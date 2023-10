“MQDC” ทุ่ม 7 พันล้าน ผุด “วิสซ์ดอม คราฟสามย่าน” เจาะนิวเจน-Young Success รับเรียลดีมานด์

MQDC เปิดธุรกิจใหม่ส่ง “อรดา เกิดหงษ์” นำทัพ Storied Place พัฒนาพื้นที่ไลฟ์สไตล์ มิกซ์ยูส

MQDC ขยายธุรกิจเปิด สตอรี่ เพลส พัฒนาพื้นที่ไลฟ์สไตล์ มิกซ์ยูส รับเทรนด์โลก แต่งตั้ง “อรดา เกิดหงษ์” นำทีมสร้างความสุขให้คนทุกเจน ภายใต้แนวคิด “Happiness For All” พร้อมเปิด “Happitat at The Forestias” จุดหมายแห่งใหม่ของความสุขเหนื