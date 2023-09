“โรบินสันไลฟ์สไตล์” ทุ่ม 1.3 พันล. ผุดสาขาฉลองภูเก็ตรับกำลังซื้อพุ่ง

ผู้จัดการรายวัน 360 -เซ็นทรัล รีเทล เปิด “ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ และ ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน สาขาฉลอง จ.ภูเก็ต” ทุ่มงบราว 1,300 ลบ. สร้างประสบการณ์ใหม่ สู่การเป็นมากกว่าไลฟ์สไตล์เดสติเนชั่นที่สมบูรณ์แบบที่สุด ครบจบในที่เดียว ตอบรับศักยภาพ จ.ภูเก็ต พร้อมเติบโตไปกับชุมชนอย่างยั่งยืนนายฟิลิปป์ โบรยานิโก้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานอสังหาริมทรัพย์ และพัฒนาธุรกิจ ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ ในเครือเซ็นทรัล รีเทล กล่าวว่า “ตำบลฉลอง หนึ่งในพื้นที่ยุทธศาสตร์สำคัญของจังหวัดภูเก็ต ซึ่งเป็นจุดศูนย์กลางการค้าริมอ่าว มีท่าเรืออ่าวฉลองและสถานที่ท่องเที่ยวที่หลากหลาย กลายเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมของนักท่องเที่ยวทั่วโลกอีกทั้งยังตอบโจทย์กลุ่มเป้าหมายทุกเพศทุกวัย ด้วยจำนวนประชากรที่โตต่อเนื่องใน จ.ภูเก็ต ซึ่งส่วนใหญ่เป็นวัยแรงงานถึง 3 ใน 4 ของจำนวนประชากรทั้งหมดอีกทั้งเป็นทำเลศักยภาพที่มีประชากรอาศัยอย่างหนาแน่น รวมถึงความสำเร็จจากการเปิดศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ สาขาถลาง ในปีที่ผ่านมา ทำให้เรามุ่งมั่นเดินหน้าขยายสาขาอย่างต่อเนื่อง กับสาขาลำดับที่ 28 ‘ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ สาขาฉลอง’ ตอกย้ำการเป็นศูนย์การค้าที่มีสาขาครอบคลุมมากที่สุด 25 จังหวัดทั่วประเทศไทย ที่มาพร้อมธีมการออกแบบอันเป็นเอกลักษณ์และสะท้อนไลฟ์สไตล์ของคนชุมชนตำบลฉลอง ในคอนเซ็ปต์ ‘Carnival Village’ ที่รังสรรค์พื้นที่ศูนย์การค้าให้เป็น ‘Retailtainment’ พานักช้อปก้าวสู่ความตระการตาแห่งเทศกาลคาร์นิวัล และค้นพบประสบการณ์ที่แปลกใหม่บนพื้นที่รวมถึง 43,000 ตร.ม. จำนวน 3 ชั้นโดยมาพร้อม 3 ประสบการณ์ใหม่ประกอบไปด้วย1. More than Eat–Shop–Play กับ 4 โซนไฮไลต์ ได้แก่ Food Paradise (Eatery) พาเหรดร้านอาหารหลากหลายสัญชาติ ซูเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำอย่าง Tops , EVERYDAY A FOOD HOUSE โซนร้านอาหารพร้อมพื้นที่นั่งรับประทานและพักผ่อนกับคอนเซปต์ใหม่ “EVERYDAY Grab & Go” เปิดตัวครั้งแรกที่ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ สาขาฉลอง, Fashion Carnival (Fashion Zone) อัพเดทสไตล์ใหม่ ๆ และMagic Carnival (Tech Zone) และยังมีโรงภาพยนตร์ Major Cineplex สาขาแรกในภูเก็ตที่มาพร้อมกับเครื่องฉาย LASERPLEX2. More than sustainable community development ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนท้องถิ่นให้เติบโตไปพร้อมกันอย่างยั่งยืน 3 ด้าน ได้แก่ การส่งเสริมด้านเศรษฐกิจ – สนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs และ Start up ของคนในพื้นที่, การส่งเสริมด้านการศึกษา - สานต่อโครงการ ‘“Funtastic English Class for Kids #2 ออกแบบความสุขสนุกยกคลาส” และ การส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม - ให้ความสำคัญกับ Green Energy3. More than design : การออกแบบที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว สื่อถึงเอกลักษณ์ของแต่ละชุมชน คอนเซ็ปต์ ‘Carnival Village’นายโอลิวิเยร์ บรง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มห้างสรรพสินค้า ในเครือเซ็นทรัล รีเทล ตัวแทนพาร์ทเนอร์ธุรกิจรายใหญ่ในฐานะผู้บริหารธุรกิจห้างสรรพสินค้าโรบินสัน กล่าวถึงการร่วมขยายธุรกิจในครั้งนี้ว่า “จังหวัดภูเก็ต นับเป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่ห้างโรบินสันได้รับการตอบรับที่ดีและมีความผูกพันกับครอบครัวนักช้อปมาอย่างยาวนาน ซึ่งในปัจจุบันเปิดให้บริการ 2 สาขา คือ ห้างโรบินสันสาขาจังซีลอน ป่าตอง และสาขาถลาง และที่เป็นกระแสมาก่อนหน้านี้กับการปิดตำนานสาขาแรกอย่างห้างโรบินสัน ภูเก็ต ที่อยู่เคียงข้างชาวภูเก็ตมายาวนานกว่า 28 ปี เมื่อช่วงเดือน มิ.ย. ที่ผ่านมาจากฟีดแบ็คต่าง ๆ ของครอบครัว นักช้อปในช่วงก่อนปิดสาขาดังกล่าว ยิ่งทำให้เรารู้ว่าชาวภูเก็ตมีความผูกพันกับสาขาแห่งนี้ และรอคอยการกลับมาให้บริการอีกครั้งอยู่ตลอดเวลา จึงเป็นที่มาของการร่วมมือกับศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์เพื่อขยายสาขาใหม่ล่าสุด “ห้างโรบินสัน สาขาฉลอง” ซึ่งอยู่ไม่ไกลจากสาขาภูเก็ตเดิม โดยเรามีการศึกษาถึง Customer Trend ประกอบกับ Customer Databases เพื่อพัฒนาการให้บริการที่มุ่งเน้นในการตอบทุกโจทย์ความต้องการของครอบครัวนักช้อปชาวภูเก็ตในทุกเจนเนอเรชันอีกหนึ่งจุดแข็งของเราคือการได้รับความร่วมมือที่ดีจากพันธมิตรแบรนด์สินค้าชั้นนำทุกกลุ่มสินค้ากว่า 350 แบรนด์ในการมาร่วมสร้างประสบการณ์พิเศษที่มากกว่าแก่ครอบครัวนักช้อปในพื้นที่กว่า 7,600 ตร.ม. จำนวน 2 ชั้น