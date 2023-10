AIS จับมือ ททท. เร่งรับนักท่องเที่ยวแจก 1 ล้านซิม

นายปรัธนา ลีลพนัง หัวหน้าคณะผู้บริหารกลุ่มลูกค้าทั่วไป บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ AIS กล่าวว่า จากพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวในปัจจุบัน จะพบว่านิยมใช้บริการผ่านช่องทางดิจิทัล ทั้งการทำธุรกรรมทางการเงิน, การจองที่พัก, ช้อปปิ้ง รวมไปถึงการใช้บริการของภาครัฐนอกจากนี้ ยังมีกลุ่ม Digital Nomad ที่นิยมเดินทางท่องเที่ยว พร้อมกับ Work From Anywhere จากทุกมุมโลก การที่ AIS มีโครงข่ายที่ครอบคลุมทั้ง 5G ฟิกซ์บรอดแบนด์ และ ไวไฟ ที่ให้บริการทั้งในพื้นที่สาธารณะ และแหล่งท่องเที่ยว ให้นักท่องเที่ยวใช้งานได้“จากเครือข่ายที่ครอบคลุม จึงเป็นที่มาของการร่วมมือกับ ททท. เปิดตัวแคมเปญ Welcome Back to Thailand ผ่าน Amazing Thailand SIM ที่มาพร้อมแพ็กเกจการใช้งาน และสิทธิพิเศษจากพันธมิตรครอบคลุมไลฟ์สไตล์การท่องเที่ยว”ความคาดหวังของซิมนี้ คือสร้างความสะดวกให้นักท่องเที่ยวที่เข้าร่วมโครงการนำ QR Code ที่ได้มารับซิมการ์ด พร้อมเสริมประสบการณ์การท่องเที่ยวในประเทศไทย ร่วมกับพันธมิตรร้านค้า อย่างการมอบส่วนลดเพิ่มเติมช่วยกระจายรายได้แก่แบรนด์ในประเทศไทยที่สำคัญ AIS งขอยืนยันความเป็นเครือข่ายปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยวในระหว่างใช้เวลาในเมืองไทย ผ่านการทำงานร่วมกับภาครัฐเพื่อเตือนภัยผ่านทางเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ให้แก่นักท่องเที่ยว โดยทั้งหมดนี้เป็นเพียงมาตรการเบื้องต้นที่ภาคเอกชนพร้อมจะสนับสนุนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทยในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีนายฉัททันต์ กุญชร ณ อยุธยา รองผู้ว่าการด้านตลาดเอเชีย และแปซิฟิกใต้ ททท. กล่าวว่า ในปี 2566 ประเทศไทยต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างชาติแล้วกว่า 20.3 ล้านคน ซึ่งกว่า 14.7 ล้านคนมาจากนักท่องเที่ยวตลาดเอเชีย และแปซิฟิกใต้ เช่น จีน มาเลเซีย อินเดีย“ททท. จึงเพิ่มแรงส่งอย่างต่อเนื่องด้วยการอำนวยความสะดวกด้านระบบสื่อสารและบริการดิจิทัลที่จะสนับสนุนพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวยุคใหม่ให้มีความสะดวกสบายและถ่ายทอดประสบการณ์การท่องเที่ยวผ่านโลกออนไลน์ได้มากยิ่งขึ้น” รวมถึงการเป็นกลยุทธ์ที่ดีในการกระตุ้นการท่องเที่ยวไทยส่งท้ายปลายปี 2566 ให้นักท่องเที่ยวใช้อินเทอร์เน็ตผ่านแคมเปญ “TAT x AIS 5G: Welcome Back to Thailand” มอบแพ็กเกจซิมโทรศัพท์มือถือ จำนวน 1 ล้านซิม ตั้งแต่วันที่ 17 ตุลาคม 2566 - 31 มีนาคม 2567ที่จะแจกจ่ายผ่านสำนักงาน ททท. ภูมิภาคเอเชีย และแปซิฟิกใต้ ให้เป็นเครื่องมือทำการตลาดร่วมกับบริษัทนำเที่ยว Online Travel Agent สายการบิน สมาคมต่าง ๆ ในต่างประเทศ ตั้งแต่ก่อนนักท่องเที่ยวเดินทางมาประเทศไทยสำหรับซิม Amazing Thailand SIM จะมอบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงสุด 8GB พร้อมช่องทางติดตามข่าวสาร BBC NEWS และ กีฬาทางช่อง beIN SPORTS CONNECT ผ่าน AIS PLAY แลกรับสิทธิพิเศษจาก AIS Point ต่างๆ ทั้งร้านอาหาร โรงแรมชั้นนำในประเทศไทยได้เพิ่มเติมด้วย