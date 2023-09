MQDC เปิดธุรกิจใหม่ส่ง “อรดา เกิดหงษ์” นำทัพ Storied Place พัฒนาพื้นที่ไลฟ์สไตล์ มิกซ์ยูส

MQDC ขยายธุรกิจเปิดสตอรี่ เพลส พัฒนาพื้นที่ไลฟ์สไตล์ มิกซ์ยูสรับเทรนด์โลก แต่งตั้ง “อรดา เกิดหงษ์” นำทีมสร้างความสุขให้คนทุกเจน ภายใต้แนวคิด “Happiness For All” พร้อมเปิด “Happitat at The Forestias” จุดหมายแห่งใหม่ของความสุขเหนือจินตนาการภายในปี 2567

จากการที่ MQDC (บริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด) ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในรูปแบบธีมโปรเจกต์และมิกซ์ยูส เช่น โครงการมีแผนการขยายธุรกิจการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ให้ครอบคลุมไปถึงส่วนของการพัฒนาและบริหารพื้นที่ส่วนที่อยู่นอกเหนือจากที่พักอาศัย (Non-Residence) เพื่อรองรับเทรนด์ของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปที่ต้องการสถานที่ ซึ่งมีความครบวงจร ตอบโจทย์ทุกความต้องการ และมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบจบในที่เดียว MQDC จึงเปิดธุรกิจใหม่ในชื่อ “สตอรี่ เพลส” (Storied Place) เพื่อพัฒนาและบริหารจัดการพื้นที่ ภายใต้แนวคิด “Happiness For All” โดยได้แต่งตั้งให้เป็นผู้บริหาร ซึ่งเป็นผู้มีประสบการณ์ในด้านการพัฒนาและบริหารจัดการพื้นที่อสังหาริมทรัพย์และศูนย์การค้ากว่า 10 ปีเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบธุรกิจดังกล่าวน.ส.อรดา เกิดหงษ์ ประธานผู้อำนวยการ สตอรี่ เพลส (Storied Place) กล่าวว่า สตอรี่ เพลส จะเป็นผู้พัฒนา บริหารจัดการพื้นที่ไลฟ์สไตล์ มิกซ์ยูส นอกพื้นที่ส่วนพักอาศัยหรือ Non-Residence ของโครงการภายใต้ MQDC และบริษัทในเครือทั้งหมด ได้แก่ พื้นที่ร้านค้า ร้านอาหาร พื้นที่จัดกิจกรรม พื้นที่สำนักงานออฟฟิศให้เช่า โดยจะสร้างสรรค์และบริหารจัดการองค์ประกอบต่างๆ ภายในพื้นที่ เน้นการสร้างกระบวนทัศน์ใหม่ให้พื้นที่ หรือโดยไม่ใช่การบริหารพื้นที่เพื่อการพาณิชย์ แต่เป็นการบริหารพื้นที่เพื่อสร้างความสุข และพื้นที่ที่สามารถเชื่อมโยงคนทุกเจเนอเรชันเข้าไว้ด้วยกัน ด้วยการนำเสนอประสบการณ์ที่ไม่เคยมีมาก่อน พื้นที่ที่บริหารจะมีตั้งแต่ การสร้างแลนมาร์กจุดหมายแห่งใหม่ (New Landmark/ New Themed Destination) และโครงการไลฟ์สไตล์มิกซ์ยูส ที่จะเพิ่มประสบการณ์ใหม่ และความสะดวกสบายให้ลูกค้ากลุ่มต่างๆ ในทุกเจเนอเรชัน รวมถึงพันธมิตรร้านค้าต่างๆ โดยสรรหาเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยเข้ามาปรับใช้เพื่อให้ทั้งผู้ประกอบการ และลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการสามารถนำเสนอ หรือเข้าถึงสินค้าและบริการได้แบบไร้รอยต่อ ภายใต้พันธกิจในการเป็นผู้สรรสร้างความสุข (Happiness Creators) และส่งมอบความสุขให้ทุกชีวิต หรือ “Happiness For All” ซึ่งสอดคล้องกับพันธกิจหลักของ MQDC ในการสร้างความสุขและความเป็นอยู่ที่ดีของทุกชีวิต“สตอรี่ เพลส ในฐานะผู้สร้างความสุข (Happiness Creators) เรามุ่งพัฒนาและบริหารจัดการพื้นที่อย่างสร้างสรรค์ภายใต้ 3 หลักการ คือ Happy People : สร้าง ส่งต่อ และแบ่งปันความสุขให้แก่ผู้คนและชุมชน Happy Planet : ร่วมส่งเสริมและพัฒนาสิ่งแวดล้อม เพื่อความสุขอย่างยั่งยืนแก่ทุกชีวิตบนโลก Happy Place : เติมประสบการณ์ความสุขให้ทุกพื้นที่ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้คนและสิ่งแวดล้อมดังนั้น พื้นที่ภายใต้การพัฒนาของสตอรี่ เพลสจึงตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าที่ต้องการความครบวงจรของสถานที่ที่รวมร้านค้าและพื้นที่จัดกิจกรรมเข้าด้วยกัน ทั้งยังรองรับลูกค้าทุกเจเนอเรชันที่ต้องใช้ชีวิตร่วมกันในที่เดียวได้อย่างลงตัว สิ่งที่สตอรี่ เพลส ทำจึงไม่ใช่แค่การบริหารร้านค้า ร้านอาหาร ออฟฟิศ พี้นที่จัดกิจกรรมต่างๆ เท่านั้น แต่มุ่งไปที่การสร้างสรรค์องค์ประกอบอื่นๆ อีกมากมายที่จะช่วยทำให้การใช้ชีวิตมีความสะดวก มีสีสันและความรื่นรมย์ เป็นที่ที่ทุกคนสามารถมาร่วมสนุกและแบ่งปันความสุขที่ได้รับในทุกวัน และในทุกโอกาสสำคัญยังเป็นผู้พัฒนาและบริหาร แฮปปี้แทท แอท เดอะ ฟอเรสเทียส์ (Happitat at The Forestias) “จุดหมายแห่งใหม่ของความสุขเหนือจินตนาการ” (A New Themed Destination of Happiness) ซึ่งมีแผนที่จะเปิดตัวกลางปี 2567 รวมทั้งได้ดูแลและบริหารพื้นที่ ร้านค้า ร้านอาหารของ แฮปปี้แทท แอท เดอะ ฟอเรสเทียส์ (Happitat at The Forestias) และโครงการอื่นๆ อีกมากมาย เช่น Cloud11 ครีเอเตอร์ ฮับ สุขุมวิทตอนใต้ (South Sukhumvit) The Strand ทองหล่อ Whizdom COEX ปิ่นเกล้า และโครงการอื่นๆ ในอนาคตทั้งนี้ น.ส.อรดา เกิดหงษ์ คือผู้มีประสบการณ์ด้านการบริหารธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์ มีประสบการณ์การบริหารศูนย์การค้าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มาเป็นเวลากว่า 10 ปี และมีประสบการณ์ในการบริหารจัดการศูนย์การค้าแบบ Luxury Mall ในเมืองท่องเที่ยวที่ติดอันดับโลกของไทย