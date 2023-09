THANA ส่ง “ธนาสิริวิลเลจ เฟส 2” รับดีมานด์อุดรฯ กำลังซื้อต่างชาติสูง

THANA ยกอุดรธานีเป็นเมืองน่าอยู่ ผุดโครงการต่อเนื่อง ธนาสิริวิลเลจ อุดรธานี-แอร์พอร์ต เฟส 2 มูลค่า 350 ล้านบาท พร้อมเปิดขายแล้ว หลังเห็นโอกาสของดีมานด์ตลาดบ้านอุดรธานีกลับมาขยายตัวดีขึ้น ด้วยสถานการณ์ต่างๆ ที่ผ่อนคลายลง ทั้งยังพบว่ามีกำลังซื้อต่างชาติที่เข้ามาทำงาน และอยู่ในวัยเกษียณ เพิ่มความมั่นใจด้วยการพัฒนาโครงการที่ตอบโจทย์ผู้อยู่อาศัยทุกเจน เริ่มต้น 2.5 ล้านบาท

ประธานเจ้าหน้าที่สายงานปฏิบัติการ บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ THANA เปิดเผยว่าเมื่อวันเสาร์ที่ 16 กันยายนที่ผ่านมา บริษัทได้เปิดตัวโครงการธนาสิริวิลเลจ อุดรธานี-แอร์พอร์ต เฟส 2 มูลค่า 350 ล้านบาท ที่จังหวัดอุดรธานี เมืองน่าอยู่ และยังเป็นที่จับตามองด้วยการขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว อันเนื่องมาจากแผนพัฒนาเมืองเพื่อรองรับการลงทุนจากทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงแผนพัฒนาธุรกิจท่องเที่ยว อุดรธานีจึงมีศักยภาพในการพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยเพื่อรองรับกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย รวมทั้งต่างชาติที่มีกำลังซื้อสูง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นกลุ่มที่เข้ามาทำงาน และอยู่ในวัยเกษียณ ส่งผลให้กลุ่มลูกค้าเป้าหมายนี้มีความต้องการที่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพสูงขึ้นตามมาด้วยบริษัทจึงมุ่งมั่นพัฒนาอย่างต่อเนื่องในโครงการธนาสิริวิลเลจ อุดรธานี-แอร์พอร์ต เฟส 2 นี้ เพื่อให้ตอบโจทย์ทุกการอยู่อาศัย โดยที่นี่ห่างจากสนามบินนานาชาติอุดรธานีเพียง 10 นาทีเท่านั้น และยังใกล้กับห้างสรรพสินค้า และสิ่งอำนวยความสะดวกมากมาย โดยโครงการดังกล่าวได้ออกแบบมาให้เข้ากับการใช้ชีวิตของคนเมืองที่ต้องการความผ่อนคลาย หลังจากกลับจากการทำงานแล้ว ภายใต้แนวคิด The well living begins of natural charm ที่ผสานมนต์เสน่ห์แห่งธรรมชาติที่คุณต้องสัมผัสให้กลมกลืนไปกับบรรยากาศภายในโครงการ มุ่งเน้นที่ความเข้าใจถึงการใช้ชีวิตในสังคมปัจจุบันอย่างแท้จริง ออกแบบบ้านสไตล์ Tropical & Fragrance ในรูปลักษณ์ที่เรียบง่ายแต่ให้ความรู้สึกอบอุ่น โดยคัดสรรพรรณไม้เขตร้อนนานาชนิดที่ให้กลิ่นหอม เพื่อสร้างความรู้สึกสดชื่นให้ผู้อยู่อาศัยเหมือนอยู่ท่ามกลางรีสอร์ตในเมืองสำหรับโครงการธนาสิริวิลเลจ อุดรธานี-แอร์พอร์ต เฟส 2 บริษัทได้พัฒนาแบบบ้านแบบใหม่ รวมทั้งปรับปรุงคลับเฮาส์ และซุ้มทางเข้าโครงการหน้าบ้านให้มีชีวิตชีวามากขึ้น รวมถึงเส้นสายลายทางการออกแบบให้มีความต่อเนื่อง และเพิ่มพื้นที่ใช้สอยอย่างเป็นสัดส่วน ผู้อยู่อาศัยสามารถปรับพื้นที่การใช้งานได้ด้วยตัวอง มีการแบ่งโซนบ้านออกเป็นหลายโซน เพื่อรองรับไลฟ์สไตล์การอยู่อาศัยที่เป็นส่วนตัว สะดวกสบาย โดยแบบบ้านของที่นี่ในเฟส 2 นั้น จำนวน 86 ยูนิต เป็นแบบบ้านเดี่ยว 2 ชั้น 2 สไตล์ คือ กัลปพฤกษ์ และราชพฤกษ์ มีห้องนอน 4 ห้อง พร้อมห้องน้ำในตัว และมีพื้นที่จอดรถ 2-3 คัน ภายในบ้านมีการจัดวางที่ตอบรับกับวัฒนธรรมการอยู่อาศัยของคนไทยแบบครอบครัวใหญ่ แต่ยังคงไว้ซึ่งความเป็นส่วนตัว พร้อมเปิดมุมมองใกล้ชิดธรรมชาติด้วย Veranda space panoramic viewขณะเดียวกัน โครงการดังกล่าวยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกภายในโครงการที่จะเติมเต็มให้ทุกวันเหมือนวันพักผ่อน ตอบสนองต่อการใช้ชีวิตทุกรูปแบบ“แนวทางการพัฒนาโครงการนี้ยังคงดำเนินการตามกลยุทธ์ “THANA Green” พร้อมกับการส่งมอบโครงการควบคู่ไปกับการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้ผู้อยู่อาศัย ภายใต้แนวทาง “ธนาสิริ ... เราดูแล” เพื่อมุ่งหมายให้เกิดความตระหนักรู้ในคุณค่าของการอยู่อาศัยร่วมกันอย่างมีความสุข เกื้อกูล และยั่งยืน” นายจรัญ กล่าว