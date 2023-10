นายณ์ เอสเตท ผนึก LPNเปิดตัว “ปัน สมาร์ท เวิร์คสเปซ”ออฟฟิศแนวคิดใหม่เจาะองค์กรธุรกิจนิวเจน

เปิดเผยว่า บริษัทฯโดยให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์พลังงาน และสิ่งแวดล้อม ด้วยการเลือกใช้วัสดุที่ไม่ก่อมลภาวะ ผ่านกระบวนการควบคุมการก่อสร้างอย่างมีมาตรฐาน“โครงการปัน สมาร์ท เวิร์คสเปซ” (PUNN Smart Workspace) โครงการที่มาพร้อมคอนเซ็ปต์ Co- Growing Space เน้นกลุ่มเป้าหมายคนทำงานรุ่นใหม่ที่ใช้ชีวิต และทำงานในเมือง ที่ต้องการพื้นที่การทำงานที่มอบความเป็นส่วนตัวให้กับบุคลากร พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นลิฟต์โดยสาร พื้นที่ส่วนกลางรองรับการทำกิจกรรม รวมถึงพื้นที่สีเขียวภายในและด้านหน้าโครงการ”โดยเกณฑ์ประเมินมาตรฐาน LEED จะพิจารณาถึงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและระบบพลังงานด้านต่าง ๆ ภายในอาคารอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ยังมีปัจจัยด้านที่ทำเลตั้ง โครงสร้างพื้นฐานรอบที่ตั้งอาคาร และตัวเลือกในการเดินทางเข้าสู่ตัวอาคารที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมนอกจากนี้ ยังมีการลดผลกระทบต่อระบบนิเวศ และใช้ทรัพยากรน้ำให้น้อยที่สุด การใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพ การใช้พลังงานและบรรยากาศโดยรวมด้วยการพัฒนานวัตกรรมต่าง ๆ ที่ทันสมัย วัสดุที่นำมาใช้สร้างอาคารควรเป็นวัสดุที่ยั่งยืน เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ปลอดภัยต่อสุขภาพ และลดปริมาณขยะ รวมถึงคุณภาพของสภาพอากาศภายใน แสงสว่าง และมุมมองต่าง ๆ จากในอาคาร“องค์กรธุรกิจให้ความสนใจร่วมเป็นส่วนหนึ่งในคอมมูนิตี้แห่งนี้อย่างต่อเนื่อง ล่าสุดบริษัทได้ร่วมลงนามเซ็นสัญญาให้เช่าพื้นที่สำนักงานกับคุณช้างน้อย กุญชร ณ อยุธยา กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารบริษัท คลาวด์แอนด์กราวนด์ จำกัด ผู้ผลิตสื่อในรูปแบบแมกกาซีนออนไลน์ในชื่อ The Cloud โดยเป็นสื่อสร้างสรรค์เนื้อหาที่สร้างแรงบันดาลใจ และสร้างการเรียนรู้แก่กลุ่มผู้อ่าน” นางอรฤดี กล่าวกล่าวว่า วัฒนธรรมองค์กรยุคใหม่เน้นตอบโจทย์คนทำงานภายใต้สภาพแวดล้อมที่ยืดหยุ่นเอื้อต่อการทำงาน รวมทั้งเดินทางสะดวก และราคาค่าเช่าที่สมเหตุสมผล“ผมเชื่อเรื่อง การทำงานที่ไหนสักที่ มิตรภาพและความสัมพันธ์ระหว่างคนในองค์กรมีความสำคัญ ส่วนการทำงานที่บ้านก็เริ่มทำตั้งแต่ช่วงโควิด-19 การทำงานในวันนี้จึงเน้นที่การผสมผสานทั้งสองอย่าง เพราะคิดว่าออฟฟิศยังสำคัญ แต่เปิดให้พนักงานออกแบบการทำงานของตัวเองได้ ถ้าวันไหนที่ทำงานที่บ้านจะรู้ว่าต้องวางแผนอย่างไร” ผู้บริหาร The Cloud กล่าว