริปโตของทรัมป์เมื่อไม่นานนี้ ดูเหมือนจะสอดคล้องโดยตรงกับผลประโยชน์ของธุรกิจใหม่ของลูกชายของเขา นักวิจารณ์โต้แย้งว่าการที่เขาสนับสนุนการร่วมทุนนี้ ควบคู่ไปกับคำมั่นสัญญาที่จะทำให้สหรัฐอเมริกาเป็น "เมืองหลวงของคริปโตของโลก" ทำให้เกิดคำถามทางจริยธรรมที่ร้ายแรงด้าน อิชาน เมห์ตา ผู้อำนวยการด้านสื่อและประชาธิปไตยของ Common Cause ซึ่งเป็นองค์กรไม่แสวงหากำไรที่สนับสนุนความโปร่งใสของรัฐบาล กล่าวกับ Politico ว่า ถือเป็นปัญหาร้ายแรงอย่างยิ่งเมื่อบุคคลทางการเมืองสนับสนุนนโยบายที่อาจเป็นประโยชน์โดยตรงกับการดำเนินธุรกิจที่มีสมาชิกในครอบครัวเกี่ยวข้อง เนื่องจากจะทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างชัดเจนในขณะเดียวกัน ผู้เชี่ยวชาญด้านจริยธรรมบางคนโต้แย้งว่า แม้ว่าภาพลักษณ์ของการร่วมทุนจะน่ากังวล แต่ในทางเทคนิคแล้วอาจไม่ถือเป็นการละเมิดกฎหมายจริยธรรมที่มีอยู่ด้านริชาร์ด เพนเตอร์ ซึ่งดำรงตำแหน่งทนายความด้านจริยธรรมประจำทำเนียบขาวในสมัยประธานาธิบดีจอร์จ ดับเบิลยู บุช ยอมรับว่าแม้สถานการณ์จะดูเลวร้าย แต่ก็ไม่ได้ละเมิดมาตรฐานทางกฎหมายแต่อย่างใด เขากล่าวกับ Politico ว่า“จากมุมมองของทัศนศาสตร์ มันแย่มาก แต่ก็ไม่ได้ละเมิดกฎจริยธรรมใดๆ”อย่างไรก็ตาม คนอื่นๆ โต้แย้งว่าสถานการณ์ดังกล่าวอาจยังส่งผลกระทบร้ายแรงต่อความไว้วางใจของประชาชนที่มีต่อรัฐบาล โดยนาย นอร์แมน ไอเซน ทนายความด้านจริยธรรมที่เคยดำรงตำแหน่งในรัฐบาลโอบามา กล่าวกับหนังสือพิมพ์ว่า คดีนี้อาจแตกต่างจากข้อขัดแย้งในอดีตเขาอธิบายว่า แม้ว่าความขัดแย้งในอดีตจะใช้ประโยชน์จากช่องโหว่ที่มีอยู่ แต่ในกรณีนี้ ทรัมป์ดูเหมือนจะกำลังวางแผนที่จะสร้างช่องโหว่ใหม่ๆ พร้อมกันนั้นครอบครัวของเขายังพัฒนาธุรกิจเพื่อใช้ประโยชน์จากช่องโหว่เหล่านี้ด้วย