“I-EA-T for Sustainability : กนอ.เก่งคิด เก่งคน เก่งงาน บนฐานความยั่งยืน” หวังปั้นบุคลากรให้ตอบโจทย์ทุกความท้าทาย

ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เปิดเผยว่า กนอ. มีวิสัยทัศน์ “นำนิคมอุตสาหกรรมสู่มาตรฐานสากล ด้วยนวัตกรรมอย่างยั่งยืน” ดังนั้น เพื่อขับเคลื่อนองค์กร ให้บรรลุเป้าหมาย จึงทบทวนค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรเดิม ซึ่งใช้มาตั้งแต่ปี 2561 โดยค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรเป็นองค์ประกอบที่สำคัญในการช่วยกำหนดทิศทางการดำเนินงาน พฤติกรรมของพนักงาน และความสัมพันธ์ระหว่างพนักงานและองค์กร ซึ่งค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรชุดใหม่ ภายใต้แนวคิด “I-EA-T for Sustainability” นั้น สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ และ Future Core Competency ของ กนอ. โดยดำเนินการสำรวจความคิดเห็นของบุคลากร กนอ. ในทุกระดับค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรชุดใหม่ของ กนอ.ประกอบด้วย I – Intelligence Quotient (IQ) เก่งคิด หมายถึง ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ เข้าใจเป้าหมายขององค์กรและสามารถหาช่องทางใหม่ ๆ ในการดำเนินธุรกิจได้อย่างเป็นระบบ, E – Emotional Quotient (EQ) เก่งคน หมายถึง เก่งในการพัฒนาตนเอง และเก่งการทำงานกับคนอื่น, A – Adversity Quotient (AQ) และ T – Technology Quotient (TQ) เก่งงาน หมายถึง การปฏิบัติงานด้วยความเป็นมืออาชีพ รวดเร็ว สามารถทำงานภายใต้สภาวะแวดล้อมที่ไม่เอื้ออำนวย แต่ยังสามารถคงไว้ซึ่งมาตรฐานในการดำเนินการภายใต้ความถูกต้อง สามารถสร้างสรรค์และพัฒนาผลลัพธ์จากการทำงานอย่างต่อเนื่อง ผ่านทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ใช้ข้อมูลข้อเท็จจริง มาช่วยตัดสินใจในงาน และ Sustainability บนฐานความยั่งยืน หมายถึง การมุ่งมั่นสร้างผลงานที่เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ผ่านการคิดวิเคราะห์ความเสี่ยงอย่างรอบด้าน บนพื้นฐานความถูกต้องตามหลักคุณธรรมจริยธรรมของ กนอ. และคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและผู้มีส่วนได้เสีย ทำให้เกิดความยั่งยืน แก่งานและองค์กรนายวีริศ กล่าวงาน KICK DAY 2023 : KM Innovation Culture to Key Success Day ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 13 กันยายนที่ผ่านมา มีการมอบรางวัลการจัดอันดับองค์ความรู้ประจำปี 2566 ( KPI KM ประจำปี 2566 ) โดยรางวัลชนะเลิศ ได้แก่ส่วนรางวัลรองชนะเลิศ ได้แก่ องค์ความรู้ด้าน คู่มือ Risk Mapนอกจากนี้ ยังมีการมอบรางวัลโครงการประกวดนวัตกรรมองค์กร ประจำปี 2566 โดยมีโครงการฯ ส่งเข้าประกวดทั้งสิ้น 25 โครงการ และผ่านการคัดเลือกจำนวน 20 โครงการ มีผลการตัดสิน ดังนี้สำหรับกลุ่มทั่วไป รางวัลประเภทนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ (Product Innovation) รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โครงการ CarbonX Solutions รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่โครงการกากที่ไม่กาก, รางวัลประเภทนวัตกรรมกระบวนการและบริการ (Process & Service Innovation) รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โครงการ APEX รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ โครงการการอนุญาตก่อสร้าง Fast Track ผ่านกระบวนการ Building Information Modeling (BIM) และรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ โครงการ I-EA-T E-budgeting, รางวัลประเภทนวัตกรรมโมเดลธุรกิจ (Business Model Innovation) รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โครงการ Alfred รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ โครงการ IEAT Waste Platform และรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ โครงการ Business แปลงพื้นที่สีเขียวเป็นรายได้สำหรับกลุ่มนวัตกร รางวัลประเภทนวัตกรรมโมเดลธุรกิจ (Business Model Innovation) รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โครงการ Data Center รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ โครงการบริษัทออกแบบโรงงานสำเร็จรูป และรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ โครงการ Your space by I-EA-T